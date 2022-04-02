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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сомалі".
Сомалі - федеральна держава на північному сході Африки. Кількість населення становить близько 12 мільйонів осіб. Столиця - Могадішо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень та моніторять ситуацію із держзакупівлями та якісними вакцинами в Україні. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.