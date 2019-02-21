 Союзники Гуайдо посилюють тиск на Мадуро, США запроваджують нові санкції | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2019

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Новини

Союзники Гуайдо посилюють тиск на Мадуро, США запроваджують нові санкції

Вашингтон не виключає військового втручання у події у Венесуелі для усунення від влади Мадуро та розширює санкції проти нього. Група Ліми готова посилити на Мадуро тиск.

Хуан Гуайдо (л), Іван Дуке Маркес (ц) та Майк Пенс (п)

Хуан Гуайдо (л), Іван Дуке Маркес (ц) та Майк Пенс (п)

США запроваджують нові санкції проти наближених до голови Венесуели Ніколаса Мадуро та надають фінансову допомогу його противнику, тимчасовому президенту країни Хуану Гуайдо. Під час виступу на саміті Групи Ліми у Боготі у понеділок, 25 лютого, віце-президент США Майк Пенс закликав регіональних партнерів заморозити нафтові активи, контрольовані Мадуро, перевести надходження на рахунки, контрольовані Гуайдо, і обмежити видачу віз для близького оточення Мадуро, передає агенція AP. Пенс повідомив, що Вашингтон розширює санкції на чотирьох губернаторів, пов'язаних з Мадуро.

"Настав час зробити більше. Незабаром настане день, коли довге жахіття для Венесуели закінчиться, коли Венесуела знову буде вільною, коли її народ побачить нове народження свободи", - зазначив Пенс.

Він також не виключив можливості військового втручання США з метою усунення Ніколаса Мадуро від влади. "Ми сподіваємося на мирний перехід до демократії. Але президент Трамп дав зрозуміти: можливі усі варіанти", - сказав Пенс після зустрічі з Хуаном Гуайдо, передає агентство AFP. Пенс також повідомив, що Вашингтон звернувся з запитом про проведення у віторок, 26 лютого, екстреного засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації у Венесуелі. 

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У сутичках на прикордонних переходах Венесуели з Колумбією та Бразилією 23 лютого постраждати близько 300 людей. Держсекретар США Майк Помпео пообіцяв "заходи" з боку США. (24.02.2019)

Група американських країн визнала Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни. (05.02.2019)

"Завершити диктатуру" Мадуро

Своєю чергою міністр закордонних справ Колумбії Карлос Холмс Трухільйо наголосив, що необхідно зробити усе можливе, щоб усунути Мадуро від влади. "Ми побудували політичну й дипломатичну облогу, щоб завершити цю диктатуру", - зазначив він, цитує dpa. А президент Колумбії Іван Дуке Маркес закликав членів Групи Ліми посилити тиск на Мадуро, створивши навколо нього "більш потужне і ефективне" кільце.

Хуан Гуайдо на зустрічі попередив, що дії Мадуро є загрозою для всього континенту. "Важливо відновити демократію у Венесуелі, тому що сьогоднішня влада загрожує стабільності на континенті", - зазначив він, цитує AFP.

Як повідомлялось, Група Ліми, створена у серпні 2017 року для вирішення політичної кризи у Венесуелі, визнала Хуана Гуайдо і Національну асамблею Венесуели офіційними представниками цієї країни. Заяву підписали представники Аргентини, Бразилії, Канади, Чилі, Колумбії, Коста-Ріки, Гватемали, Гондурасу, Панами, Парагваю і Перу. До заклику не приєдналися Мексика, Гаяна і Сент-Люсія.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Курс конфронтації

    Майже через три тижні після того, як Хуан Гуайдо обійняв посаду спікера Національної асамблеї Венесуели, він оголосив себе на підставі конституції виконувачем обов'язків президента. Президент США Трамп не забарився з підтримкою 35-річного Гуайдо, але збройні сили Венесуели все ще підкоряються наказам президента Ніколаса Мадуро та відкидають запити на владу Гуайдо.

  • Протести у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Загиблі під час протестів

    Однак 27 військових таки пішли проти Мадуро, але їхній виступ провалився. З того часу ситуація в країні загострилась - почались протести і заворушення, як от у Каракасі. За даними Ценру моніторингу соціальної конфліктності, протягом 22-23 січня у них загинули щонайменше 13 людей, і більшість з них внаслідок застосування вогнепальної зброї.

  • Хуан Гуайдо

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Вісник надії Гуайдо

    Поцілунок спікера парламенту. Сотні тисяч відгукнулись на заклик опозиції вийти на вулицю. Вони висловлюють протест уряду Мадуро, якому вони закидають відповідальність за небачену інфляцію та репресії. Венесуельські єпископи закликають армію стати на захист народу. Самі ж протести вони назвали знаком надії.

  • Демонстранти з Каракаса

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    "Люди вимагають свободи і правової захищеності"

    Цього демонстранта у Каракасі двоє інших вивозять на мотоциклі в безпечне місце. У ніч на 24 січня у багатьох містах відбулись сутички між протестувальниками і поліцією. Президент США Дональд Трамп заявив: "Люди мужньо підняли голос проти Мадуро та вимагають свободи і правової захищеності".

  • Ніколас Мадуро на мітингу у Каракасі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Мадуро мобілізує своїх прихильників

    На вулиці 23 січня вийшли і прихильники Мадуро. Вони відзначали річницю падіння диктатури Маркоса Переса Хіменеса, якого скинули у цей день 1958 року. Під час мітингу у Каракасі Мадуро пообіцяв захищати свій уряд і соціалістичний лад.

  • Протести у венесуельській діаспорі

    Венесуела: боротьба за владу і протести

    Прапори Венесуели за кордоном

    Венесуелки вийшли на вулиці Гондурасу та тримають в руках плакати "Так Гуайдо, ні Мадуро". За час державної та споживчої кризи, яка накрила Венесуелу кілька років тому, країну залишили близько трьох мільйонів людей. В ООН нещодавно застерегли, що у 2019-му може відбутись ще одна хвиля масового виїзду з Венесуели.

    Автор: Інес Айзеле


DW.COM

Венесуела: боротьба за владу і протести

Лідер венесуельської опозиції та спікер парламенту Хуан Гуайдо кинув виклик Ніколасу Мадуро та оголосив себе виконувачем обов'язків президента. Боротьба за владу супроводжується кривавими протестами. (24.01.2019)  

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Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією 21.02.2019

Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією.

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Таким чином Ніколас Мадуро намагається не допустити надходження гуманітарної допомоги з Колумбії, кажуть опозиціонери.

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