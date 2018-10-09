Співчуття із застереженнями: як Україна реагує на трагедію в Керчі

Наступного дня після трагедії в Керчі, жертвами якої стали, за оновленими даними, понад 20 осіб, Україна і надалі уважно стежить за подіями на півострові. Перша реакція політиків, журналістів і звичайних людей показала, як важко стримати емоції, і як легко зробити поспішні висновки. Багато хто коментував події у політехнічному коледжі за гарячими слідами, коли основною версією був ще теракт.

Лунали порівняння з Бесланом, хоча вже за кілька годин стало зрозуміло, що паралелі можна швидше проводити не з захопленням заручників у школі в Північній Осетії у 2004 році, а з трагедією в американській школі "Колумбайн" у штаті Колорадо у 1999-му. "З Керчі зробили Беслан", - написав у першому короткому коментарі журналіст кримськотатарського телеканалу ATR Осман Пашаєв. Він зазначив, що в українському Криму "тероризму не було".

Місце трагедії в Керчі

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який працює на цьому ж каналі і живе в Києві, пішов іще далі і на своїй сторінці у Facebook припустив, що за інцидентом в Керчі можуть стояти російські спецслужби: "Це було неминуче. Не зможе ФСБ пройти повз Крим". "Тепер це ваша реальність. Звикайте", - написав Бабченко, звертаючись до кримчан.

Співчуваємо, але…

Повідомлення про вибухи і стрілянину у політехнічному коледжі в Керчі і спершу озвучену в Росії як офіційну версію теракту миттєво розлетілися українськими ЗМІ. За кілька годин президент Петро Порошенко і прем'єр Володимир Гройсман коротко висловили співчуття сім'ям загиблих і постраждалим, зазначивши при цьому, що йдеться про українських громадян на півострові, який Київ визнав окупованим РФ. "Чому для нас це важливо? Тому що це українські громадяни", - сказав Порошенко.

Петро Порошенко

Багато українських журналістів, блогерів та деякі політики висловили співчуття, але запідозрили російські спецслужби у провокації задля загострення протистояння з Україною або для закручування гайок на анексованому півострові. Привід для таких побоювань дало і керівництво півострова. "Спікер парламенту" Володимир Константинов е ефірі російського держтелебачення з впевненістю припустив, що в цій справі "вітер дме з України".

Загалом реакцію українських політиків на події в Керчі можна окреслити так: ми співчуваємо, це наші люди, але цього могло не бути, якби Крим не був анексований. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій, член правлячої партії "Народний фронт", відкриваючи в четвер, 18 жовтня, засідання парламенту висловив співчуття постраждалим, але додав, що "ніколи такого не було в українському Криму", і що "божевілля" "руського миру" "вдарило по безневинних дітях".

Перевірка українців на щирість

"Керч - це Україна… найщиріші співчуття родинам загиблих", - написала напередодні у Facebook депутатка Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко.

Ірина Геращенко

"І звичайно, є великий ризик, що окупаційний режим може використати цю страшну історію, яку, ймовірно, сам і спровокував, для розгортання справжнього терору на окупованому півострові", - написала Геращенко.

За її словами, у неї "серце болить від того, на що перетворюється колись туристичний Крим". При цьому Геращенко пов'язала нинішню трагедію в Керчі з нещодавньою екологічною катастрофою в Армянську на півночі Криму, коли через шкідливі викиди на сусідньому заводі "Титан" з міста довелося вивозити дітей.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, сам виходець з Росії, висловився про події в Керчі у мікроблозі Twitter: "Найбільше не хочу, щоб українську реакцію на трагедію в Керчі називали цинічною. Співчуваємо сім'ям загиблих. Але чесним і легітимним є питання: чи було б можливим таке жахіття без атмосфери, яка панує в Росії, і яку вона принесла на мирний півострів? " Клімкін закінчив свій запис хештегом #CrimeaIsBleeding (Крим стікає кров'ю).

До речі, про хештеги. Як написала у Facebook учасниця правозахисного громадського об'єднання Євромайдан SOS Олександра Матвійчук, зараз Україна "проходить тест на щирість гасла #CrimeaIsUkraine (Крим - це Україна)". Вона зазначила, що в Керчі загинули українські "громадяни, які проживають на тимчасово окупованій українській території". Акцент у публікаціях ЗМІ та висловлюваннях на цю тему має бути саме на цьому, закликала Матвійчук.

Пропозиція оголосити жалобу в Україні

"Україна та її керівництво витримали загалом правильну лінію і стиль", - підбиває попередній підсумок у київському онлайн-ресурсі "Лівий берег" оглядач Костянтин Вєтров. На його думку, тих, хто зловтішається, в Україні - меншість. "Єдине, що можна було ще зробити, - це оголосити загальнонаціональну жалобу на всій території України, - пише Вєтров. - У Росії, зауважимо, цього не зробили, і це теж симптоматично для цього режиму". Триденна жалоба за загиблими в Керчі оголошена лише в Криму, але не на всій території РФ.

З пропозицією оголосити жалобу в Україні у четвер виступив один з лідерів "Опозиційного блоку", до якого входять члени колишньої правлячої при президенті Вікторі Януковичі "Партії регіонів", Олександр Вілкул. Він вніс до парламенту відповідну постанову. Проте шансів бути ухваленою у неї, на думку оглядачів, мало.

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