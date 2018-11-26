 Спецпрокурор Мюллер закидає Манафорту порушення угоди зі слідством | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.11.2018

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Новини

Спецпрокурор Мюллер закидає Манафорту порушення угоди зі слідством

Американська прокуратура вважає, що Пол Манафорт дав неправдиві свідчення після досудової угоди зі слідством щодо визнання своєї провини. Екс-глава штабу президента США Дональда Трампа це заперечує.

Пол Манафорт

Пол Манафорт

Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа політтехнолог Пол Манафорт порушив умови досудової угоди зі слідством про визнання своєї провини, йдеться у звіті офісу спецпрокурора США Роберта Мюллера, оприлюдненому в понеділок, 26 листопада, інформує "Інтерфакс".

У документі, зокрема, зазначено, що Манафорт після підписання угоди про визнання провини "вчинив федеральні злочини" тим, що сказав неправду "Федеральному бюро розслідувань та офісу спецпрокурора" стосовно різних питань. Манафорт, у свою чергу, відкинув звинувачення в наданні неправдивих свідчень.

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Суд у Вірджинії винесе вирок Полу Манафорту у справі щодо шахрайства у банківській та податковій сфері 8 лютого наступного року. Рішення суду може залежати від його співпраці зі спецпрокурором у "російській справі". (20.10.2018)

В Україні розпочато кримінальне провадження щодо колишніх високопосадовців, які платили політтехнологу Полу Манафорту. DW розбиралась, якими є перспективи цього розслідування. (22.08.2018)

Нагадаємо, що у вересні Пол Манафорт погодився співпрацювати зі спецпрокурором Робертом Мюллером у справі щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США у 2016 році. У рамках угоди з прокурорами Манафорт погодився визнати себе винним за двома пунктами звинувачення: змові проти Сполучених Штатів та змові з метою перешкоджання правосуддю.

Угода мала дозволити Манафорту уникнути другого судового розгляду. Перший суд над Манафортом, що розглядав фінансові оборудки політтехнолога, закінчився визнанням його винним за вісьмома пунктами обвинувачення з 18. 

Другий суд мав бути зосередженим на обвинуваченнях у відмиванні грошей, у перешкоджанні правосуддю та в тому, що політтехнолог не зареєструвався як іноземний агент у США. Як повідомлялося, Манафорт до 2014 року працював на тодішнього президента України Віктора Януковича та Партію регіонів. Пол Манафорт очолював передвиборний штаб Трампа з червня по серпень 2016 року.

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