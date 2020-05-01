 Степанов: Лікарям, які боролися з COVID-19, заплатять обіцяне | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

Степанов: Лікарям, які боролися з COVID-19, заплатять обіцяне

Міністерство охорони здоров'я України обіцяє проконтролювати, щоб лікарям, які працювали з пацієнтами з COVID-19, за березень було виплачено 300 відсотків зарплати.

Українські лікарі в захисних костюмах

Українські лікарі в захисних костюмах

Міністерство охорони здоров'я України проконтролює, щоб на місцях всім медикам, які працювали з пацієнтами з COVID-19, було виплачено 300 відсотків зарплати за березень, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я вже направив листи головам ОДА, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медзакладу і кожного конкретного медпрацівника, який працював із пацієнтами з COVID-19, які суми і як їх було виплачено. Надходить велика кількість скарг стосовно невиплати, насамперед йдеться про виплату зарплати за березень", - сказав міністр на брифінгу в суботу, 2 травня.

Як наголосив Степанов, усі обіцяні кошти без винятку у розмірі 300 відсотків було перераховано на місця. "Ми отримуємо сигнали, що ці виплати не було зроблено в повному обсязі з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень, які почали маніпулювати, враховувати якісь погодинні (виплати. - Ред.), або ще якісь", - сказав він.

За словами Степанова, на початок квітня в Україні було зареєстровано близько 440 пацієнтів з COVID-19. Міністр також повідомив, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) готова укладати контракти з медзакладами щодо пакета медпослуг лікування COVID-19. "НСЗУ доповідає, що готова до укладення контрактів. На початок травня всі кошти за квітневими розрахунками буде виплачено. Затверджені тарифи охоплюють винагороду медпрацівникам до 300% і забезпечення пацієнтів лікарськими засобами і медвиробами в повному обсязі", - запевнив він.

Нагадаємо, що на ранок суботи, 2 травня, в Украні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З цієї кількості випадків - 279 летальних, 1498 пацієнтів (з них 335 медиків) одужали. 

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  • Кіт на даху автомобіля в Лісабоні

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Гладити чи не гладити - ось у чому питання

    Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.

  • Організм котів швидко виробляє антитіла до коронавірусу

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Не хвилюйтеся передчасно!

    Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.

  • В організмі собаки коронавірус майже не розмножується

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Собак виправдали

    На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!

  • Вигулювання свині й собаки у Римі

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Хто кого тут може заразити?

    Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.

  • Тхір

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Тхір на карантині

    Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.

  • Продавець курей з Уханю

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи становлять небезпеку кури?

    Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.

  • Малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку заразилася коронавірусом від людини

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Коли небезпеку становить людина

    Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.

  • Водяний кажан

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?

    Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?

  • Панголін

    Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?

    Чи все ж таки даний підозрюваний?

    Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.

    Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук


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