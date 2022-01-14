Спецслужби РФ

Facebook заблокував фейкові акаунти, пов'язані зі спецслужбами РФ

Мережі десятків взаємопов'язаних профілів у Facebook з Росії писали про протести в Білорусі, політику в Україні та Туреччині. Вони видавали себе за місцевих жителів і журналістів.