Спецслужби РФ

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До спецслужб Російської Федерації відносяться, зокрема, Федеральна служба безпеки, Служба зовнішньої розвідки, Головне управління Генерального штабу ЗС РФ, Головне управління з протидії екстремізму МВС Росії тощо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.