 Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.08.2019

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Новини

Суд у Києві заочно заарештував ексміністра часів Януковича Олександра Клименка

Колишній міністр доходів і зборів України в уряді Миколи Азарова Олександр Клименко підозрюється в багатомільярдних махінаціях із відшкодування ПДВ та заволодінні коштами державного бюджету.

Судова система України

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому міністру доходів і зборів України Олександрові Клименку. Про це в вівторок, 20 серпня, повідомила пресслужба Генеральної прокуратури України (ГПУ). Згідно з повідомленням відомства, відповідне рішення Печерський райсуд ухвалив напередодні за клопотанням головної військової прокуратури Генпрокуратури.

Клименко підозрюється в махінаціях із відшкодуванням ПДВ і в заволодінні коштами держбюджету на загальну суму 3,1 мільярда гривень. "Зазначена особа підозрюється в участі у скоєнні злочинною організацією особливо тяжкого злочину проти державної власності, що заподіяло тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди державі в особливо великих розмірах, та злочину невеликої тяжкості у сфері службової діяльності", - йдеться в повідомленні Генпрокуратури.

ГПУ також закинула адвокатам підозрюваного, що ті "з метою затягування та зриву судового процесу" вкотре "самоусунулися від захисту" і "жодного разу не з'явилися на судове засідання".  Тож суд залучив адвоката з центру надання безоплатної вторинної правової допомоги.

DW.COM

Суд Євросоюзу задовольнив позови Віктора Януковича і шести його соратників проти Ради ЄС і скасував санкції, які діяли проти них у 2016-2018 роках. (11.07.2019)

Глава Агентства з розшуку активів Антон Янчук пояснив DW, як в Україні реалізують майно корупціонерів і хто управляє заарештованими статками екс-міністра Олександра Клименка. (07.12.2017)

Обшуки у Києві, Одесі та інших регіонах країни мають засвідчити мільярдні збитки, яких завдав Україні екс-міністр доходів і зборів Олександр Клименко, та викликати нову хвилю затримань, запевняють у прокуратурі та МВС. (14.07.2017)

Ідеться лише про першу хвилю санкцій. Щодо решти - тривають окремі процедури оскаржень. (15.06.2016)

У серпні 2018 року Головна військова прокуратура повідомила про завершення досудового розслідування в кримінальному провадженні стосовно 30 підозрюваних, які згадувалися в схемі Клименка, обвинувальні вироки винесено стосовно двох ексчиновників.

У жовтні 2018 року суд ухвалив рішення про процедуру заочного розслідування стосовно самого Клименка. Обвинувальний акт у цьому кримінальному провадженні було направлено до суду для розгляду по суті 14 березня 2019 року, нагадує агенція новин "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, у квітні 2014 року ЄС наклав на Олександра Клименка низку обмежувальних заходів. Утім, вже в червні 2016 року Суд ЄС скасував частину санкцій проти Клименка.

11 липня 2019 року Суд ЄС вирішив скасувати санкції Євросоюзу проти Клименка та деяких інших соратників Януковича, які діяли щодо них у 2016-2018 роках.

Оскільки ЄС запровадив санкції у 2014-му на один рік та згодом подовжував їх щороку, то позови стосувалися різних періодів санкцій. Ексміністр доходів і зборів Олександр Клименко, так само як і колишній голова Нацбанку та віцепрем'єр Сергій Арбузов, ексгенпрокурор Віктор Пшонка та його син Артем, а також ексглава адміністрації президента Андрій Клюєв просили скасувати рішення щодо санкцій 2018 року.

Своє рішення Суд ЄС мотивував тим, що Рада ЄС самостійно повинна була перевірити, чи "права на захист та право дієвого судового захисту було дотримано станом на час ухвалення рішення". Рада ЄС лише у березні 2019 року додала до свого рішення висновок, що в Україні поважається право на захист колишніх високопосадовців, включених до санкційного списку.

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