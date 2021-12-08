Процес у справі збиття літака MH17 відбувається в Окружному суді Гааги. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа MH17".

Процес у справі про збиття над територією України пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines розпочався в березні 2020 року в Окружному суді Гааги. Літак Boeing 777 рейсу МН17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.