 Трамп наказав вивести американські війська з Сомалі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2020

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Новини

Трамп наказав вивести американські війська з Сомалі

У Пентагоні заявили, що виведуть більшість американських військ та активів із Сомалі на початку 2021 року. Нині у країні перебувають близько 700 американських військовослужбовців.

Військовослужбовці США у Сомалі (фото з архіву)

У Сомалі дислокуються близько 700 американських військовослужбовців

За кілька тижнів до припинення повноважень президента США Дональд Трамп наказав вивести американські збройні сили з Сомалі. Пентагон повідомив у п'ятницю, 4 грудня, що з цієї африканської країни вивезуть "більшість" американських активів та військовослужбовців, яких у країні дислоковано близько 700. Це має статися на початку 2021 року.

Американські військові у Сомалі навчають та консультують місцеві збройні сили, які борються проти екстремістської групи "Аль-Шабаб", що є філією "Аль-Каїди". У лавах цієї групи налічується від п'яти тисяч до дев'яти тисяч бійців, їхня мета - скинути уряд Сомалі. У лютому в офіційному звіті уряду США говорилося, що екстремісти "Аль-Шабаб" прагнуть здійснити напад на територію США.

За словами представника аналітичного центру "Захист демократій" Томаса Джоселіна, американські військові "завадили "Аль-Шабаб" побудувати ісламістський емірат". Ці екстремісти "експериментують зі складними вибухівками", і тому "не можна виключати міжнародні атаки", написав експерт у соцмережі Twitter.

Згідно з повідомленням  Пентагону, частину військових США передислокують із Сомалі до сусідніх країн. У міністерстві оборони США зауважили, що виведення військ "не означає змін в американській політиці" і що США продовжать боротися з "жорстокими екстремістськими організаціями, які можуть загрожувати нашій батьківщині".

Скорочення військового контингенту США в різних країнах

До цього Трамп розпорядився скоротити контингент американських військових в Афганістані та Іраку. Крім того, Пентагон вже оголосив про зменшення чисельності військ США у Німеччині з приблизно 36 тисяч до 24 тисяч військовослужбовців.

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При цьому, як зауважує інформагентство АР, обраний президент США Джо Байден після своєї інавгурації 20 січня може скасувати рішення Трампа або внести в них корективи з огляду на свої пріоритети в боротьбі з тероризмом.

У лавах Республіканської партії, до якої належить і сам Трамп, лунали різні думки з приводу наказів президента про виведення американських військових з різних країн. Нещодавно Конгрес США представив законопроєкт, який дозволить вивести американські сили з Німеччини та Афганістану лише через 120 днів після подання всебічної доповіді про наслідки такого кроку - тобто вже після закінчення президентства Трампа.

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