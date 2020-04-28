 В Україні проводять 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень - Ляшко | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

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В Україні проводять 30 тисяч тестів на коронавірус на тиждень - Ляшко

Тим часом у КМДА повідомляють, що київські лабораторії не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19. Замість того, щоб надавати результати протягом 48 годин, їх видають через три-чотири доби.

В Україні проводять 30 тисяч тестів на новий коронавірус на тиждень

В Україні проводять 30 тисяч тестів на новий коронавірус на тиждень

В Україні проводять 30 тисяч ПЛР-тестів на новий коронавірус на тиждень. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради в четвер, 30 квітня.

"Щодо тестування: Україна подає в офіційну статистику лише ПЛР-тестування. Як і обіцялося, ми вивели країну на 30 тисяч тестів на тиждень із потенційним розширенням до 80 тисяч. Очікуємо (...) розширення мережі ще на приблизно 150 апаратів, що дасть змогу нам прискорити тестування", - цитує Ляшка інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Ляшко додав, що незабаром запустять тестування ІФА-тестами - на наявність антитіл в організмі. "Найближчим часом запустимо тестування на наявність антитіл в організмі, щоб ефективно переглянути як реагувала система і чи вчасно вона виявляла випадки захворювання", - сказав він.

За словами Ляшка, в Україні можуть робити мільйон таких тестів на добу, але наразі немає ухваленої рекомендації ВООЗ, що ці тести можуть використовуватися як діагностичні. "Тому ми їх використовуватимемо виключно для епідеміологічних досліджень", - пояснив Ляшко.

Київські лабораторії не встигають обробляти аналізи

Між тим, за словами голови комісії Київської міськради з питань охорони здоров'я Олега Гелевея, лабораторії у Києві не можуть впоратися з обробкою аналізів на COVID-19.

"Наші лабораторії вже не справляються. Центральна лабораторія міста Києва, згідно з усіма нормами, повинна надавати результати тестів протягом 48 годин. Так от, уже не поодинокі випадки, коли результати тестів видають через три-чотири доби, тому ми наголошуємо про те, що потрібно, як і збільшити кількість самих тестів, так і відкривати ще лабораторії для визначення захворювань на коронавірус", - цитує Гелевея "Суспільне".

За його словами, столиці України "катастрофічно" не вистачає ПЛР-тестів, а українська влада запізнюється із заходами з боротьби з новим коронавірусом на 10 днів.

Крім того, Гелевей стверджує, що тести на коронавірус видали лише медикам мобільних бригад, які працюють тільки вдень, тоді як швидкі їх не отримали.

Гелевей додав, що серед хворих у столиці "відносно високий відсоток хворих медиків". При цьому доплати отримали тільки лікарі трьох інфекційних лікарень.

За останніми даними, всього у Києві зафіксовано 1401 випадок захворювання на COVID-19.

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