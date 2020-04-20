Сонячне світло, тепло і волога послаблюють коронавірус - американські вчені

Пряме сонячне світло має сильний вплив на коронавірус SARS-CoV-2 та сприяє його загибелі. Про це заявив радник міністерства внутрішньої безпеки США з питань науки та технологій Вільям Брайн під час спільного брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 23 квітня.
"Найшвидше вірус помирає під дією прямого сонячного проміння", - зазначив чиновник.
Згідно зі словами Брайна, дослідники американського Національного центру аналізу та протидії у галузі біологічної безпеки (NBACC) під час експерименту виявили, що ультрафіолетове проміння, вірогідно, пришвидшує загибель збудника хвороби COVID-19.
Літо може загальмувати коронавірус
Брайн зазначив, що вплив сонячного світла на SARS-CoV-2 спостерігається як у повітрі, так і на поверхнях. Також, за словами чиновника, вірус найкраще виживає у закритому приміщенні і сухому повітрі та втрачає силу за умови зростання температури й вологості. Це, каже Брайн, дає надію, що поширення коронавірусу із настанням літа послаблюватиметься.
Під час пресконференції Трамп запропонував використовувати світло та антисептики для лікування коронавірусу
Водночас результати дослідження поки не оприлюднені і не рецензувалися іншими вченими. Зокрема не відомо, із якою інтенсивністю ультрафіолетових променів проводився цей експеримент та чи відображав він спектр, який випромінює сонце у природних умовах.
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Дональд Трамп запропонував ін'єкції антисептиків
Під час брифінгу Дональд Трамп згадав, що раніше заявляв про можливість зменшення агресивності вірусу влітку. "Але людям ця заява не дуже сподобалася", - заявив президент США, визнавши, що результати роботи вчених поки також варто сприймати з обережністю.
Ще одним результатом дослідження стало підтвердження більш ефективної дії антисептиків на основі спирту в порівнянні з хлором. Тому Трамп заявив, що лікарі мають використати ці дані у лікуванні пацієнтів. "Чи є якийсь спосіб, наприклад, внутрішні ін'єкції, яким ми можемо щось зробити, щось подібне до чистки? - запитав він. - Було б цікаво це перевірити".
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Гладити чи не гладити - ось у чому питання
Дослідники ветеринарного науково-дослідного інституту в китайському Харбіні довели, що новий коронавірус може розмножуватися в організмі котів. Ці тварини можуть передавати вірус іншим представникам свого виду. Однак інфікування відбувається не так легко, вважають дослідники під керівництвом ветеринара Хуалана Чена, який опублікував результати дослідження 31 березня в журналі BioRxiv.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Не хвилюйтеся передчасно!
Власникам котів не варто впадати в паніку, адже організм тварин швидко виробляє антитіла до вірусу, тому вони можуть бути заразними лише упродовж короткого проміжку часу. Однак людям похилого віку та особам із хронічними захворюваннями все ж варто тимчасово обмежити свободу пересування домашніх тварин. Здорові ж люди мають ретельно мити руки після того, як погладили своїх улюбленців.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Собак виправдали
На відміну від котів, організм собак виявився несприятливим природним резервуаром для розмноження вірусу, ідеться у дослідженні. Тож любителям погуляти з песиками чи потренувати їхню спритність можна видихнути з полегшенням!
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Хто кого тут може заразити?
Цій домашній свинці, що прогулюється Римом, не потрібно боятися собаки. Однак і в песика немає причин уникати поросятка. Ветеринари запевняють, що і свині навряд чи годяться на роль природного резервуара для коронавірусу.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Тхір на карантині
Гірше справи у тхорів. Хуалан Чен експериментував і з цими тваринами й дійшов висновку, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в них так само, як і в котах. Передача вірусу між тваринами відбувається шляхом крапельного інфікування. Лікарі виявили вірус у мазках із горла й носа тхорів та котів, але не виявили жодних слідів інфекції в легенях тварин.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи становлять небезпеку кури?
Експерти також закликають не панікувати власників птахів, як-то продавця курей з Уханю на фото. У людей немає причин турбуватися, оскільки кури практично мають імунітет до SARS-CoV-2. Це ж стосується й качок та інших видів птиці.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Коли небезпеку становить людина
Не тільки люди можуть заражатися від звірів, буває й навпаки. Чотирирічна малайзійська тигриця Надя з Нью-Йоркського зоопарку отримала позитивний результат тесту на коронавірус. "Це, наскільки нам відомо, - перший випадок передачі захворювання COVID-19 від людини до дикої тварини", - повідомив старший ветеринар зоопарку журналові National Geographic.
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи є звинувачення на адресу кажанів безпідставними?
Кажани вважаються найбільш вірогідним природним резервуаром розмноження SARS-CoV-2. Однак ветеринари припускають, що в Ухані у грудні 2019 року між кажанами й людиною був ще один посередник у передачі вірусу. Можливо, це були тхори або коти?
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Чи можуть коти сприяти поширенню коронавірусу?
Чи все ж таки даний підозрюваний?
Панголінів також вважають можливим джерелом поширення нового коронавірусу. Хай там як, дослідники з Гонконгу, Китаю та Австралії виявити в організмі малайзійського панголіна вірус, надзвичайно схожий на SARS-CoV-2. Результати дослідження були опубліковані 26 березня в журналі Nature. Панголінами незаконно торгують на китайських ринках диких тварин.
Автор: Фабіан Шмідт, Олексій Яковійчук