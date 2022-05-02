На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стокгольм". Стокгольм є столицею Швеції.

Столиця Швеції Стокгольм є водночас і найбільшим містом країни. Кількість населення міста становить майже 940 тисяч жителів. У Стокгольмі розташовані головна резиденція короля Швеції, уряд Швеції та парламент країни - ріксдаг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.