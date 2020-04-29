Діти заражають коронавірусом так само, як і дорослі - дослідження

Кількість вірусів, що виявляються у дихальних шляхах людей, приналежних до різних вікових груп, не відрізняється. Такого висновку дійшла команда дослідників під керівництвом вірусолога Крістіана Дростена (Christian Drosten) з берлінської клініки "Шаріте" у доповіді, оприлюдненій у четвер, 30 квітня. Результати цього дослідження ще мають перевірити незалежні експерти.

За результатами дослідження вірусологи попереджають про негативні наслідки масового відкриття шкіл та дитячих садків у Німеччині. Зазначається, що заходи щодо стримування пандемії мали позитивний вплив у багатьох країнах. Утім, під час послаблення карантину з'являється дедалі більше дискусій щодо того, наскільки закриття шкіл та дитячих садків сприяло досягненню цього успіху, а також, як їх відкриття може вплинути на поширення вірусу.

До цього часу, вказують дослідники, не з'ясовувалось, якою мірою діти передають новий коронавірус іншим, оскільки школи та дитячі садки були закриті на перших етапах пандемії COVID-19, а вірус передавався переважно через дорослих мандрівників.

Команда Дростена досліджувала зразки Sars-CoV-2 від 3712 інфікованих людей, яких обстежили за період від січня до 26 квітня.

Дослідники не виявили різниці у вірусному навантаженні у представників різних вікових груп, тож попередньо підсумували, що під час оцінки ризику зараження в школах та дитячих садках слід використовувати ті самі припущення, які стосуються дорослих.

Раніше вчені не досліджували, наскільки заразними можуть бути діти. Було відомо, що вони можуть заражати інших, але здебільшого вони не мають симптомів COVID-19 або ж коронавірусна хвороба протікає у них у більш м'якій формі.

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