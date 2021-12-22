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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Польщі".
Судову реформу в Польщі 2017 року ініціювала правляча націонал-консервативна партія "Право й справедливість". Запущена 2017 року в Польщі судова реформа піддається потужній критиці як з боку великої частини польського суспільства, так і з боку Єврокомісії. У разі доведення цієї реформи до кінця, на думку представників Комісії ЄС, польська судова гілка влади втратить незалежність, потрапивши під цілковитий політичний контроль уряду та правлячої партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Уряди у Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо верховенства права у 27 членах ЄС.
Тисячі поляків протестували проти законопроєкту, який розширює дисциплінарну відповідальність суддів. Критики говорять, що законодавча ініціатива керівної партії "Право і справедливість" зашкодить незалежності суддів.