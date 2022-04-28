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Страсбург

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Страсбург". Страсбург - місто у Франції.

У французькому місті Страсбург, що на кордоні з Німеччиною, розташовані Рада Європи, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), Європейський парламент. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ

Гнів, шок та повна підтримка України у ПАРЄ 28.04.2022

ПАРЄ закликала створити міжнародний трибунал для розслідування злочинів, скоєних керівництвом РФ, а також використати конфісковане майно російських олігархів для потреб українських біженців.
Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ?

Що тепер чекає на позови України проти Росії в ЄСПЛ? 18.03.2022

Чи продовжить ЄСПЛ розгляд позовів України проти Росії після виключення РФ із Ради Європи і чому рішення суду важливі навіть якщо Москва їх не виконуватиме, - в інтерв’ю DW з юристкою Ізабеллою Рісіні.
У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи

У ПАРЄ розглянуть резолюцію щодо членства Росії у Раді Європи 14.03.2022

У Страсбурзі відкрилася позачергова дводенна сесія Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), головною темою якої стала війна Російської Федерації проти України.
Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії

Катастрофа MH17: ЄСПЛ розглянув позиції сторін за позовом проти Росії 27.01.2022

ЄСПЛ розглянув питання щодо прийнятності позову "Україна та Нідерланди проти Росії" про відповідальність за катастрофу "Боїнга-777", збитого в небі над Донбасом. Сторони виклали свої позиції.
ПАРЄ ратифікувала повноваження Росії без жодних обмежень

ПАРЄ ратифікувала повноваження Росії без жодних обмежень 26.01.2022

Попри низку істотних порушень Росією прав людини та принципу правовладдя ПАРЄ ратифікувала повноваження делегації Держдуми. Голосуванню за резолюцію передували палкі дебати.

ЄСПЛ постановив не висилати мігрантів із Польщі

ЄСПЛ постановив не висилати мігрантів із Польщі 07.12.2021

Мігранти, які вже перебувають на території Польщі, не можуть бути поверненими до Білорусі, постановив суд у Страсбурзі. Раніше ЄСПЛ отримав 47 звернень від 198 мігрантів.
Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ?

Що не так з українськими кандидатами на посаду судді в ЄСПЛ? 29.09.2021

ПАРЄ відхилила усі три кандидатури, подані Києвом, на посаду судді Європейського суду з прав людини від України. Чим список українських кандидатів не влаштував асамблею - розбиралася DW.
Резолюція ПАРЄ: Навальний має бути негайно звільнений

Резолюція ПАРЄ: Навальний має бути негайно звільнений 22.04.2021

У ПАРЄ закликали російську владу виконати рішення Європейського суду з прав людини і звільнити Олексія Навального, а також невідкладно надати можливість незалежним лікарям оглянути політика.
У ПАРЄ знову говоритимуть про Навального

У ПАРЄ знову говоритимуть про Навального 19.04.2021

Під час весняної сесії ПАРЄ розгляне резолюцію щодо справи Навального. Пропозицію української делегації внести до порядку денного питання ескалації ситуації на кордоні з РФ відхилили.

Справа Україна проти РФ щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки

Справа "Україна проти РФ" щодо Криму у ЄСПЛ: на остаточне рішення підуть роки 14.01.2021

Страсбурзький суд визнав юрисдикцію у позові України проти Росії і встановив, що РФ почала контролювати Крим ще до фактичної анексії. Та ухвалення остаточного вироку може зайняти багато років.
ЄСПЛ розгляне кліматичний позов португальської молоді до 33 країн

ЄСПЛ розгляне кліматичний позов португальської молоді до 33 країн 01.12.2020

Німеччина, Франція, Росія, Україна і ще 29 держав муситимуть дати пояснення суду в Страсбурзі за звинуваченням у недостатній боротьбі з глобальними змінами клімату.
Рада Європи: Антикорупційна реформа в Україні і надалі лише на папері

Рада Європи: Антикорупційна реформа в Україні і надалі лише на папері 26.03.2020

Експерти РЄ критично оцінили прогрес України у боротьбі з корупцією за останні три роки. Що пропонують у Страсбурзі? DW вивчила висновки експертів.
Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні

Сесія ПАРЄ у Страсбурзі: росіяни й українці знову в одному човні 27.01.2020

Зимова сесія ПАРЄ стане першою за останні п'ять років, у якій повноцінну участь братимуть українська й російська делегації. Гаряча тема порядку денного - ухвалення нового санкційного механізму ПАРЄ.
Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн

Європарламент затвердив новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн 27.11.2019

Європейський парламент проголосував за новий склад Єврокомісії, представлений її очільницею Урсулою фон дер Ляєн. Нова ЄК розпочне роботу 1 грудня.
Не вірте Путіну, або Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС

"Не вірте Путіну", або Що лауреат премії Сахарова Сенцов радив ЄС 26.11.2019

Олег Сенцов зміг отримати премію Сахарова Європарламенту через рік після її присудження. Подробиці церемонії - у репортажі DW зі Страсбурга.
ПАРЄ спробує змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій

ПАРЄ спробує змінити механізм запровадження санкцій проти національних делегацій 15.11.2019

Комітет ПАРЄ проголосував за підготовку резолюції, яка ускладнює запровадження санкцій проти національних делегацій. Представники України в засіданні участі не брали.
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