 США вимагають від Росії звільнити решту незаконно ув′язнених українців | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.09.2019

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Новини

США вимагають від Росії звільнити решту незаконно ув'язнених українців

Вашингтон висловив підтримку зусиллям Володимира Зеленського щодо дипломатичного розв'язання конфлікту на Донбасі та закликав Москву виконати свої зобов'язання відповідно до мінських домовленостей.

Державний департамент США

Сполучені Штати вимагають від Росії негайно звільнити всіх незаконно ув'язнених у РФ українських громадян, у тому числі й представників кримськотатарської спільноти. Про це йдеться в заяві речниці Державного департаменту США Морган Ортагус, оприлюдненій у неділю, 8 вересня, на сайті відомства,.

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Обійми, сльози, квіти, пісні, перша цигарка на волі. Таким було повернення додому 35 українців, яких звільнила Росія в рамках великого обміну між Москвою та Києвом. Репортаж DW з Борисполя. (07.09.2019)

Лідери ЄС та США відреагували на обмін утримуваними між Києвом та Москвою. Меркель назвала його "обнадійливим знаком", а Трамп - "можливо, першим гігантським кроком до миру". (07.09.2019)

Кремль лише про людське око продемонстрував готовність до компромісу. Від обміну полоненими більше виграла Москва, ніж Київ. Україна заплатила високу ціну, вважає керівник української редакції DW Бернд Йоганн. (07.09.2019)

У заяві наголошується, що США вітають звільнення напередодні 35 українських громадян, котрих утримували в РФ, в тому числі й 24 військових, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керченської протоки. Вашингтон "постійно закликав" російську сторону звільнити захоплених моряків, а також Олега Сенцова та інших політв'язнів, нагадується в заяві Ортагус. "Ми вітаємо повідомлення, що вони повернулися додому", - зазначила речниця зовнішньополітичного відомства США.

Крім того, США раді бачити "ознаки більш активного діалогу" між Україною та Росією, додала Ортагус. У заяві також наголошується на підтримці зусиль президента України Володимира Зеленського домогтися вирішення конфлікту на Сході України дипломатичним шляхом та міститься заклик до Москви виконати всі свої зобов'язання відповідно до мінських домовлностей.

Нагадаємо, проведений напередодні обмін утриманими особами між РФ та Україною привітав і президент США Дональд Трамп, який побачив в ньому "можливо, перший гігантський крок до миру".

  • Звільнених зустрічає президент

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Звільнених зустрічає президент

    Літак зі звільненими в Росії українцями в аеропорту "Бориспіль" у суботу, 7 вересня, зустрічав, зокрема, президент України Володимир Зеленський. Від початку своєї каденції у травні 2019 року він запевняв, що питання обміну полоненими з Москвою перебуває на його особистому контролі.

  • В обіймах рідних

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    В обіймах рідних

    У "Борисполі" звільнених українців зустрічали їхні близькі та рідні. Загалом 35 політв'язнів та військовополонених повернулися в Україні. Серед них - 24 заарештовані минулого року українські моряки, кримчани Олег Сенцов і Олександр Кольченко, журналіст Роман Сущенко та інші.

  • Секретна операція

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Секретна операція

    Питання обміну ув'язненими між Москвою та Києвом намагалися тримати в секреті. До громадськості доходили лише чутки про те, коли саме може відбутися обмін. Зрештою, коли стало відомо, що родичів полонених скликають до "Борисполя" на суботу, стало зрозуміло, що підготовка обміну вийшла на фінішну пряму.

  • Олег Сенцов

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Олег Сенцов

    Кримський кінорежисер Олег Сенцов, який 2014 року виступив проти анексії півострова Росією, був засуджений російським судом до 20 років колонії за "тероризм". Україна та країни Заходи неодноразово називали звинувачення на адресу Сенцова політично мотивованими та закликали Москву звільнити українця. Європарламент присудив йому премію імені Сахарова.

  • Довгоочікуване повернення

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Довгоочікуване повернення

    На звільнення деяких політв'язнів їхні близькі та рідні чекав роками. За цей час до в'язниць у Росії потрапило чимало нових українців. Наймасштабнішим захопленням став арешт українських моряків російським ФСБ поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року. Тоді у полон потрапили одразу 24 українці.

  • Пункт збору - Лефортово

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Пункт збору - "Лефортово"

    Іще до фактичного обміну всіх українців, які потрапили до списку обміну, доставили з різних куточків Росії до московської в'язниці "Лефортово". Зранку 7 вересня вони виїхали звідти до аеропорту "Внуково" у супроводі поліцейського конвою.

  • Кирило Вишинський

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Кирило Вишинський

    Серед утримуваних, яких Київ видав Москві, - і редактор інформагенції "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський. Наприкінці серпня суд у Києві звільнив обвинуваченого в державній зраді журналіста під особисте зобов'язання. Після прибуття в аеропорт "Внуково" Вишинський казав, що спробує довести свою невинуватість у суді в Україні.

  • Важливий свідок

    Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

    Важливий свідок

    Найбільш проблематичною виявилася передача Києвом Москві колишнього "командувача ППО" донецьких сепаратистів Володимира Цемаха. У Нідерландах його вважають одним із важливих свідків у справі про збиття над Донбасом літака рейсу MH17 у липні 2014 року. Багато хто побоюється, що звільнення Цемаха погіршить відносини України та ЄС.

    Автор: Данило Білик


Дивитись відео 01:52

Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019)

DW.COM

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців

Київ та Москва обмінялися утримуваними в обох країнах за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки. (07.09.2019)  

Аудіо й відео до теми

Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019)  

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Зустріч українських в'язнів: найемоційніші моменти після звільнення (07.09.2019) 07.09.2019

Зі сльозами та обіймами зустрічали рідні та близькі звільнених українських в'язнів у "Борисполі". Додому повернулися усі затримані моряки, Олег Сенцов, Павло Гриб, Едем Бекіров та багато інших - усього 35 бранців Кремля.

Ukraine Kiew Gefangenenaustausch mit Russland Borispil International Airport

Обійми та сльози радості: як зустрічали звільнених у Росії українців 07.09.2019

Київ та Москва обмінялися утримуваними в обох країнах за формулою "35 на 35". Серед звільнених у Росії - кримський кінорежисер Олег Сенцов і затримані поблизу Керченської протоки моряки.

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Докладно

Звільнених у Росії українців у Борисполі зустрічали їхні рідні та близькі

Як Україна зустрічала колишніх бранців Кремля (фоторепортаж)

Київ та Москва обмінялися ув'язненими за формулою "35 на 35". Серед звільнених Олег Сенцов і затримані моряки.  

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