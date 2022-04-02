"Репортери без кордонів": З початку року у світі загинули 49 журналістів

Найнебезпечнішими для життя працівників ЗМІ у світі є Сирія, Мексика, Афганістан, Пакистан та Сомалі. Крім того, викраденими досі вважаються щонайменше 57 журналістів, один з яких - на Донбасі.