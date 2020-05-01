Степанов: Лікарям, які боролися з COVID-19, заплатять обіцяне

Міністерство охорони здоров'я України проконтролює, щоб на місцях всім медикам, які працювали з пацієнтами з COVID-19, було виплачено 300 відсотків зарплати за березень, заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Я вже направив листи головам ОДА, щоб вони відзвітували в розрізі кожного медзакладу і кожного конкретного медпрацівника, який працював із пацієнтами з COVID-19, які суми і як їх було виплачено. Надходить велика кількість скарг стосовно невиплати, насамперед йдеться про виплату зарплати за березень", - сказав міністр на брифінгу в суботу, 2 травня.

Як наголосив Степанов, усі обіцяні кошти без винятку у розмірі 300 відсотків було перераховано на місця. "Ми отримуємо сигнали, що ці виплати не було зроблено в повному обсязі з вини або місцевих органів влади, або головних лікарів лікарень, які почали маніпулювати, враховувати якісь погодинні (виплати. - Ред.), або ще якісь", - сказав він.

За словами Степанова, на початок квітня в Україні було зареєстровано близько 440 пацієнтів з COVID-19. Міністр також повідомив, що Національна служба здоров'я України (НСЗУ) готова укладати контракти з медзакладами щодо пакета медпослуг лікування COVID-19. "НСЗУ доповідає, що готова до укладення контрактів. На початок травня всі кошти за квітневими розрахунками буде виплачено. Затверджені тарифи охоплюють винагороду медпрацівникам до 300% і забезпечення пацієнтів лікарськими засобами і медвиробами в повному обсязі", - запевнив він.

Нагадаємо, що на ранок суботи, 2 травня, в Украні зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. З цієї кількості випадків - 279 летальних, 1498 пацієнтів (з них 335 медиків) одужали.

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