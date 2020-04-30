 Коронавірус: в Черкасах вирішили пом′якшити карантин з 1 травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 01.05.2020

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Новини

Коронавірус: в Черкасах вирішили пом'якшити карантин з 1 травня

В Черкасах пом'якшують карантин на прохання бізнесу, що опинився на межі виживання. Тим часом в Україні за добу зафіксовано 455 нових випадків COVID-19.

Карантин у Львові триває

Карантин у Львові триває

Cтаном на ранок п'ятниці, 1 травня, в Україні лабораторно підтверджено 10861 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 272 - летальні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я на своїй сторінці у Facebook. При цьому лише за минулу добу зафіксовано 455 нових випадків. Також зазначається, що загалом в Україні одужали вже 1413 пацієнтів.

Найбільше випадків коронавірусу нині зафіксовано у Чернівецькій області - 1667, у Києві - 1453 та на Івано-Франківщині - 899.

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У Черкасах пом'якшують карантин

Влада Черкас з 1 травня пом'якшує карантин для частини підприємців міста "у зв'язку з численними зверненнями представників бізнесу, які опинилися на межі виживання", повідомили в пресслужбі міськради. З цього дня дозволено відновити роботу магазинам з продажу непродовольчих товарів, будівельних матеріалів, електроінструментів, електрообладнання, інших електротоварів, сантехніки, канцелярських товарів, квітів, книжкової продукції та меблів. Також почнуть працювати майстерні з ремонту взуття, одягу, ремонту та встановлення вікон, дверей, воріт, огорож за індивідуальним замовленням.

Окрім цього, у Черкасах з 1 травня відкриються перукарні та салони краси, а також салони для надання послуг із догляду за домашніми тваринами. Працюватимуть ринки, ярмарки сільськогосподарської продукції та квітів і літні майданчики ресторанів.

На 1 травня у Черкаській області зареєстровано 296 випадків коронавірусу.

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