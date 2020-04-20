Сонячне світло, тепло і волога послаблюють коронавірус - американські вчені

Пряме сонячне світло має сильний вплив на коронавірус SARS-CoV-2 та сприяє його загибелі. Про це заявив радник міністерства внутрішньої безпеки США з питань науки та технологій Вільям Брайн під час спільного брифінгу з президентом США Дональдом Трампом у четвер, 23 квітня.

"Найшвидше вірус помирає під дією прямого сонячного проміння", - зазначив чиновник.

Згідно зі словами Брайна, дослідники американського Національного центру аналізу та протидії у галузі біологічної безпеки (NBACC) під час експерименту виявили, що ультрафіолетове проміння, вірогідно, пришвидшує загибель збудника хвороби COVID-19.

Літо може загальмувати коронавірус

Брайн зазначив, що вплив сонячного світла на SARS-CoV-2 спостерігається як у повітрі, так і на поверхнях. Також, за словами чиновника, вірус найкраще виживає у закритому приміщенні і сухому повітрі та втрачає силу за умови зростання температури й вологості. Це, каже Брайн, дає надію, що поширення коронавірусу із настанням літа послаблюватиметься.

Під час пресконференції Трамп запропонував використовувати світло та антисептики для лікування коронавірусу

Водночас результати дослідження поки не оприлюднені і не рецензувалися іншими вченими. Зокрема не відомо, із якою інтенсивністю ультрафіолетових променів проводився цей експеримент та чи відображав він спектр, який випромінює сонце у природних умовах.

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Дональд Трамп запропонував ін'єкції антисептиків

Під час брифінгу Дональд Трамп згадав, що раніше заявляв про можливість зменшення агресивності вірусу влітку. "Але людям ця заява не дуже сподобалася", - заявив президент США, визнавши, що результати роботи вчених поки також варто сприймати з обережністю.

Ще одним результатом дослідження стало підтвердження більш ефективної дії антисептиків на основі спирту в порівнянні з хлором. Тому Трамп заявив, що лікарі мають використати ці дані у лікуванні пацієнтів. "Чи є якийсь спосіб, наприклад, внутрішні ін'єкції, яким ми можемо щось зробити, щось подібне до чистки? - запитав він. - Було б цікаво це перевірити".

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Дивитись відео 01:38 Поділитись Фейки і теорії змови про коронавірус (15.04.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3awVk Фейки і теорії змови про коронавірус