Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Судова реформа в Польщі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Польщі".

Судову реформу в Польщі 2017 року ініціювала правляча націонал-консервативна партія "Право й справедливість". Запущена 2017 року в Польщі судова реформа піддається потужній критиці як з боку великої частини польського суспільства, так і з боку Єврокомісії. У разі доведення цієї реформи до кінця, на думку представників Комісії ЄС, польська судова гілка влади втратить незалежність, потрапивши під цілковитий політичний контроль уряду та правлячої партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення

ЄС розпочав дисциплінарну процедуру проти Польщі через судове рішення 22.12.2021

Єврокомісія розпочала дисциплінарну процедуру проти Польщі через визнання Конституційним судом країни верховенства національного законодавства над законами ЄС. Варшаві загрожують великі штрафи.
ЄП подав до суду на ЄК, вимагаючи дій проти Польщі й Угорщини

ЄП подав до суду на ЄК, вимагаючи дій проти Польщі й Угорщини 29.10.2021

На думку європейських депутатів, Єврокомісія мала призупинити виплати зі спільного бюджету країнам-порушницям верховенства права.
Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу

Польща не збирається платити мільйонні штрафи Євросоюзу 28.10.2021

В міністерстві юстиції Польщі назвали європейські санкції, накладені через судову реформу та стару вугільну шахту, "беззаконням".
По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу

По мільйону євро щодня: Суд ЄС оштрафував Польщу за судову реформу 27.10.2021

Суд ЄС наклав штраф на Польщу через відмову країни виконувати вимоги Євросоюзу щодо судової реформи. Варшаву зобов'язали виплачувати по мільйону євро щодня.

У Брюсселі відреагували на закид прем'єра Польщі щодо третьої світової війни

У Брюсселі відреагували на закид прем'єра Польщі щодо "третьої світової війни" 25.10.2021

В ЄС немає місця для риторики війни, заявили в Єврокомісії у відповідь на висловлювання Матеуша Моравецького щодо кроків Польщі у тому разі, якщо Брюссель "розпочне третю світову війну".

Прем'єр-міністр Польщі звинуватив Євросоюз у шантажі

Прем'єр-міністр Польщі звинуватив Євросоюз у "шантажі" 19.10.2021

Президентка Єврокомісії анонсувала санкції проти Польщі через рішення щодо верховенства польських законів над законодавством ЄС. Польський прем'єр закинув Брюсселю "шантаж".

ЄС загрожує розпад через ситуацію у Польщі - єврокомісарка

ЄС загрожує розпад через ситуацію у Польщі - єврокомісарка 12.10.2021

Європейському Союзу доведеться відреагувати на рішення Конституційного суду Польщі щодо пріорітету національного законодавства над правовими нормами ЄС, заявила віцепрезидентка Єврокомісії Вера Юрова.
Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу

Коментар: Польща ще не втрачена для Євросоюзу 11.10.2021

Рішення Конституційного суду Польщі про перевагу національного права над законами ЄС наводить на думку, що країна хоче вийти з ЄС. Але до цього не дійде, вважає Бартош Дудек.
Фон дер Ляєн - Польщі: Договори ЄС є дуже чіткими

Фон дер Ляєн - Польщі: Договори ЄС є дуже чіткими 08.10.2021

У Брюсселі занепокоєні рішенням Конституційного трибуналу у Варшаві, який постановив, що деякі європейські закони суперечать конституції Польщі. Міністри держав-членів ЄС заговорили про можливий вихід Польщі з Євросоюзу.
Єврокомісія бачить загрозу для верховенства права в Польщі й Угорщині

Єврокомісія бачить загрозу для верховенства права в Польщі й Угорщині 20.07.2021

Уряди у Варшаві й Будапешті загрожують незалежності судів та свободі слова, а також докладають замало зусиль для боротьби з корупцією. Про це йдеться в щорічному звіті Єврокомісії щодо верховенства права у 27 членах ЄС.
КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними

КС Польщі: Рішення Євросуду щодо судової реформи є неконституційними 14.07.2021

Конституційний суд Польщі вирішив, що рішення Європейського суду щодо судової реформи в Польщі суперечать польській конституції.
Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі

Європейський суд виніс ще одне рішення щодо судової реформи у Польщі 02.03.2021

Європейський суд назвав порушенням законів ЄС позбавлення суддів Польщі права на оскарження рішень Ради правосуддя.

Єврокомісія відкрила ще одне провадження проти Польщі

Єврокомісія відкрила ще одне провадження проти Польщі 29.04.2020

Єврокомісія почала провадження через ухвалений націонал-консервативним урядом Польщі закон про покарання суддів. У Брюсселі переконані, що цей закон підриває незалежність польських суддів і не відповідає принципам ЄС.

Польський закон намордника: німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі

Польський "закон намордника": німецький суд зупинив екстрадицію до Польщі 11.03.2020

Судді в Німеччині зупинили екстрадицію і вирішили звільнити підозрюваного шахрая з-під варти. Вони сумніваються у справедливому процесі в Польщі через ухвалений там "закон намордника".

Польський Сейм схвалив законопроєкт про покарання суддів

Польський Сейм схвалив законопроєкт про покарання суддів 24.01.2020

Сейм Польщі схвалив законопроєкт, згідно з яким критичних суддів каратимуть. Тепер долю документу вирішить президент країни.
У Польщі тисячі людей протестували проти наступу на незалежність суддів

У Польщі тисячі людей протестували проти наступу на незалежність суддів 19.12.2019

Тисячі поляків протестували проти законопроєкту, який розширює дисциплінарну відповідальність суддів. Критики говорять, що законодавча ініціатива керівної партії "Право і справедливість" зашкодить незалежності суддів.
Інші статті