Студія "95 квартал" повідомила про свій перехід на українську мову

На концертах студії "95 квартал" значно побільшає української мови. Про це повідомляє у п'ятницю, 16 липня, інформагенція "Українськi новини" з посиланням на пресслужбу студії. У пресслужбі заявили, що студія "95 квартал" завжди дотримується вимог чинного законодавства України. "16 липня набувають чинності нові норми закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Від сьогоднішнього дня, 16 липня, супровід (конферанс) усіх концентів "Вечірнього кварталу" здійснюється державною мовою", - заявила пресслужба.

Інші мови під час концертів використовуватимуть як виняток для пісень і фонограм, а також у випадках, коли це виправдано творчим замислом, що дозволяється згідно з частиною другою статті 23 мовного закон.

16 липня набула чинності норма закону про проведення концертів, шоу-програм, культурних і розважальних заходів українською мовою. Виступи осіб, які не володіють державною мовою, мають супроводжуватися синхронним або послідовним перекладом.

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Оголошення, афіши, постери, буклети, інші інформаційні матеріали про культурно-мистецькі та видовищні заходи і вхідні квитки на них мають виготовлятися українською мовою. Використання інших мов допускається, якщо текст іншою мовою буде не більшим за обсягом і шрифтом, ніж текст українською.

Конституційний суд України 14 липня визнав конституційним мовний закон. Закон про українську мову як державну жодним чином не дискримінує іншомовних громадян, наголосили судді. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і не підлягає оскарженню.

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