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Смог

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "смог".

Смог - вид забруднення повітря внаслідок виділення шкідливих речовин спричинене діяльністю людини: робота промислових підприємств, транспорту, опалювальних систем. Смог виникає за певних погодних умов переважно у великих містах та промислових центрах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Смерть дитини через забруднене повітря? Європа у фокусі (відео)

Смерть дитини через забруднене повітря? "Європа у фокусі" (відео) 15.11.2021

Швейцарія: що таке синтетичне паливо і до чого тут енергія сонця? Албанія: чому афганські біженці застрягли в місцевому готелі? Північна Ірландія: куди виїжджає молодь? Ісландія: кому належить діючий вулкан?

Стріт-арт проти смогу: мурал у Будапешті очищує повітря (15.07.2021) 15.07.2021

При створенні еко-муралу в Будапешті використали спеціальну фарбу, яка, за словами митців, "з'їдає" смог і очищує міське повітря. Дивіться, як це працює.
Найбрудніше місто у світі - Європа у фокусі (відео)

Найбрудніше місто у світі - "Європа у фокусі" (відео) 08.02.2021

Забруднення повітря: чому в Сараєві небезпечно дихати. "Турецький Навальний": як у Туреччині борються з критиками Ердогана. Найбільший ринок у Європі: куди ходять французи замість ресторанів.

У Мілані заборонили палити в радусі 10 метрів до іншої людини (21.01.2021) 21.01.2021

У Мілані вступило в силу обмеження на паління в громадських місцях - навіть на відкритому повітрі. Тепер закурити сигарету можна буде лише, відійшовши від найближчої людини не менше, ніж на 10 метрів, інакше доведеться сплатити від 40 до 240 євро штрафу.
Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео)

Забруднення повітря у Києві: що робити зі смогом і заторами (відео) 16.12.2020

За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 5 місце у Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільший забруднювач - транспорт. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?

Смог, затори, парковки: як Київ буде боротися із забрудненням повітря (16.12.2020) 16.12.2020

За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 15-те місце у світі і п'яте в Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільшим забруднювачем є транспорт - до 90% шкідливих викидів. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?

На Житомирщині триває гасіння пожеж, що забруднили повітря в Києві

На Житомирщині триває гасіння пожеж, що забруднили повітря в Києві 19.04.2020

Правоохоронці розглядають дві версії виникнення пожеж у Житомирській області: суховії та умисний підпал.
Смог над Києвом стоятиме щонайменше до 20 квітня - гідрометцентр

Смог над Києвом стоятиме щонайменше до 20 квітня - гідрометцентр 18.04.2020

У Києві в суботу в кілька разів перевищена гранично допустима концентрація пилу і залишків горіння. Ситуація покращиться, коли вітер змінить напрямок - не раніше 20 квітня.
Забруднення повітря в Україні: офіційна статистика занижена - науковець

Забруднення повітря в Україні: офіційна статистика занижена - науковець 17.04.2020

Попри часті пожежі в Україні не здійснюють комплексних досліджень забруднення повітря. Тому чим насправді дихають українці, не знає ніхто, а офіційна статистика не відповідає дійсності, вважає науковець Іван Ковалець.
Аваков переконує, що дим у Київ надуло з Житомирщини, а не Чорнобиля

Аваков переконує, що дим у Київ "надуло" з Житомирщини, а не Чорнобиля 17.04.2020

Очільники МВС та ДСНС запевнили Володимира Зеленського, що дим в Києві не пов'язаний із пожежами в Чорнобильській зоні і не становить небезпеки.

Наскільки небезпечний для здоров'я дим над Києвом (17.04.2020) 17.04.2020

Київ став містом з найбруднішим повітрям у світі минулої доби. Вітер приніс до столиці дим з пожеж у Чорнобилі. Нині показники нормалізуються. Але ситуація може повторитися будь-якої миті. Чим небезпечний дрібний пил від пожеж та як вберегтися від нього? 

Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя

Після Києва дим невідомого походження накрив Запоріжжя 17.04.2020

Дослідження показали перевищення допустимої концентрації вмісту сірковуглецю в повітрі Запоріжжя майже втричі.

Металургія vs. екологія у Маріуполі: чи можливий компроміс? (11.03.2020) 11.03.2020

Металургійні гіганти Маріуполя - ММК імені Ілліча та "Азовсталь" - входять у десятку найбільших забруднювачів повітря в Україні. DW з'ясовувала, коли місто сталеварів зможе дихати вільно.
Через сильний смог у Нью-Делі обмежили рух авто і закрили школи

Через сильний смог у Нью-Делі обмежили рух авто і закрили школи 04.11.2019

Внаслідок сильного смогу в столиці Індії Нью-Делі тимчасово закрили школи, призупинили роботу на будівельних майданчиках і обмежили рух авто. Екологи закликають прем'єр-міністра Нарендру Моді взяти ситуацію під контроль.
Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео)

Смог у Києві: хто винен і як захиститися (відео) 24.10.2019

Через смог у Києві та низці інших українських міст екологи вимагають розробити законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?

Небезпечний смог: як вберегтися від забруднення повітря (23.10.19) 23.10.2019

Смог у Києві та низці інших українських міст - типове явище восени, а не свідчення надмірного забруднення повітря, запевняють офіційні відомства. Екологи критикують: необхідні законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?
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