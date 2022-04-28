Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?

Чи продовжить ЄСПЛ розгляд позовів України проти Росії після виключення РФ із Ради Європи і чому рішення суду важливі навіть якщо Москва їх не виконуватиме, - в інтерв’ю DW з юристкою Ізабеллою Рісіні.