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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Страсбург". Страсбург - місто у Франції.
У французькому місті Страсбург, що на кордоні з Німеччиною, розташовані Рада Європи, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ), Європейський парламент. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.