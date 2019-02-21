Союзники Гуайдо посилюють тиск на Мадуро, США запроваджують нові санкції

США запроваджують нові санкції проти наближених до голови Венесуели Ніколаса Мадуро та надають фінансову допомогу його противнику, тимчасовому президенту країни Хуану Гуайдо. Під час виступу на саміті Групи Ліми у Боготі у понеділок, 25 лютого, віце-президент США Майк Пенс закликав регіональних партнерів заморозити нафтові активи, контрольовані Мадуро, перевести надходження на рахунки, контрольовані Гуайдо, і обмежити видачу віз для близького оточення Мадуро, передає агенція AP. Пенс повідомив, що Вашингтон розширює санкції на чотирьох губернаторів, пов'язаних з Мадуро.

"Настав час зробити більше. Незабаром настане день, коли довге жахіття для Венесуели закінчиться, коли Венесуела знову буде вільною, коли її народ побачить нове народження свободи", - зазначив Пенс.

Він також не виключив можливості військового втручання США з метою усунення Ніколаса Мадуро від влади. "Ми сподіваємося на мирний перехід до демократії. Але президент Трамп дав зрозуміти: можливі усі варіанти", - сказав Пенс після зустрічі з Хуаном Гуайдо, передає агентство AFP. Пенс також повідомив, що Вашингтон звернувся з запитом про проведення у віторок, 26 лютого, екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі.

"Завершити диктатуру" Мадуро

Своєю чергою міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільйо наголосив, що необхідно зробити усе можливе, щоб усунути Мадуро від влади. "Ми побудували політичну й дипломатичну облогу, щоб завершити цю диктатуру", - зазначив він, цитує dpa. А президент Колумбії Іван Дуке Маркес закликав членів Групи Ліми посилити тиск на Мадуро, створивши навколо нього "більш потужне і ефективне" кільце.

Хуан Гуайдо на зустрічі попередив, що дії Мадуро є загрозою для всього континенту. "Важливо відновити демократію у Венесуелі, тому що сьогоднішня влада загрожує стабільності на континенті", - зазначив він, цитує AFP.

Як повідомлялось, Група Ліми, створена у серпні 2017 року для вирішення політичної кризи у Венесуелі, визнала Хуана Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни. Заяву підписали представники Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Парагваю і Перу. До заклику не приєдналися Мексика, Гаяна і Сент-Люсія.