ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

Хіт-конвеєр

За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.