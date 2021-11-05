Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років
Шведська четвірка випустила новий альбом "Voyage" після 40-річної перерви. Навесні 2022 року культова група має виступити із віртуальним шоу в Лондоні.
Легендарний гурт ABBA випустив новий альбом
Культовий шведський попгурт ABBA у п'ятницю, 5 листопада, випустив новий альбом - вперше за майже чотири десятиліття. До альбому під назвою "Voyage" увійшли десять треків, повідомляється на офіційному сайті гурту. Альбом доступний на стримінгових сервісах, а також у вигляді вінілових платівок, компакт-дисків та аудіокасет.
"Спочатку ми зробили одну пісню, потім ще кілька. А потім ми сказали: чому б нам не зробити цілий альбом?" - розповідав раніше 76-річний учасник групи Бьорн Ульвеус.
Квартет також анонсував шоу, яке, як передбачається, буде йти на спеціально побудованому для цього концертному стадіоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні. Як очікується, фанати зможуть побачити концерт наступної весни. Однак Агнета, Бьорн, Бенні і Анні-Фрід самі все ж не вийдуть на сцену - замість них виступлять їхні голограми, так звані "аббатари".
"Ми хочемо зробити це до того, як помремо", - сказав 74-річний Бенні Андерсон, який грає на клавішних, є виконавцем і одним з авторів пісень групи.
Протягом п'яти тижнів артисти виконували кожну пісню перед 160 камерами, які записували всі їхні рухи. На основі цього були створені віртуальні образи квартету. "Єдина велика проблема полягала в тому, що нам довелося зголити свої бороди", - розповів Бьорн.
Гурт ABBA було засновано у 1972 році. Історія приголомшливого успіху шведської четвірки почалася у 1974 році з перемогою пісні "Waterloo" на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.
"Voyage" - дев'ятий студійний альбом гурту. Минулий - "The Visitors" - вийшов 30 листопада 1981 року.
Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повернувся з новим альбомом "Voyage", який включає 10 композицій. Весною 2022-го очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.
Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.
За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.
1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.
У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.
Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.
Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".
Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.
Восени 2020 року з'явилися чутки, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задуму: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.