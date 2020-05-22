 Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.06.2020

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Справа Гандзюк: СБУ затримала Мангера і примусово везе до суду

СБУ затримала підозрюваного в замовленні нападу на Катерину Гандзюк Владислава Мангера і везе його до суду. До цього підозрюваний опинився у лікарні.

Справа Гандзюк: СБУ затримала Владислава Мангера і везе його до суду

Справа Гандзюк: СБУ затримала Владислава Мангера і везе його до суду

Співробітники Служби безпеки України вранці у вівторок, 16 червня, затримали підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора. СБУ затримала Мангера, щоб виконати відповідну ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 16 червня 2020 року.

"Наразі правоохоронці доставляють його у Київ до Печерського районного суду, де слідчий суддя розглядатиме клопотання прокурора Офісу генерального прокурора про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою без можливості внесення застави", - йдеться у повідомленні.

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В Офісі генпрокурора заявили, що прокурор прийняв рішення про звернення до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу через "спроби незаконного впливу підозрюваного на свідків шляхом погроз їм та членам їхніх сімей".

"Наразі чиний запобіжний захід у виді застави щодо голови Херсонської обласної ради не виконує завдань кримінального провадження та не дозволяє запобігти можливому скоєнню нових кримінальних правопорушень", - пояснили у відомстві.

Раніше Владислав Мангер опинився у лікарні, як повідомлялося, через проблеми із сердцем. Утім, за інформацією спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк" незалежний експерт, якого залучили прокурори, з'ясував, що Мангера можна транспортувати до Києва в присутності лікаря.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року в Херсоні невідомий облив активістку Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Постраждалу з тяжкими опіками доправили до місцевої лікарні, але згодом перевели до медзакладу в Києві. 4 листопада Гандзюк померла. Після цього слідчі змінили кваліфікацію нападу на неї на "умисне вбивство, вчинене групою осіб, з корисливих мотивів, з особливою жорстокістю, на замовлення". Пізніше обвинувачення змінили ще раз. П'ятьох осіб було засуджено за нанесення тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілої.  Їм призначили покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

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