 Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

Коронавірус: Мукачево послабляє карантин з 4 травня

Влада Мукачева повідомила про плани відкрити торговельні центри та парки вже у найближчий понеділок. Наразі у місті зареєстровано 69 випадків зараження коронавірусом.

У Мукачеві відкриють парки та сквери для відвідувачів

У Мукачеві відкриють парки та сквери для відвідувачів

З понеділка, 4 травня, у Мукачеві відкриють для відвідувачів торговельні центри та парки. Про це ідеться у повідомленні Мукачівської міської ради.

Зазначається, що торговельні центри працюватимуть за умов використання відвідувачами засобів захисту - респіраторів або захисних масок, - а також забезпечення персоналу окулярами або щитком та рукавицями. При цьому вимагається, аби у торгівельних центрах дезінфікували приміщення кожні дві години, а відвідувачі перебували там з розрахунку не більше одного на 10 квадратних метрів.

У скверах та парках людям дозволяється перебувати з дотриманням соціальної дистанції та протиепідемічних заходів.

Водночас 1 травня Мукачівська міськрада повідомила про те, що у місті на COVID-19 занедужали 24 працівників станції екстреної медичної допомоги Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги. Загалом у місті з початку епідемії зафіксовано 69 випадків зараження коронавірусом, 43 особи досі хворіють на COVID-19.

Попри попередження щодо Черкас

Напередодні про послаблення карантину повідомила влада Черкас. У місті оголосили про відкриття з першого травня перукарень, салонів краси та інших підприємств сфери послуг. Поліція за цим фактом відкрила кримінальне провадження, а президент Володимир Зеленський заявив, що мер Черкас Анатолій Бондаренко, який завчасно пом'якшує карантин, плутає слова "децентралізація" і "автономія"

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Нагадаємо, в Україні є чинною постанова уряду від 11 березня 2020 року "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2", якою на всій території країни до 11 травня запроваджений карантин. У міністерстві охорони здоров'я України заявили, що обмеження у випадку позитивної епідеміологічної ситуації почнуть послаблювати з 12 травня 2020 року.

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