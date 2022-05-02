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Стокгольм

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стокгольм". Стокгольм є столицею Швеції.

Столиця Швеції Стокгольм є водночас і найбільшим містом країни. Кількість населення міста становить майже 940 тисяч жителів. У Стокгольмі розташовані головна резиденція короля Швеції, уряд Швеції та парламент країни - ріксдаг. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів

МЗС Данії та Швеції викликали послів РФ у зв'язку з порушенням повітряних кордонів 02.05.2022

Посли Росії в Копенгагені та Стокгольмі викликані після того, як російський розвідувальний літак Ан-30 увійшов у повітряний простір Данії, а згодом і Швеції.
Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення

Противники антиісламських акцій у Швеції влаштували заворушення 18.04.2022

У Швеції відбуваються антиісламські акції зі спаленням Корану, їхні противники також виходять на вулиці. Поліція повідомила про поранених унаслідок заворушень.
Акції солідарності з Україною

Акції солідарності з Україною 25.02.2022

Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.
Акції солідарності з Україною (фотогалерея)

Акції солідарності з Україною (фотогалерея) 25.02.2022

Берлін, Гамбург, Стокгольм... Акції проти війни в Україні відбуваються в усьому світі.
Гурт ABBA: повернення десятиліття (фотогалерея)

Гурт ABBA: повернення десятиліття (фотогалерея) 05.11.2021

Після майже 40-річної паузи шведський гурт повернувся з новим альбомом "Voyage" та віртуальним концертним шоу. Чи зможе ABBA знову завоювати симпатії фанів?

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася 05.11.2021

Кінець тривалої музичної паузи - легендарна шведська четвірка повернулася з новим альбомом "Voyage". Весною ABBA вийде на сцену - у вигляді голограм.
Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США

Нобелівську премію з економіки отримають три економісти зі США 11.10.2021

Шведська королівська академія наук визначила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2021 року. Ними стали троє дослідників ринку праці зі США.
Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні

Нобелівську премію з літератури присудили танзанійцю Абдулразаку Гурні 07.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з літератури танзанійському письменнику з Великобританії Абдулразаку Гурні.
Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул

Нобелівську премію з хімії присудили за розробку інструменту створення молекул 06.10.2021

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з хімії німцю Беньяміну Лісту й американцю британського походження Девіду Макміллану. Про це оголосив Нобелівський комітет у Стокгольмі.

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим

Нобелівську премію з медицини присуджено двом американським вченим 04.10.2021

Американським вченим Девіду Джуліусу та Ардему Патапутяну присудили Нобелівську премію з медицини "за відкриття рецепторів температури та дотику".
Прем'єром Швеції знову став Стефан Левен

Прем'єром Швеції знову став Стефан Левен 07.07.2021

Після першого в історії Швеції висловлення недовіри голові уряду і його відставки соціал-демократ Стефан Левен знову отримав підтримку парламенту та очолюватиме уряд.
Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння

Глави МЗС ФРН, Іспанії та Швеції закликали до ядерного роззброєння 05.07.2021

Країнам з ядерною зброєю слід скорочувати арсенали та припинити її випробування, йдеться у спільному зверненні перед самітом Стокгольмської ініціативи.

Поліція Швеції розслідує ймовірний теракт на півдні країни

Поліція Швеції розслідує ймовірний теракт на півдні країни 03.03.2021

У місті Ветланда на півдні Швеції невідомий напав з ножем на перехожих, внаслідок чого постраждали восьмеро людей. Підозрюваний затриманий.
Влада Швеції обмежила масові заходи: не більше восьми осіб

Влада Швеції обмежила масові заходи: не більше восьми осіб 16.11.2020

У Швеції, яка відома своїм особливим шляхом боротьби з коронавірусом, вдалися до жорстких обмежень публічних зібрань.

Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів

Нобелівську премію з медицини отримають троє вірусологів 05.10.2020

Нобелівська премія з медицини присуджена американським вірусологам Харві Олтеру, Чарльзу Райсу і британцеві Майклу Хотону за відкриття вірусу гепатиту С у 1989 році.
Церемонію вручення Нобелівських премій скасували вперше з 1944 року

Церемонію вручення Нобелівських премій скасували вперше з 1944 року 22.09.2020

Через пандемію коронавірусу цього року вручати Нобелівські премії лауреатам будуть не в Стокгольмі, а в їхніх рідних країнах. А от премію миру вручать в основній аудиторії Університету Осло.
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