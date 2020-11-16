Шведський парламент висловив недовіру прем'єр-міністру Левену

Парламент Швеції висловив недовіру прем'єр-міністрові Стефану Левену, котрий є лідером Соціал-демократичної партії. За відповідне рішення в понеділок, 21 червня, проголосував 181 депутат. Загалом у шведському парламенті 349 членів.

Левен очолював уряд меншості. До коаліції входили соцал-демократи та зелені, проте уряд підтримували також дві маленьки центристські партії та Ліва партія. Втім, ліві відмовили прем'єру в підтримці через суперечки щодо реформи ринку оренди житла. Цим скористался правопопулісти з партії "Шведські демократи", які висунули вимогу вотуму довіри. Інші опозиційні партії підримали цю ініціативу.

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На вихідних Левен провів переговори з Лівою партією, намагаючись досягти компромісу, проте перемовини не увінчалися успіхом. Тепер у нього є два виходи: або піти зі своїм урядом у відставку та дати спікеру парламенту можливість сформувати новий уряд, або ж протягом тижня оголосити дострокові вибори. Планові парламентські вибори мали відбутися в Швеції у вересні 2022 року.