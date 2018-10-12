 Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.10.2018

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Новини

Суд у Туреччині засудив і одразу звільнив американського пастора Брансона

Турецький суд звільнив з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, звинуваченого в Туреччині в шпигунській діяльності. Адвокати пастора повідомили, що він уже сів у літак до США.

Пастор Ендрю Брансон після свого звільнення

Пастор Ендрю Брансон після свого звільнення

Суд у турецькому місті Ізмірі у п'ятницю, 12 жовтня, постановив звільнити американського пастора Ендрю Брансона, який майже два роки перебував під вартою, з-під домашнього арешту, передає турецьке державне агентство новин Anadolu.

При цьому судді визнали Брансона винним у шпигунстві й співпраці з забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану (РПК) та засудили його до ув'язнення загальним терміном на три роки, один місяць та 15 днів. Також суд зняв заборону на пересування країною та виїзд за кордон для Брансона. Після оголошення рішення адвокат Брансона заявив у розмові з журналістами агенції новин dpa, що розраховує на виліт його підзахисного з Туреччини цього ж дня.

Сам Брансон заявив у суді, що не визнає за собою жодної провини та "домагатиметься свого виправдання". Водночас він повідомив, що справою його захисту й надалі опікуватиметься його адвокат. Згодом адвокат Брансона запевнив, що його підзахисний сів у рейсовий літак, що відлітає до США, передає агенція новин Reuters.

Звільнення пастора згадав також і президент США Дональд Трамп, про що написав у соціальній мережі Twitter. За словами Трампа, Брансон "невдовзі" буде вдома.

Нагадаємо, у липні цього року пастора Брансона перевели під домашній арешт після перебування за ґратами упродовж 21 місяця. Звинувачений у шпигунстві американець понад 20 років проживав у Ізмірі.

Вашингтон наполягав на негайному звільненні пастора. На початку серпня уряд США оголосив обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити Брансона. Згодом американський президент Дональд Трамп оголосив підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня й становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

У відповідь на це Анкара підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн. Суперечка між двома країнами призвела в тому числі й до стрімкого знецінення турецької ліри щодо американського долара.

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