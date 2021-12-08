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Справа MH17

Процес у справі збиття літака MH17 відбувається в Окружному суді Гааги. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Справа MH17".

Процес у справі про збиття над територією України пасажирського літака авіакомпанії Malaysia Airlines розпочався в березні 2020 року в Окружному суді Гааги. Літак Boeing 777 рейсу МН17 було збито на сході України 17 липня 2014 року. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули. Жертви походили з 17 країн світу. 196 із них були нідерландцями. Лайнер збили ракетою "Бук", яку привезли з Росії. Такого висновку дійшла міжнародна слідча група з розслідування обставин трагедії наприкінці вересня 2016 року. До слідчої групи входять представники Нідерландів, Австралії, Малайзії, України та Бельгії.

MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка

MH17: Росія відмовила суду в Гаазі в опитуванні свідка 08.12.2021

Мін'юст Росії відмовив нідерландському суду в опитуванні Сергія Мучкаєва, командира бригади ЗС РФ, на озброєнні якої знаходився "Бук", яким збили літак. Четверо обвинувачених знову не прийшли на засідання.
Нехай РФ скаже правду: про що говорять в суді родичі жертв MH17

"Нехай РФ скаже правду": про що говорять в суді родичі жертв MH17 07.09.2021

У Гаазькому суді поновилися слухання у справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing. На процесі виступають родичі жертв тієї трагедії. Що вони розповідають і чого хочуть?
Суд у справі про збитий MH17 зможе оголосити свій вирок наприкінці 2022 року - суддя

Суд у справі про збитий MH17 зможе оголосити свій вирок наприкінці 2022 року - суддя 06.09.2021

Нині суд зарезервував три можливих дати для виголошення вироку в справі MH17, остання дата - 15 грудня 2022 року, повідомив суддя Гендрік Стейнгаус.
Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку

Суд щодо MH17: родичі хочуть знати, хто натиснув на кнопку 06.09.2021

Через сім років після катастрофи Boeing над Донбасом Гаазький суд розглядає по суті справу проти трьох росіян і українця. Настав емоційний день у процесі - виступи родичів загиблих.
Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою

Роковини трагедії MH17: глави МЗС п'яти країн виступили з заявою 17.07.2021

У сьому річницю катастрофи рейсу MH17 міністри держав-учасниць Об'єднаної слідчої групи наголосили на важливості встановлення правди щодо обставин трагедії та притягнення винних до відповідальності.

Катастрофа MH17: докази збиття літака "Буком" представлені на суді в Нідерландах (09.06.2021) 09.06.2021

У суді в Нідерландах представлено докази того, що літак рейсу MH17 зазнав катастрофи внаслідок вибуху від влучання ракети "Бук". За словами судді, немає нічого, що вказувало б на інший сценарій розвитку трагічних подій у небі над Донбасом.

Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео)

Хто і як збив рейс МН17: у Нідерландах розпочався розгляд справи по суті (відео) 08.06.2021

У Нідерландах розпочався розгляд справи про авіакатастрофу МН17 вже по суті. Суд зосередиться на трьох ключових блоках питань. Це зброя, якою збили Боїнг, місце запуску ракети та роль чотирьох обвинувачених.

MH17: суд у Нідерландах почав розгляд справи по суті

MH17: суд у Нідерландах почав розгляд справи по суті 07.06.2021

Обвинувачення у збитті пасажирського літака над Донбасом влітку 2014 року висунуті чотирьом проросійським сепаратистам. Жоден з обвинувачених не прибув на засідання суду.
Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання

Справа MH17: суд у Нідерландах провів виїзне засідання 26.05.2021

Судді завершили оцінку готовності справи до розгляду по суті, оглянувши під час виїзного засідання реконструкцію уламків літака Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17.

Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи

Суд у справі MH17 відмовився розглядати альтернативні версії катастрофи 25.11.2020

Суд у Нідерландах, який розглядає справу щодо збиття літака рейсу MH17 в небі над Донбасом, відхилив клопотання захисту щодо розслідування альтернативних сценаріїв катастрофи.

Пулатов заговорив: що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17

Пулатов заговорив: що розповів суду в Гаазі обвинувачуваний у справі MH17 04.11.2020

На процесі в справі про збитий над Донбасом малайзійський Boeing вперше заслухали свідчення одного з обвинувачуваних - росіянина Олега Пулатова. На які питання він відповів, а на які - ні?
Справа MH17: суд проведе наступне слухання 3 листопада

Справа MH17: суд проведе наступне слухання 3 листопада 28.09.2020

Сторона захисту заявила про намір подати до суду в листопаді письмові запити щодо проведення додаткового розслідування, хоча очікувалося, що їх розглянуть 28 вересня.
Родичі жертв рейсу MH17 вимагатимуть компенсацій від обвинувачених

Родичі жертв рейсу MH17 вимагатимуть компенсацій від обвинувачених 31.08.2020

Адвокати родичів загиблих пасажирів рейсу MH17 заявили про намір вимагати матеріального відшкодування від обвинувачених у справі при збиття літака над Донбасом.
Катастрофа МН17: уряд Нідерландів подає проти Росії позов до ЄСПЛ

Катастрофа МН17: уряд Нідерландів подає проти Росії позов до ЄСПЛ 10.07.2020

В уряді Нідерландів наголосили, що прагнуть справедливості для 298 жертв рейсу MH17. В РФ натомість висловили здивування через ініціативу.

Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777

Справа MH17: адвокати росіянина Пулатова оглянуть уламки Boeing-777 04.07.2020

Захист одного з обвинувачених у справі про катастрофу MH17 отримав від суду дозвіл оглянути уламки авіалайнера. Адвокати заявили, що їм необхідно перевірити "альтернативні теорії" про катастрофу літака.
Адвокат родичів у справі MH17: У Гаазі судять конкретних осіб, а не Росію

Адвокат родичів у справі MH17: У Гаазі судять конкретних осіб, а не Росію 02.07.2020

У Нідерландах триває другий блок слухань у справі про збитий над Донбасом літак, що виконував рейс MH17. DW поговорила з адвокатом Джеррі Скіннером, який представляє сім'ї загиблих в іншому суді - ЄСПЛ.
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