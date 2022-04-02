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Сомалі

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сомалі".

Сомалі - федеральна держава на північному сході Африки. Кількість населення становить близько 12 мільйонів осіб. Столиця - Могадішо. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Німеччина завершує місію Аталанта з боротьби з піратством

Німеччина завершує місію "Аталанта" з боротьби з піратством 02.04.2022

Берлін не продовжуватиме участь німецьких збройних сил в антипіратській операції "Аталанта" біля берегів Сомалі. Це означає, що місія військово-морських сил завершиться 30 квітня.
Напад у Вюрцбурзі: слідчі припускають ісламістський мотив

Напад у Вюрцбурзі: слідчі припускають ісламістський мотив 29.06.2021

Слідство вважає, що нападник, який убив трьох жінок у Вюрцбурзі, міг мати іламістські мотиви. Під час нападу він двічі вигукнув "Аллаху акбар".
У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу

У Вюрцбурзі вшанували пам'ять жертв нападу 27.06.2021

Десятки мешканців Вюрцбурга і політики взяли участь у траурній церемонії. Чи був у нападника ісламістський мотив, наразі невідомо. Політики закликали не засуджувати всіх біженців через цей злочин.
Кривавий теракт у столиці Сомалі: понад 20 загиблих

Кривавий теракт у столиці Сомалі: понад 20 загиблих 06.03.2021

Щонайменше 21 людина загинула внаслідок атаки смертника у столиці Сомалі Могадишо, ще близько трьох десятків осіб поранено.
Трамп наказав вивести американські війська з Сомалі

Трамп наказав вивести американські війська з Сомалі 05.12.2020

У Пентагоні заявили, що виведуть більшість американських військ та активів із Сомалі на початку 2021 року. Нині у країні перебувають близько 700 американських військовослужбовців.
Теракт у столиці Сомалі: загинило близько сотні людей

Теракт у столиці Сомалі: загинило близько сотні людей 28.12.2019

У Могадішо внаслідок вибуху закладеної в автомобіль вибухівки загинуло близько сотні осіб. Кількість жертв може зрости. Серед загиблих є іноземці.
Репортери без кордонів: З початку року у світі загинули 49 журналістів

"Репортери без кордонів": З початку року у світі загинули 49 журналістів 17.12.2019

Найнебезпечнішими для життя працівників ЗМІ у світі є Сирія, Мексика, Афганістан, Пакистан та Сомалі. Крім того, викраденими досі вважаються щонайменше 57 журналістів, один з яких - на Донбасі.
Внаслідок нападу на готель у Сомалі загинули десятки людей

Внаслідок нападу на готель у Сомалі загинули десятки людей 13.07.2019

Терористи з угруповання "Аш-Шабаб" атакували готель в місті Кісмайо на півдні Сомалі. Внаслідок нападу щонайменше 26 людей загинули, ще понад 50 - поранені. Серед звгиблих чимало іноземців.
Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей

Внаслідок вибухів у столиці Сомалі загинули восьмеро людей 15.06.2019

В Могадішо стались вибухи в кварталі біля парламенту та на автошляху до аеропорту. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".
Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих

Теракт у столиці Сомалі: щонайменше 25 загиблих 28.02.2019

Внаслідок вибуху біля готелю в Могадишо загинули щонайменше 25 осіб, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угруповання "Аш-Шабаб".
США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху Аш-Шабаб

США: У Сомалі було вбито 35 бойовиків руху "Аш-Шабаб" 25.02.2019

Американські військові завдали удару з повітря та вбили 35 бойовиків пов'язаного з "Аль-Каїдою" сомалійського руху "Аш-Шабаб", повідомили у Африканському командуванні Збройних сил США.
Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео)

Як батьки борються за вакцинацію дітей в Україні (відео) 15.02.2019

За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень.

Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих

Потужний вибух у столиці Сомалі Могадишо: щонайменше 11 загиблих 04.02.2019

Внаслідок вибуху біля торговельного центру в столиці Сомалі загинули щонайменше 11 людей, повідомила місцева поліція. Відповідальність за атаку взяло на себе терористичне угрупування "Аш-Шабаб".

#LocalHeroes: вакцинації в Україні - чому батьки "за"? (31.01.2019) 31.01.2019

За рівнем вакцинації Україна опинилася в компанії Сирії, Судану та Сомалі. Аби покласти край цьому "середньовіччю", активісти ГО "Батьки за вакцинацію" розвінчують міфи довкола щеплень та моніторять ситуацію із держзакупівлями та якісними вакцинами в Україні. Дивіться у проекті DW #LocalHeroes.
Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо

Щонайменше 15 загиблих внаслідок двох вибухів в Могадішо 22.12.2018

Внаслідок двох вибухів, спричинених смертниками у столиці Сомалі, загинули щонайменше 15 людей. Відповідальність за теракт взяло на себе угрупування "Аш-Шабаб".
Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей

Через вибухи в столиці Сомалі загинули майже 40 людей 10.11.2018

Внаслідок трьох вибухів, які стались біля готелю в Могадішо, загинули щонайменше 39 людей, ще близько 40-ка були поранені. Відповідальність за напад взяла на себе ісламістська група "Аш-Шабаб", пов'язана з "Аль-Каїдою".
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