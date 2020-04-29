Понад мільйон людей у світі одужали від COVID-19

Станом на ранок четверга, 30 квітня, більше мільйона людей у світі одужали від COVID-19 від початку пандемії. Загалом у світі нині офіційно зареєстровано понад 1,9 мільйона активних носіїв вірусу. Стан близько 60 тисяч з них оцінюється як серйозний або критичний. Жертвами нового коронавірусу стали понад 228 тисяч осіб. Про це свідчать останні дані ресурсу Worldometers, що відслідковує поширення коронавірусної інфекції.

У Сполучених Штатах, які нині найбільше потерпають від пандемії COVID-19, загалом нарахували понад 1,06 мільйона інфікованих, з яких понад 147 тисяч вважаються такими, що одужали, а понад 61,6 тисячі померли.

У Німеччині з початку епідемії виявили 161,5 тисячі інфікованих людей. З них 123,5 тисячі одужали, а більше 6,4 тисячі померли.

Напередодні у Великобританії відкоригували дані про кількість померлих від COVID-19 в бік збільшення. Згідно з новими даними, кількість жертв коронавірусу в країні перевищує 26 тисяч осіб.

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