Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN

Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін та Рінат Ахметов, були ймовірними отримувачами даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США. Про це у середу, 9 січня, повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, близьке до розслідування.

Зазначається, що екс-глава адміністрації президента України Віктора Януковича Льовочкін та олігарх Ахметов сплатили екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологу Полу Манафорту мільйони доларів за роки співпраці з ним. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму бухгалтеру, що очікує ще на надходження 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні. Представник Манафорта Джейсон Малоні підтвердив, що політтехнолог очікував на надходження цих коштів, однак, за словами Малоні, йшлося про старі борги, а не оплату за отримання даних соцопитувань.

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер закинув Манафорту передачу даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику, який був керівником київського офісу компанії Манафорта та якого підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Також стало відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Ця інформація може бути важливою в контексті того, що політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту. Його адвокати не надають деталей цього плану та зауважують, що в той час Манафорт був більше зайнятий президентською кампанією в США.

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах з Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання - на цей раз про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.