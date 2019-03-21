Співзасновник Facebook застеріг від зростання могутності Цукерберга

Співзасновник американського інтернет-гіганта Facebook Кріс Г'юз закликав владу США роздрібнити цю компанію. Такий заклик містить стаття Г'юза у виданні The New York Times (NYT), опублікована в четвер, 9 травня.

Співзасновник інтернет-компанії Facebook Кріс Г'юз

Зокрема, співзасновник Facebook вимагає від уряду Сполучених Штатів відокремити від компанії такі служби як WhatsApp та Instagram, а також заборонити нові придбання. Аргументом на користь таких дій Г'юз назвав той факт, що інтернет-компанія Facebook стала занадто великою, а її співвласник та керівник Марк Цукерберг - занадто могутнім.

Придбавши служби WhatsApp та Instagram, Цукерберг створив такого велетня, котрий може задушити будь-яку конкуренцію у галузі та обмежити можливості користувачів у пошуках альтернатив, застеріг Г'юз.

Самого Цукерберга Г'юз звинуватив у тому, що той перетворив на самоціль зростання компанії, пожертвувавши "безпекою та поштивістю заради кількості кліків". Крім того, нині лише Цукерберг може сам визначати алгоритми роботи соцмережі Facebook. Так само лише Цукерберг вирішує, що саме бачитимуть користувачі цієї найбільшої у світі соціальної мережі на своїх сторінках у стрічці новин, вважає Г'юз.

Тож такий односторонній контроль став "найбільш проблемним аспектом могутності Facebook", адже на сьогоднішній день Марк Цукерберг отримав безпрецедентну можливість "відстежувати, влаштовувати та навіть цензурувати спілкування двох мільярдів людей", виснував співзасновник інтернет-компанії, який залишив її більше десяти років тому.

У Facebook кажуть про важливість нових правил

У самій інтернет-компанії вже встигли відреагувати на ці закиди з боку Г'юза. Facebook свідомий того, що разом "з успіхом зростає також і відповідальність", заявив речник інтернет-гіганта Нік Клегг, слова якого наводить агенція новин AFP.

Але цієї відповідальності не досягнути простою вимогою "розчленування успішного американського підприємства", наголосив Клегг. На його думку, куди важливішою є розробка та ретельне запровадження нових правил для користувачів інтернету. На цьому, власне, й наполягає власник Facebook Марк Цукерберг, додав речник інтернет-велетня.