Суперечка щодо збройного ембарго проти Ірану: США попереджають про санкції

Міжнародне збройного ембарго проти Ірану залишається в силі, і влада США задіє повноваження для введення санкцій проти тих, хто буде поставляти зброю Тегерану, заявив у неділю, 18 жовтня, держсекретар США Майк Помпео.

"19 вересня фактично всі санкції ООН проти Ірану були відновлені, включно з продовженням ембарго на постачання звичайних озброєнь в Іран", - наводяться його слова в пресрелізі Держдепу.

"США готові застосувати свої повноваження для введення санкцій проти будь-якої особи або організації, які роблять матеріальний внесок у постачання, продаж або передачу озброєнь в Іран і з нього, так само як і проти тих, хто надає технічне навчання, фінансову підтримку або послуги, та іншу допомогу, пов'язану з озброєннями", - застеріг Помпео, передає агентство "Інтерфакс".

За його словами, будь-хто, хто бажає стабільності і безпеки на Близькому Сході і не хоче підтримувати тероризм, повинен утриматися від продажу зброї Ірану. Помпео заявив, що зброя, поставлена Ірану, опиниться в руках терористів і проіранських сил, а також підірве безпеку Ізраїлю та інших країн регіону.

Іран стверджує, що строк збройного ембарго добіг кінця

Раніше в неділю представники іранської влади оголосили, що міжнародне збройове ембарго щодо Ірану припинило діяти. В Тегерані вже заявили про готовність співпрацювати з Москвою у військово-технічній сфері.

"Сьогоднішня нормалізація співробітництва Ірану з рештою світу у сфері оборони - це перемога для принципу мультилатералізму, миру та безпеки в нашому регіоні", - написав Заріф у Twitter. Він також назвав завершення дії ембарго історичною подією для світової спільноти, яка сталася попри зусилля США.

У 2015 році Іран і шість країн - Великобританія, Німеччина, Китай, Росія, США і Франція - досягли згоди стосовно Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. В обмін на зняття санкцій Тегеран брав на себе зобов'язання обмежити свою діяльність у атомній сфері. СВПД було схвалено резолюцією Ради Безпеки ООН, яка передбачала зокрема закінчення дії збройного ембарго 18 жовтня 2020 року.

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Однак вже у 2018 році США вийшли з цієї угоди та вимагали від Ради Безпеки ООН подовжити ембарго на невизначений термін. Утім, 15 серпня цього року голосування за американський проєкт резолюції завершилося безуспішно. А 21 вересня у Білому домі заявили, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп підписав указ, який дозволить запроваджувати санкції проти тих держав, які постачатимуть, продаватимуть чи транспортуватимуть зброю для Ірану. У заяві Трампа зазначалося, що ці заходи фактично замінять собою режим ембарго ООН на постачання озброєнь Тегерану.