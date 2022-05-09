На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "скраплений газ".

Скраплений газ - зріджений природний газ. Перевага скрапленого газу полягає в тому, що його можна транспортувати без прив'язки до газогонів. Тому в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, скраплений газ розглядають у контексті диверсифікації джерел газопостачання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.