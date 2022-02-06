Студія "Квартал 95" - українська компанія, яка спеціалізується на шоу-бізнесі. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Квартал 95".

Студія "Квартал 95" була створена 2003 року учасниками команди КВК "95-й квартал" з Кривого Рогу, капітаном якої був Володимир Зеленський. Власниками студії "Квартал 95" є Володимир Зеленський, який 2019 року переміг на президентських виборах в Україні, а також Борис і Сергій Шеффіри. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.