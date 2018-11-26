Спецпрокурор Мюллер закидає Манафорту порушення угоди зі слідством

Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт порушив умови досудової угоди зі слідством про визнання своєї провини, йдеться у звіті офісу спецпрокурора США Роберта Мюллера, оприлюдненому в понеділок, 26 листопада, інформує "Інтерфакс".

У документі, зокрема, зазначено, що Манафорт після підписання угоди про визнання провини "вчинив федеральні злочини" тим, що сказав неправду "Федеральному бюро розслідувань та офісу спецпрокурора" стосовно різних питань. Манафорт, у свою чергу, відкинув звинувачення в наданні неправдивих свідчень.

Нагадаємо, що у вересні Пол Манафорт погодився співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році. У рамках угоди з прокурорами Манафорт погодився визнати себе винним за двома пунктами звинувачення: змові проти Сполучених Штатів та змові з метою перешкоджання правосуддю.

Угода мала дозволити Манафорту уникнути другого судового розгляду. Перший суд над Манафортом, що розглядав фінансові оборудки політтехнолога, закінчився визнанням його винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18.

Другий суд мав бути зосередженим на обвинуваченнях у відмиванні грошей, у перешкоджанні правосуддю та в тому, що політтехнолог не зареєструвався як іноземний агент у США. Як повідомлялося, Манафорт до 2014 року працював на тодішнього президента України Віктора Януковича та Партію регіонів. Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року.