Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен подав у відставку

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен у понеділок, 28 червня, подав у відставку. Тиждень тому, 21 червня, шведський парламент вперше в історії висловив недовіру голові уряду. За це рішення проголосував 181 депутат з 349.

У Левена було два виходи: або піти зі своїм урядом у відставку та дати спікеру парламенту можливість сформувати новий уряд, або ж протягом тижня оголосити нові вибори. Як заявив політик на пресконференції, дострокові вибори під час пандемії коронавірусу не є "найкращим" варіантом для країни, особливо зважаючи на те, що планові парламентські вибори мають відбутися в Швеції у вересні 2022 року. "Це - найскладніше політичне рішення, яке я коли-небудь ухвалював", - зауважив Левен.

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Нагадаємо, що Левен очолював уряд меншості. До коаліції входили соціал-демократи та зелені, проте уряд підтримували також дві невеликі центристські партії та Ліва партія. Втім, ліві відмовили прем'єру в підтримці через суперечки щодо реформи ринку оренди житла.

Цим скористался правопопулісти з партії "Шведські демократи", які висунули вимогу вотуму довіри. Інші опозиційні партії підримали цю ініціативу.