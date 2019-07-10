 Суд дозволив Ренату Кузьміну балотуватися до Ради | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.07.2019

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Новини

Суд дозволив Ренату Кузьміну балотуватися до Ради

Апеляційний суд скасував постанову ЦВК, якою Рената Кузьміна було знято з реєстрації кандидатом у депутати. Він балотується за списком партії "Опозиційна платформа - За життя".

Апеляційний суд відмінив постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у нардепи.

Апеляційний суд відмінив постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна кандидатом у нардепи.

Шостий апеляційний адміністративний суд скасував постанову Центральної виборчої комісії України (ЦВК), якою раніше було скасовано реєстрацію першого заступника генпрокурора часів Януковича Рената Кузьміна кандидатом у народні депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя". Про це повідомив адвокат Артем Захаров у четвер, 11 липня.

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"Шостий апеляційний адміністративний суд скасував відверто незаконну постанову ЦВК про скасування реєстрації Рената Кузьміна як кандидата в народні депутати України", - написав адвокат. Пізніше цю інформацію підтвердила речниця генпрокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

Крім того, у четвер ввечері ЦВК скасувала реєстрацію кандидата в народні депутати від "Слуги народу" в 169-му окрузі (Київський район Харкова), відеоблогера Олександра Куницького. Підставою скасування реєстрації Куницького стало те, що, за даними ЦВК, у 2015 році він протягом 264 днів не проживав на території України.  

Сам Куницький заявив про наміри відновити свою реєстрацію через суд та назвав рішення ЦВК "сигналом політичного тиску". На 169-му окрузі балотується, зокрема, наближений до експрезидента Петра Порошенка депутат Олександр Грановський. 

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України провела перевірку щодо того, чи жив Ренат Кузьмін на території України протягом останніх п’яти років. Пізніше ЦВК скасувала реєстрацію Кузьміна у депутати. 

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