Прем'єром Швеції знову став Стефан Левен

Соціал-демократ Стефан Левен знову стане прем'єр-міністром Швеції. У середу, 7 липня, - через дев'ять днів після його відставки внаслідок вотуму недовіри - він отримав необхідну підтримку в парламенті в середу. При цьому 63-річний Левен зміг обійтися й без більшості голосів у парламенті країни. За нього проголосувало лише 116 депутатів, 60 утрималися, а 173 висловилися проти його повернення на прем'єрський пост.

Утім, для того, щоб запобігти його повторному призначенню на пост керівника уряду, було потрібно 175 голосів "проти" в 349-місцевому парламенті. Тепер Левен знову хоче сформувати уряд уряд меншості, до складу якого увійдуть соціал-демократи та зелені. Очікується, що він представить свій кабінет в п'ятницю.

Нагадаємо, 28 червня прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав у відставку. Тижнем раніше, 21 червня, шведський парламент вперше в історії висловив недовіру голові уряду. За це рішення проголосував тоді 181 депутат з 349.

У Левена було два шляхи: або піти зі своїм урядом у відставку та дати спікеру парламенту можливість сформувати новий уряд, або ж протягом тижня оголосити нові вибори. Утім, Левен заявив, що дострокові вибори під час пандемії коронавірусу не є "найкращим" варіантом для країни, особливо зважаючи на те, що планові парламентські вибори мають відбутися в Швеції у вересні 2022 року.

Читайте також: Посла Росії викликали до МЗС Швеції через кібератаки

Левен і раніше очолював уряд меншості. До коаліції входили соціал-демократи та зелені, проте уряд підтримували також дві невеликі центристські партії та Ліва партія. Втім, ліві відмовили прем'єру в підтримці через суперечки щодо реформи ринку оренди житла.

Цим скористалися правопопулісти з партії "Шведські демократи", які висунули вимогу вотуму довіри. Інші опозиційні партії підтримали цю ініціативу.