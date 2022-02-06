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Студія "Квартал 95"

Студія "Квартал 95" - українська компанія, яка спеціалізується на шоу-бізнесі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Квартал 95".

Студія "Квартал 95" була створена 2003 року учасниками команди КВК "95-й квартал" з Кривого Рогу, капітаном якої був Володимир Зеленський. Власниками студії "Квартал 95" є Володимир Зеленський, який 2019 року переміг на президентських виборах в Україні, а також Борис і Сергій Шеффіри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Організатори німецького турне назвали Квартал 95 російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень

Організатори німецького турне назвали "Квартал 95" російським комедійним шоу, артисти чекають вибачень 06.02.2022

Міський портал Гамбурга назвав колектив ”Квартал 95” російським комедійним шоу. Гумористи погрожують скасувати концерти. 
Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній

Давид Арахамія заявив, що був власником офшорних компаній 06.10.2021

Як повідомив глава парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія, на даний час однією офшорною компанією володіє його дружина.

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео)

Зеленський та офшори: навіщо це президенту? (відео) 06.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. Навіщо президенту офшорні оборудки?

Офшори, олігархи і президент Зеленський: боротися чи наживатися? (05.10.2021) 05.10.2021

Масштабне розслідування офшорних схем можновладців Pandora Papers не обійшлося без України: Володимир Зеленський, закидають розслідувачі, живе на гроші з офшорів. При цьому саме Зеленський і його команда просували закон про деофшоризацію. То навіщо ж президенту офшорні оборудки?
Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського

Pandora Papers: Компанії Зеленського та соратників могли отримати 40 мільйонів доларів від Коломойського 04.10.2021

Президент України Володимир Зеленський та його оточення могли бути причетними до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов'язаних із олігархом Ігорем Коломойським.
Що відомо про обстріл авто з помічником президента Шефіром

Що відомо про обстріл авто з помічником президента Шефіром 22.09.2021

Автомобіль першого помічника президента України Сергія Шефіра обстріляли з автомата неподалік Києва. Поліція кваліфікує інцидент як замах на вбивство. DW зібрала те, що відомо на даний момент.
Студія 95 квартал повідомила про свій перехід на українську мову

Студія "95 квартал" повідомила про свій перехід на українську мову 16.07.2021

На концертах студії "95 квартал" заговорять українською мовою. 16 липня набули чинності нові норми закону про українську мову як державну.
Зеленський за 2020 рік заробив 19 мільйонів гривень

Зеленський за 2020 рік заробив 19 мільйонів гривень 31.03.2021

За 2020-й рік доходи Володимира Зеленського становили понад 19 мільйонів гривень, з них на президентську зарплату припало менш як два відсотки, зазначено в декларації президента.
Юрій Андрухович: Коливання лінії

Юрій Андрухович: Коливання лінії 15.01.2020

"Епоха брехні в Україні справді закінчилася? А може, вона щойно тепер по-справжньому починається?" - Юрій Андрухович, спеціально для DW.
Пов'язані з ГРУ хакери намагалися зламати сервери компанії Burisma - ЗМІ

Пов'язані з ГРУ хакери намагалися зламати сервери компанії Burisma - ЗМІ 14.01.2020

Пов'язані з Росією хакери намагались викрасти інформацію з електронних листів української компанії, в якій працював син можливого конкурента Дональда Трампа на майбутніх виборах президента США, стверджують експерти.

Чому в Росії вирізали жарт про Путіна із серіалу "Слуга народу" (12.12.2019) 12.12.2019

Серіал "Слуга народу" з Володимиром Зеленським у головній ролі почали показувати в Росії, але через три серії зняли з ефіру. І навіть вирізали жарт про Путіна, який з 2015 року є у вільному доступі на Youtube. Чому так сталося?

Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи

Євродепутат: За ситуацію в Україні відповідатиме президент, а не олігархи 25.10.2019

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс прокоментував DW останні події в Україні, зокрема скандал довкола сатиричного номеру "Кварталу 95". Загроза іміджу України буде, якщо злочини проти експосадовців триватимуть.

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) 23.10.2019

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева впевнена, що випадами проти неї олігарх Ігор Коломойський прагне залякати й інших реформаторів у владі. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW.
Ексголова Нацбанку України Гонтарева: Коломойський мені мститься

Ексголова Нацбанку України Гонтарева: Коломойський мені мститься 23.10.2019

Артисти студії "Квартал 95" відверто висміяли підпал невідомими будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. В інтерв'ю DW вона поділилася своїми роздумами на цю тему.
Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим

Ексглава НБУ Гонтарева: Я - не лише жертва Коломойського, а й показовий приклад іншим 23.10.2019

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева вважає, що кампанія проти неї має на меті залякати й інших реформаторів в Україні. В інтерв'ю DW вона зауважила, що не має наміру судитися зі студією "Квартал 95".
Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися

Німецький оглядач: Коломойський, можливо, не такий впливовий, яким хоче здаватися 23.10.2019

Скандальні жарти "Кварталу 95" не розлякають іноземних інвесторів, вважає німецький політичний оглядач Марсель Ретіґ. Важливіша, на його думку, фактична роль в управлінні державою олігарха Ігоря Коломойського.
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