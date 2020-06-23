 Столтенберг висунув ідею створення ″глобального НАТО″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.07.2020

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Столтенберг висунув ідею створення "глобального НАТО"

НАТО є насамперед політичним союзом, наголосив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках дебатів щодо політики країн Альянсу щодо Китаю висловився за створення "глобального НАТО". За його словами, до нього, зокрема, належить політична співпраця країн-членів Північноатлантичного альянсу з їхніми партнерами, такими як Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея та Японія.

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"НАТО є не лише військовим альянсом, але й насамперед політичним союзом", - наголосив Столтенберг в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland, що було опубліковане у понеділок, 13 липня.

НАТО і Китай

Він зауважив, що у ставленні НАТО до Китаю необхідно чітко розділяти такі речі, як військова присутність й політичні ініціативи. "Це не означає, що зараз кораблі НАТО мають взяти курс на Південнокитайське море", - зазначив генсек Альянсу. Він також висловився за те, щоб в нинішніх умовах зміни балансу сил у світі країни НАТО забезпечили за собою лідерство у технологічному прогресі.

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Стосовно можливої участі китайських компаній у розбудові телекомунікаційних мереж у країнах Євросоюзу (йдеться насамперед про можливу участь китайської Huawei у розбудові мереж 5G в країнах ЄС. - Ред.), то Столтенберг висловився у цьому зв'язку за ретельне зважування усіх ризиків. "У цій сфері ми маємо пожвавити нашу співпрацю з ЄС, - наголосив генсек НАТО. - Це стосується також інфраструктурних рішень у галузях транспорту, енергозабезпечення та охорони здоров'я".

Загроза нової гонки озброєнь

Крім того, одним з найважливіших завдань у наступні роки Столтенберг назвав протидію загрозі новій гонці озброєнь у світі. За його словами, необхідною є нова форма контролю за озброєннями. "Ми не можемо, як раніше, лише займатися підрахунком боєголовок. Йдеться про нові технології, і нові види їх поєднання, зрештою йдеться про алгоритми, і не в останню чергу - про штучний інтелект", зауважив Столтенберг.

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Нагадаємо, наприкінці червня Єнс Столтенберг назвав основними загрозами для світової безпеки тероризм, "наслідки підйому Китаю", а також "більш наполегливу Росію" з її "агресивними діями щодо України". 

17 червня міністри оборони країн НАТО ухвалили рішення посилити системи протиповітряної та протиракетної оборони Альянсу, щоб протистояти російській ядерній ракетній загрозі.

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