 Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.11.2021

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Новини

Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років

Шведська четвірка випустила новий альбом "Voyage" після 40-річної перерви. Навесні 2022 року культова група має виступити із віртуальним шоу в Лондоні.

Легендарний гурт ABBA випустив новий альбом

Легендарний гурт ABBA випустив новий альбом

Культовий шведський попгурт ABBA у п'ятницю, 5 листопада, випустив новий альбом - вперше за майже чотири десятиліття. До альбому під назвою "Voyage" увійшли десять треків, повідомляється на офіційному сайті гурту. Альбом доступний на стримінгових сервісах, а також у вигляді вінілових платівок, компакт-дисків та аудіокасет. 

"Спочатку ми зробили одну пісню, потім ще кілька. А потім ми сказали: чому б нам не зробити цілий альбом?" - розповідав раніше 76-річний учасник групи Бьорн Ульвеус.

Квартет також анонсував шоу, яке, як передбачається, буде йти на спеціально побудованому для цього концертному стадіоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні. Як очікується, фанати зможуть побачити концерт наступної весни. Однак Агнета, Бьорн, Бенні і Анні-Фрід самі все ж не вийдуть на сцену - замість них виступлять їхні голограми, так звані "аббатари".

"Ми хочемо зробити це до того, як помремо", - сказав 74-річний Бенні Андерсон, який грає на клавішних, є виконавцем і одним з авторів пісень групи.

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Протягом п'яти тижнів артисти виконували кожну пісню перед 160 камерами, які записували всі їхні рухи. На основі цього були створені віртуальні образи квартету. "Єдина велика проблема полягала в тому, що нам довелося зголити свої бороди", - розповів Бьорн.

Гурт ABBA було засновано у 1972 році. Історія приголомшливого успіху шведської четвірки почалася у 1974 році з перемогою пісні "Waterloo" на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту. 

"Voyage" - дев'ятий студійний альбом гурту. Минулий - "The Visitors" - вийшов 30 листопада 1981 року. 

  • Учасники ABBA у футуристичних костюмах

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Кінець тривалої музичної паузи

    Музична пауза Б'єрна Ульвеуса, Агнети Фельтскуг, Анні-Фрід Лінгстад і Бенні Андерссона затягнулася на довгих 40 років. Шведський квартет повернувся з новим альбомом "Voyage", який включає 10 композицій. Весною 2022-го очікується грандіозний концерт у Лондоні. Гурт виступатиме на сцені у вигляді голограм - тому співаки вбралися у ці футуристичні костюми.

  • Переможці Євробачення-1974

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Переможці "Євробачення-1974"

    Історія приголомшливого успіху ABBA почалася у 1974 році з перемогою пісні Waterloo на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.

  • ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Хіт-конвеєр

    За рік до участі у "Євробаченні" ABBA не пройшли національний відбір з піснею "Ring Ring". Тим більшою була радість співаків перемозі на конкурсі. Наступними роками хіти "Dancing Queen", "Money, Money, Money", "Super Trouper", "Happy New Year", "The Winner Takes it All" лунали з усіх радіоприймачів і очолювали хіт-паради по всьому світу.

  • ABBA під час світового турне 1977 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Світові турне

    1977 року ABBA вирушає у світове турне з концертами у Європі та в Австралії, де проходять зйомки документалки "ABBA: Фільм", який виходить на екрани у тому ж році. Крім цього, четвірка виступає з піснею Chiquitita на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Виручені кошти ідуть на благочинність фонду ЮНІСЕФ.

  • Довга пауза з 1982 року

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Довга пауза з 1982 року

    У 1980-х роках гармонія у гурті почала давати тріщини. Фріда та Бенні оголосили про розлучення, а з 1982 року гурт припинив творчу діяльність. Самі музиканти назвали це "паузою", яка тепер, на радість фанатам, нарешті завершилася.

  • Сольні проєкти

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Сольні проєкти

    Упродовж тривалої паузи учасники гурту, утім, не розлучалися з музикою: Агнета та Фріда розвивали сольні карєри, а Бенні та Бйорн спільно працювали над успішним мюзиклом "Mamma Mia!", який згодом було екранізовано.

  • Музей ABBA у Стокгольмі

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Музей ABBA у Стокгольмі

    Далеко не всіх музикантів ушановують власним музеєм. Але ABBA свій музей має. Він відкрився 2013 році у Стокгольмі у присутності Фріди, Бенні та Бйорна. Серед експонатів - тривимірні голограми музикантів, так звані "аббатари".

  • Воскові фігури учасників гурту ABBA

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    Воскові фігури

    Учасників гурту у стокгольмському музеї можна побачити й у вигляді тривимірних воскових фігур. Ще там представлені їхні численні сценічні костюми. Фанати можуть підспівувати і підтанцьовувати у ритм хітам свого улюбленого гурту, а також почути привітання, записані музикантами спеціально для відвідувачів музею.

  • Аббатари виходять на сцену

    ABBA назавжди! Легендарна шведська четвірка повернулася

    "Аббатари" виходять на сцену

    Восени 2020 року з'явилися чутки, що учасники гурту зібралися на зйомки у Лондоні. Тепер же стали відомі подробиці задуму: на сцені виступатимуть голограми учасників ABBA. Технічний прогрес і застосування технології голограм дозволить "аббатарам" виступати одночасно на кількох локаціях.

    Автор: Верена Ґреб


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