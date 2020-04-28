 В Україні за добу зареєстровано 550 нових випадків коронавірусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.05.2020

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Новини

В Україні за добу зареєстровано 550 нових випадків коронавірусу

Загалом від початку епідемії в Україні вірусом SARS-CoV-2 заразились 11,4 тисячі людей, з яких 279 померли.

Ukraine Kiew | Coronavirus | Arzt in Schutzanzug (picture-alliance/NurPhoto/M. Marusenko)

В Україні станом на ранок суботи, 2 травня, зафіксовано 11411 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, повідомляє міністерство охорони здоров'я. З цієї кількості випадків - 279 летальних, 1498 пацієнтів (з них 335 медиків) одужали. 

За добу, що минула, в Україні зафіксовано 550 нових випадків зараження коронавірусом, семеро людей померли. Загалом внаслідок ускладнень, викликаних хворобою COVID-19, в Україні померли 279 людей, з них 17 медпрацівників. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86 відсотків). 

Найбільше інфікованих коронавірусом зареєстровано від початку епідемії на Буковині (1745), у Києві (1494) та на Івано-Франківщині (942). 

Як повідомлялось, у деяких містах України влада вирішує послабляти карантин, запроваджений в Україні до 11 травня.

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