Стенограма: Трамп хотів від Зеленського розслідування щодо Байдена

Білий дім в середу, 25 вересня, опублікував на своєму сайті стенограму розмови президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня цього року. Як ідеться в тексті стенограми, уміщеній на п'яти друкованих сторінках, Трамп закликав Зеленського розслідувати справу щодо ексвіцепрезидента США Джо Байдена.

"Багато говорять про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато людей хочуть дізнатися про це", - сказав Трамп Зеленському.

Український президент, згідно з текстом стенограми, пообіцяв розслідувати цю справу та закликав американського колегу надати додаткові відомості, які могли б допомогти розслідуванню. Як зазначив Зеленський, новий генпрокурор, який буде "стовідсотково" його людиною, займеться цією справою. "Ми здобули абсолютну більшість в нашому парламенті, і наступний генпрокурор буде стовідсотково моєю людиною, моєю кандидатурою, він буде затверджений парламентом і почне роботу у вересні. Він чи вона розгляне ситуцію, особливо щодо компанії, яку ви згадали у цій справі", - сказав Зеленський.

Загалом ім'я Байдена в тексті документа зустрічається кілька разів. При цьому в документі вказується, що текст складено, ґрунтуючись на записах співробітників Білого дому, присутніх в кабінеті Трампа під час розмови.

Також під час розмови господар Білого дому наголосив, що США "багато роблять для України", на відміну від ЄС. "Ми витрачаємо багато зусиль та багато часу. Набагато більше, ніж це роблять європейські країни, і їм слід було б допомагати вам більше, ніж вони допомагають", - переконаний американський президент. При цьому він критично відгукнувся про Німеччину, що вона "майже нічого неробить" для України та безпосередньо німецьку канцлерку Анґелу Меркель (Angela Merkel), яка за словами політика, говорить про Україну, "але нічого не робить". Трамп висловив переконання, що багато європейських країн чинять так само.

Зеленський назвав Трампа великим учителем

У відповідь на це Володимир Зеленський погодився зі словами Трампа. При цьому він додав, що під час переговорів з Меркель та французьким президентом Еммануелем Макроном сказав їм, що вони не роблять достатньо у питанні санкцій Росії. За словами українського президента, від США надходить значно більше підтримки. Він також сказав, що погоджується на сто відсотків із Трампом, що попередня посол США Йованович була "поганою". Зеленський зазначив, що її ставлення до нього було далеко не найкращим, і що вона була на боці колишнього держави.

Український президент також, розповідаючи про свою команду, в якій багато нових людей замість старих політиків, сказав про бажання нового формату і нового типу уряду. "Ви - великий учитель для нас", - зазначив Зеленський.

Burisma-гейт

Нагадаємо, скандал щодо розмови Трампа із Зеленським, яка відбулася ще 25 липня, розгорівся в США кілька днів тому. Йшлося про те, що американський президент міг заморозити виплату Україні фінансової допомоги і тиснути на українського президента, щоб той надав у відповідь на розблокування виплат компромат щодо сина Джо Байдена. Йшлося нібито про прискорене проведення розслідування у справі української газодобувної компанії Burisma. До її ради директорів раніше входив Хантер Байден.

22 вересня Трамп визнав, що обговорював Джо Байдена та його сина у розмові з Зеленським. Він повідомив, що під час розмови сказав, що "не хоче, щоб наші люди, такі як віцепрезидент Байден та його син, створювали корупцію в Україні".

Своєю чергою Джо Байден закликав главу Білого дому негайно оприлюднити розшифровку телефонної розмови з Зеленським. 24 вересня Трамп розпорядився оприлюднити стенограму. Тим часом у Конгресі США оголосили про початок процедури підготовки імпічменту Трампа.

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, в коментарі російському телеканалу "Росія-24" заперечив можливий тиск на нього з боку президента США Дональда Трампа. Раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко також запевнив, що жодного тиску з боку Трампа на Зеленського не було. 23 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що його країна прагне залишатися осторонь внутрішньої політики США. Також, за його словами, використання України будь-якою стороною протистояння у США може зашкодити двостороннім відносинам між країнами.