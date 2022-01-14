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Спецслужби РФ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби РФ".

До спецслужб Російської Федерації відносяться, зокрема, Федеральна служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління Генерального штабу ЗС РФ, Головне управління з протидії екстремізму МВС Росії тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Розвідка: РФ готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну

Розвідка: РФ готує провокації проти своїх військових, щоб звинуватити Україну 14.01.2022

У розвідці українського міноборони кажуть, що спецслужби РФ готують провокації проти військових у Придністров'ї, щоби звинуватити в них Україну.

Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном

Спецслужби Росії посилюють втручання за кордоном 22.12.2021

Німецька контррозвідка зафіксувала активізацію російських спецслужб під час нещодавніх виборів до Бундестагу. Найчастіше кампанії з дезінформації виявилися безуспішними.
Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля?

Коментар: Вирок убивці Хангошвілі - довічний термін для Кремля? 17.12.2021

Вирок за вбивство чеченця в Берліні ухвалено: громадянин Росії отримав довічний термін. Але засуджено також президента Володимира Путіна та російську державу, вважає Крістіан Ф. Тріппе.

Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ

Зеленський засудив затримання кримських татар спецслужбами РФ 17.08.2021

Президент України назвав порушенням прав людини обшуки й затримання п'ятьох кримських татар в анексованому Росією Криму.
У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова

У п'яти будинках кримських татар у Криму тривають обшуки - Денісова 17.08.2021

За словами Людмили Денісової, спецслужби РФ проводять обшуки у п'яти будинках кримських татар в анексованому Криму. Уповноважена Верховної Ради з прав людини заявила про "переслідування та залякування кримських татар".
Шпигунство на користь Росії: в Берліні затримали співробітника британського посольства

Шпигунство на користь Росії: в Берліні затримали співробітника британського посольства 11.08.2021

Чоловік, який працював у посольстві Великобританії в Берліні, ймовірно, передавав російським спецслужбам документи і отримував за це гроші.

Чехія закликала Росію відшкодувати збитки від вибухів у Врбетіце

Чехія закликала Росію відшкодувати збитки від вибухів у Врбетіце 28.06.2021

Посла РФ у Празі викликали в МЗС Чехії, де йому вручили ноту протесту. Чеська сторона також висловила протест проти внесення Росією в список недружніх країн.
Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії

Росія висилає сімох дипломатів Словаччини і країн Балтії 28.04.2021

Раніше Словаччина і держави Балтії в знак солідарності з Чехією вислали декількох російських дипломатів. Прага звинуватила спецслужби РФ у причетності до вибухів в Врбетіце в 2014 році.
Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже лише про підозру та істерію

Вибухи у Врбетіце: президент Чехії каже "лише про підозру" та "істерію" 25.04.2021

Після тижня мовчання щодо звинувачень у причетності спецслужб РФ до вибухів на складах боєприпасів у Моравії президент Чехії вирішив застерегти "від будь-якої з форм істерії".
СБУ викрила агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців

СБУ викрила агентурну мережу ФСБ з колишніх спецпризначенців 05.02.2021

У СБУ повідомили про викриття агентурної мережі ФСБ Росії, до якої входили колишні спецпризначенці української військової розвідки.
У СБУ заявили про викриття агентурної мережі спецслужб Росії

У СБУ заявили про викриття агентурної мережі спецслужб Росії 01.02.2021

Викрита Службою безпеки України мережа російських агентів намагалася дестабілізувати ситуацію в Україні за допомогою Telegram-каналів.
Facebook заблокував фейкові акаунти, пов'язані зі спецслужбами РФ

Facebook заблокував фейкові акаунти, пов'язані зі спецслужбами РФ 25.09.2020

Мережі десятків взаємопов'язаних профілів у Facebook з Росії писали про протести в Білорусі, політику в Україні та Туреччині. Вони видавали себе за місцевих жителів і журналістів.

Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро

Путін заявив, що вбитий у Берліні чеченець - організатор вибухів у московському метро 10.12.2019

Володимир Путін стверджує, що вбитий у Берліні чеченець був організатором вибухів у метро Москви. Президент РФ додав, що його країна відповість Німеччині на видворення дипломатів дзеркальними заходами.
Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира

Галеотті: Берлін не хоче ескалації з РФ через вбивство чеченського командира 05.12.2019

Німеччина вислала двох російських дипломатів після вбивства чеченського польового командира у Берліні. Чи стримає це Росію від убивств за кордоном, пояснює британський експерт зі спецслужб Марк Галеотті.
Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії

Вдова Литвиненка погрожує Борису Джонсону судом через доповідь щодо Росії 16.11.2019

Марина Литвиненко може оскаржити рішення уряду Великобританії не публікувати доповідь про можливе втручання Росії в британську політику.
Вбивство чеченця в Берліні: журналісти йдуть по сліду російських спецслужб

Вбивство чеченця в Берліні: журналісти йдуть по сліду російських спецслужб 30.08.2019

Журналісти заявили, що знайшли докази причетності спецслужб РФ до вбивства чеченського польового командира в Берліні. Підозрюваний у скоєнні злочину в'їхав з Росії до ЄС за підробленими документами.
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