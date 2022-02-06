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Студія "Квартал 95" - українська компанія, яка спеціалізується на шоу-бізнесі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Квартал 95".
Студія "Квартал 95" була створена 2003 року учасниками команди КВК "95-й квартал" з Кривого Рогу, капітаном якої був Володимир Зеленський. Власниками студії "Квартал 95" є Володимир Зеленський, який 2019 року переміг на президентських виборах в Україні, а також Борис і Сергій Шеффіри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?
Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.