Судові процеси в шести округах можуть вплинути на підсумки виборів Ради - ЦВК

Суди досі розглядають 13 позовів щодо голосування на дострокових виборах до Верховної Ради України у шести виборчих округах. Про це у четвер, 1 серпня, повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук. За її словами, рішення за цими судовими позовами можуть вплинути на встановлення підсумків голосування. Ідеться про округи номер 50 у Донецькій, номер 69 у Закарпатській, номер 105 у Луганській, номер 119 у Львівській, номер 198 у Черкаській та номер 210 у Чернігівській областях.

Центрвиборчком розраховує, що рішення за судовими позовами будуть прийняті протягом одного-двох днів. Згідно з законодавством, комісія має офіційно встановити результати виборів і в багатомандатному окрузі за списками партій, і в одномандатних округах не пізніше 5 серпня. Якщо в якомусь окрузі буде прийнято рішення про перерахунок голосів і він не завершиться до 5 серпня, то результати в ньому не будуть встановлені до завершення цього процесу, зазначила Сліпачук.

Тим часом Сьомий апеляційний адміністративний суд скасував рішення суду першої інстанції про перерахунок голосів на всіх 299 виборчих дільницях округу номер 64 в Житомирській області, де переміг самовисуванець Володимир Арешонков, який у Верховній Раді останнього скликання входив до фракції "Блок Петра Порошенка". Позов про перерахунок ініціював кандидат від партії "Слуга народу" В'ячеслав Сігачов, який посів на виборах друге місце.

ЦВК вже отримала оригінали протоколів про голосування громадян за списки партій і мажоритарників від усіх 199 окружних комісій. На їхній підставі вже визнані обраними 134 з 199 мажоритарників. Уточнені протоколи від трьох комісій ЦВК очікує до 2 серпня включно. Загалом за час підрахунку результатів голосування в судах розглядалися 74 позови про вибори у 23 округах.

На виборах до Верховної Ради, які відбулися 21 липня, перемогу зі значним відривом від конкурентів здобула пропрезидентська партія "Слуга народу". Згідно з попередніми даними, її представники здобудуть понад 250 з 424 мандатів, що дозволить їм сформувати абсолютну більшість в парламенті.