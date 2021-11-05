Гурт ABBA повернувся з новим альбомом через 40 років

Культовий шведський попгурт ABBA у п'ятницю, 5 листопада, випустив новий альбом - вперше за майже чотири десятиліття. До альбому під назвою "Voyage" увійшли десять треків, повідомляється на офіційному сайті гурту. Альбом доступний на стримінгових сервісах, а також у вигляді вінілових платівок, компакт-дисків та аудіокасет.

"Спочатку ми зробили одну пісню, потім ще кілька. А потім ми сказали: чому б нам не зробити цілий альбом?" - розповідав раніше 76-річний учасник групи Бьорн Ульвеус.

Квартет також анонсував шоу, яке, як передбачається, буде йти на спеціально побудованому для цього концертному стадіоні в Олімпійському парку королеви Єлизавети в Лондоні. Як очікується, фанати зможуть побачити концерт наступної весни. Однак Агнета, Бьорн, Бенні і Анні-Фрід самі все ж не вийдуть на сцену - замість них виступлять їхні голограми, так звані "аббатари".

"Ми хочемо зробити це до того, як помремо", - сказав 74-річний Бенні Андерсон, який грає на клавішних, є виконавцем і одним з авторів пісень групи.

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Протягом п'яти тижнів артисти виконували кожну пісню перед 160 камерами, які записували всі їхні рухи. На основі цього були створені віртуальні образи квартету. "Єдина велика проблема полягала в тому, що нам довелося зголити свої бороди", - розповів Бьорн.

Гурт ABBA було засновано у 1972 році. Історія приголомшливого успіху шведської четвірки почалася у 1974 році з перемогою пісні "Waterloo" на музичному конкурсі "Євробачення" у Брайтоні. Наступні вісім років активної творчої роботи гурту спричинили справжню "аббаманію". За оцінками, у світі продано понад 380 мільйонів платівок гурту.

"Voyage" - дев'ятий студійний альбом гурту. Минулий - "The Visitors" - вийшов 30 листопада 1981 року.