На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "судова реформа в Польщі".

Судову реформу в Польщі 2017 року ініціювала правляча націонал-консервативна партія "Право й справедливість". Запущена 2017 року в Польщі судова реформа піддається потужній критиці як з боку великої частини польського суспільства, так і з боку Єврокомісії. У разі доведення цієї реформи до кінця, на думку представників Комісії ЄС, польська судова гілка влади втратить незалежність, потрапивши під цілковитий політичний контроль уряду та правлячої партії. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.