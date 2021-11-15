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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "смог".
Смог - вид забруднення повітря внаслідок виділення шкідливих речовин спричинене діяльністю людини: робота промислових підприємств, транспорту, опалювальних систем. Смог виникає за певних погодних умов переважно у великих містах та промислових центрах. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У Мілані вступило в силу обмеження на паління в громадських місцях - навіть на відкритому повітрі. Тепер закурити сигарету можна буде лише, відійшовши від найближчої людини не менше, ніж на 10 метрів, інакше доведеться сплатити від 40 до 240 євро штрафу.
За рівнем смертності через забруднення повітря Україна посідає 15-те місце у світі і п'яте в Європі, порахувала ВООЗ. У Києві найбільшим забруднювачем є транспорт - до 90% шкідливих викидів. Чому в КМДА досі немає стратегії, як поліпшити якість повітря у столиці?
Попри часті пожежі в Україні не здійснюють комплексних досліджень забруднення повітря. Тому чим насправді дихають українці, не знає ніхто, а офіційна статистика не відповідає дійсності, вважає науковець Іван Ковалець.
Київ став містом з найбруднішим повітрям у світі минулої доби. Вітер приніс до столиці дим з пожеж у Чорнобилі. Нині показники нормалізуються. Але ситуація може повторитися будь-якої миті. Чим небезпечний дрібний пил від пожеж та як вберегтися від нього?
Смог у Києві та низці інших українських міст - типове явище восени, а не свідчення надмірного забруднення повітря, запевняють офіційні відомства. Екологи критикують: необхідні законодавчі зміни й довгостроковий план дій для зменшення рівня забруднення повітря. А що тим часом робити громадянам?