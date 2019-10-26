Суд у США заблокував передачу Конгресу повного звіту Мюллера

Апеляційний суд США у вівторок, 29 жовтня, заблокував рішення федерального судді про передачу юридичному комітету Палати представників Конгресу повної версії доповіді спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо "російського сліду" в американських президентських виборах 2016 року.

Раніше федеральний суддя Беріл Говелл постановила, що повний текст доповіді повинен бути переданий комітету, який зажадав цього спеціальним порядком. Апеляцію на це рішення судді подав мін'юст США. Мюллер представив свою доповідь генеральному прокурору США Вільяму Барру в березні поточного року після завершення 22-місячного розслідування.

Нагадаємо, що в доповіді був зроблений висновок про втручання Росії у виборчий процес, але не було виявлено доказів "змови" президента Дональда Трампа з Москвою. Демократи обвинувачували Барра, призначеного Трампом, у спробі захистити президента, коли той опублікував 448-сторінковий звіт у квітні з деякими відредагованими частинами.