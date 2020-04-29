 Діти заражають коронавірусом так само, як і дорослі - дослідження | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Діти заражають коронавірусом так само, як і дорослі - дослідження

За попередніми даними проведеного в Берліні дослідження, діти, ймовірно, такі ж заразні, як і дорослі. Ці дослідницькі результати ще мають перевірити незалежні експерти.

За даними аналізу, проведеного в Німеччині, діти, ймовірно, такі ж заразні, як і дорослі

За даними аналізу, проведеного в Німеччині, діти, ймовірно, такі ж заразні, як і дорослі

Кількість вірусів, що виявляються у дихальних шляхах людей, приналежних до різних вікових груп, не відрізняється. Такого висновку дійшла команда дослідників під керівництвом вірусолога Крістіана Дростена (Christian Drosten) з берлінської клініки "Шаріте" у доповіді, оприлюдненій у четвер, 30 квітня. Результати цього дослідження ще мають перевірити незалежні експерти.

За результатами дослідження вірусологи попереджають про негативні наслідки масового відкриття шкіл та дитячих садків у Німеччині. Зазначається, що заходи щодо стримування пандемії мали позитивний вплив у багатьох країнах. Утім, під час послаблення карантину з'являється дедалі більше дискусій щодо того, наскільки закриття шкіл та дитячих садків сприяло досягненню цього успіху, а також, як їх відкриття може вплинути на поширення вірусу.

До цього часу, вказують дослідники, не з'ясовувалось, якою мірою діти передають новий коронавірус іншим, оскільки школи та дитячі садки були закриті на перших етапах пандемії COVID-19, а вірус передавався переважно через дорослих мандрівників.

Команда Дростена досліджувала зразки Sars-CoV-2 від 3712 інфікованих людей, яких обстежили за період від січня до 26 квітня.

Дослідники не виявили різниці у вірусному навантаженні у представників різних вікових груп, тож попередньо підсумували, що під час оцінки ризику зараження в школах та дитячих садках слід використовувати ті самі припущення, які стосуються дорослих.

Раніше вчені не досліджували, наскільки заразними можуть бути діти. Було відомо, що вони можуть заражати інших, але здебільшого вони не мають симптомів COVID-19 або ж коронавірусна хвороба протікає у них у більш м'якій формі.

Читайте також: Освіта на карантині. Чи адаптувалася українська школа до нових умов?

Дивитись відео 06:53

Як коронавірус і карантин змінюють освіту в Україні (29.04.2020) 

Дивитись відео 01:34

Шкільний обід з доставкою додому (29.04.2020)

DW.COM

Наслідки карантину: чи вдасться врятувати ресторанний бізнес в Україні

Обмеження через епідемію COVID-19 можуть призвести до закриття понад третини закладів харчування в Україні, прогнозують представники галузі. Триматися на плаву нині найлегше тим рестораторам, які мають і інший бізнес. (30.04.2020)  

Також за темою

Liegestühle auf der Kanzelwand

Туризм після пандемії: як коронавірус змінить подорожі 27.04.2020

Куди ми подорожуватимемо, коли нарешті знову зможемо це робити? Наскільки сильно пандемія COVID-19 змінить сферу туризму? На ці питання відповідає Ульф Зоннтаґ з Інституту досліджень туризму та курортів Північної Європи.

BdT Coronavirus – Dresden

Німецька філософиня: Пандемія - це нагода сповільнитися 24.04.2020

Пандемія COVID-19, яка охопила практично весь світ, викликає в людей страх, тривогу і навіть паніку. Утім, існує й оптимістичніший погляд на ситуацію, що склалася.

Deutschland Essen | Coronavirus | Krankenpfleger

Що нового дізналися про коронавірус німецькі патологоанатоми 29.04.2020

У Німеччині та інших країнах, охоплених пандемією COVID-19, науковці намагаються зрозуміти, люди, що заразилися, вмирають "від" або "з" новим коронавірусом. Що розповідають результати розтину небіжчиків?

Реклама

Докладно

Дональд Туск: Це не вибори у конституційному розумінні цього поняття

У Польщі сперечаються через наступні вибори президента

Експрезидент Європейської Ради Дональд Туск вважає президентські вибори в Польщі 10 травня неконституційними.  

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Як уряд працевлаштовує заробітчан (відео)

Наскільки привабливими будуть робочі місця, які обіцяє створити український уряд для постраждалих від "коронакризи".  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  