 Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Справа Манафорта: дані соцопитувань передавали двом українським бізнесменам - CNN

Пол Манафорт ймовірно передавав дані соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США Сергію Льовочкіну та Рінату Ахметову, які раніше оплачували його послуги, йдеться в матеріалі телекомпанії CNN.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Двоє українських бізнесменів, Сергій Льовочкін та Рінат Ахметов, були ймовірними отримувачами даних соцопитувань під час президентської кампанії 2016 року у США. Про це у середу, 9 січня, повідомив телеканал CNN із посиланням на неназване джерело, близьке до розслідування.

Зазначається, що екс-глава адміністрації президента України Віктора Януковича Льовочкін та олігарх Ахметов сплатили екс-очільнику передвиборчого штабу Дональда Трампа політтехнологу Полу Манафорту мільйони доларів за роки співпраці з ним. У серпні 2016 року Манафорт повідомляв своєму бухгалтеру, що очікує ще на надходження 2,4 мільйона доларів за роботу в Україні. Представник Манафорта Джейсон Малоні підтвердив, що політтехнолог очікував на надходження цих коштів, однак, за словами Малоні, йшлося про старі борги, а не оплату за отримання даних соцопитувань.

Раніше спецпрокурор США Роберт Мюллер закинув Манафорту передачу даних соцопитувань під час кампанії 2016 року своєму діловому партнеру Костянтину Килимнику, який був керівником київського офісу компанії Манафорта та якого підозрюють у зв'язках з російською розвідкою.

Також стало відомо, що Манафорт обговорював з Килимником "мирний план" щодо України. Ця інформація може бути важливою в контексті того, що політтехнолог міг вплинути на позицію республіканців у питанні українського конфлікту. Його адвокати не надають деталей цього плану та зауважують, що в той час Манафорт був більше зайнятий президентською кампанією в США.

DW.COM

У США партнер Костянтина Килимника, який є соратником Пола Манафорта, визнав себе винним у незаконному лобіюванні інтересів "Опозиційного блоку". (31.08.2018)

Американська прокуратура вважає, що Пол Манафорт дав неправдиві свідчення після досудової угоди зі слідством щодо визнання своєї провини. Екс-глава штабу президента США Дональда Трампа це заперечує. (27.11.2018)

Вирок Майклу Флінну 18 грудня стане черговим успіхом спецпрокурора США в розслідуванні зв'язків Трампа з Росією. DW розповідає про ключових фігурантів "російської справи". (18.12.2018)

У вересні 2018 року Манафорт погодився співпрацювати з Мюллером у справі про можливе російське втручання у вибори. Однак 7 грудня спецпрокурор оголосив, що Манафорт порушив умови угоди, надавши ФБР неправдиві свідчення про своє спілкування з представниками адміністрації Трампа і контактах з Килимником. Тепер його чекає нове судове засідання - на цей раз про порушення угоди зі слідством. Воно заплановане на 25 січня.

Дивитись відео 01:38
Now live
01:38 хв

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Справи Манафорта та Коена: що загрожує Трампу (22.08.2018)  

Також за темою

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Манафорт обговорював "мирний план" щодо України з ймовірним агентом Кремля 09.01.2019

Колишній політтехнолог Трампа Пол Манафорт передавав ймовірному агенту російської розвідки дані соцопитувань у США та обговорював з ним плани щодо України, йдеться у документах розслідування спецпрокурора Мюллера.

US Sonderermittler Robert Mueller

У США продовжили строк розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 05.01.2019

Суд у США продовжив термін розслідування ймовірного втручання РФ у президентські вибори 2016 року, яке команда спецпрокурора Роберта Мюллера проводить уже протягом 18 місяців.

USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort

Спецпрокурор Мюллер закидає Манафорту порушення угоди зі слідством 27.11.2018

Американська прокуратура вважає, що Пол Манафорт дав неправдиві свідчення після досудової угоди зі слідством щодо визнання своєї провини. Екс-глава штабу президента США Дональда Трампа це заперечує.

Реклама

Докладно

Німецький крадій даних використав халатність інтернет-користувачів під час встановлення паролів

Як німецький школяр-хакер поцупив особисті дані політиків

У крадіжці особистих даних майже тисячі відомих німців обвинувачують 20-річного учня гімназії з Гессена. 

Газотранспортна система України

"Нафтогаз" готовий відмовитися від позову проти "Газпрому"

Для відмови від позову проти "Газпрому" потрібен довгостроковий контакт з росіянами на транзит газу, кажуть у НАК. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  