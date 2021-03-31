 Зеленський за 2020 рік заробив 19 мільйонів гривень | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.03.2021

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Новини

Зеленський за 2020 рік заробив 19 мільйонів гривень

За 2020-й рік доходи Володимира Зеленського становили понад 19 мільйонів гривень, з них на президентську зарплату припало менш як два відсотки, зазначено в декларації президента.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський задекларував 19,1 мільйона гривень доходів за 2020 рік. Про це свідчить його електронна декларація, оприлюднена в середу, 31 березня.

Згідно з нею, сумарний задекларований дохід глави держави становив 19 113 279 гривень за рік. Водночас зарплата на посаді президента України становила менш як два відсотки його річного доходу - 336 тисяч гривень за рік, або 28 тисяч гривень на місяць, зазначає інформагенція "Українські новини".

Найбільше доходу Зеленський отримав за продаж земельної ділянки й будинку в Іванковичах Київської області - 13,5 мільйона гривень. Ще 4,6 мільйона гривень його доходу становили роялті від "Кварталу 95", "Кіностолиці" і "Драйв продакшн". 231 тисячу гривень доходу він отримав від надання майна в оренду, 204 тисячі - інвестиційного прибутку від цінних паперів і 239 тисяч - відсотків від банківських вкладів.

Де живе і скільки витратив Зеленський

Також Зеленський в декларації за 2020 рік вказав, що  з липня 2020 року разом з сім'єю безкоштовно користується будинком відпочинку Державного управління справами в "Конча-Заспі" загальною площею 4 тисячі квадратних метрів. З декларації Зеленського за 2020 рік порівняно з попередньою зник будинок в Італії на 413 квадратних метрів за 88,6 мільйона гривень, який було зареєстровано на його з дружиною італійську фірму San Tommaso S.R.L.Також у ній, на відміну від 2019 року, не вказано будівництво 5 готельних номерів у Грузії, що належать компанії Зеленських Film Hritage Inc, яка розташована в Белізі, хоча числиться позика цієї компанії з 2017 року на суму 1,8 мільйона фунтів стерлінгів, зазначають "Українські новини". Решта відомостей в декларації Зеленського не відрізняються від внесених раніше.

У декларації, зокрема, вказано, що протягом минулого року витратив 25,3 мільйона гривень. Так, в квітні він витратив 11,5 мільйона гривень в Латвії, а в липні і вересні - 13,5 мільйона гривень в Україні (витрати вказані як валютообмінні операції на нерухоме майно). Також у серпні він зробив 250 тисяч гривень добровільного внеску на пам'ятник космонавту Леоніду Каденюку в Україні.

Доходи першої леді 

У 2020 році дохід першої леді Олени Зеленської становив 3 634 548 гривень. Зокрема, 953 тисячі гривень вона заробила в "Кварталі 95", 2,4 мільйона - від надання майна в оренду, 204 тисячі - інвестиційного прибутку від цінних паперів і 35 тисяч - з інших джерел (роялті, страхові виплати, відсотки).

Сумарний дохід сім'ї Зеленських у 2020 році становив 22,7 мільйона гривень. У 2019 сім'я задекларувала 28,5 мільйона гривень доходів: 15 мільйонів - Зеленський і 13,5 мільйона - його дружина.

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