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Скраплений газ

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "скраплений газ".

Скраплений газ - зріджений природний газ. Перевага скрапленого газу полягає в тому, що його можна транспортувати без прив'язки до газогонів. Тому в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, скраплений газ розглядають у контексті диверсифікації джерел газопостачання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії

Від газової труби до СПГ: як Німеччина прагне позбутися залежності від Росії 09.05.2022

ФРН форсує процес відмови від газу з Росії та орендувала плавучі регазифікаційні установки. У країні заплановано запуск одразу чотирьох СПГ-терміналів, зокрема, у Вільгельмсгафені.
Литва першою в ЄС повністю відмовилась від газу з РФ

Литва першою в ЄС повністю відмовилась від газу з РФ 02.04.2022

За даними міністерства енергетики Литви, з початку квітня литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу.
Що зміниться на європейському ринку газу у 2022 році? (фотогалерея)

Що зміниться на європейському ринку газу у 2022 році? (фотогалерея) 20.01.2022

На газову галузь у 2020 році чекають важливі події та рішення. Галерея DW - про газопроводи "Північний потік-2", Baltic Pipe та EastMed, а також про постачання газу до Німеччини, Польщі, Болгарії й Туреччини.
У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ

У Казахстані затримали чиновників через ріст цін на газ 15.01.2022

У Казахстані затримали низку чиновників, яких вважають причетними до зростання цін на скраплений газ, що стало приводом до масштабних протестів.
Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі протестів

Президент Казахстану відправив уряд у відставку на тлі протестів 05.01.2022

Тимчасово виконувати обов'язки глави уряду Казахстану буде перший віце-прем'єр Аліхан Смаїлов. У країні кілька днів не вщухають протести через зростання цін на скраплений газ.
На тлі протестів влада Казахстану вирішила знизити ціну на газ, проте люди не розійшлися

На тлі протестів влада Казахстану вирішила знизити ціну на газ, проте люди не розійшлися 04.01.2022

Учасники наймасовішої акції протесту, яка відбувається у місті Актау, не збираються розходитись доки до них не приїде президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв.
Газпром втратив монополію в Болгарії і Хорватії через TAP і СПГ

"Газпром" втратив монополію в Болгарії і Хорватії через TAP і СПГ 05.01.2021

Постачання газу з Азербайджану і новий СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі. Виграти від цього може і Україна.
У Китаї внаслідок вибуху цистерни з газом загинули щонайменше 19 осіб

У Китаї внаслідок вибуху цистерни з газом загинули щонайменше 19 осіб 14.06.2020

У китайській провінції Чжецзян вибухнула автоцистерна, що перевозила скраплений газ. Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 19 осіб, ще 172 інших дістали різноманітні поранення. Вибухова хвиля зруйнувала кілька будинків.
Експерт з сировинних ринків: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти

Експерт з сировинних ринків: До кінця року в світі може бути дефіцит нафти 04.06.2020

Пандемія коронавірусу і падіння цін на нафту позначилися на видобутку та експорті енергоносіїв. Що буде з американською сланцевою нафтою і російським газом? Інтерв'ю DW з експертом з сировинних ринків.
Чому США знову блокують Північний потік-2?

Чому США знову блокують "Північний потік-2"? 28.05.2020

Вашингтон погрожує новими санкціями російському трубопроводу. У Сполучених Штатів є кілька причин стати на заваді "Північному потоку-2".
Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться

Що буде, якщо транзит газу через Україну раптом припиниться 20.12.2019

Україна добре підготувалася до будь-яких результатів газових переговорів з Росією і ЄС. Що забезпечило сильну позицію України та що станеться, якщо домовитися остаточно не вдасться, - в матеріалі DW.
Польща відмовиться від газу з Росії. Вже за три роки?

Польща відмовиться від газу з Росії. Вже за три роки? 08.10.2019

"Газпром" може втратити свій найбільший ринок збуту в Східній Європі через два інфраструктурних проекти: будівництво нового газогону і розширення СПГ-терміналу.
В Україні набули чинності спецмита на скраплений газ з Росії

В Україні набули чинності спецмита на скраплений газ з Росії 01.08.2019

Кабінет міністрів України розширив список скраплених газів з Росії, на які накладаються спецмита, - з 1 серпня в розмірі 1,75 відсотка і з 1 жовтня - три відсотки.
Імпорт скрапленого газу із США до Євросоюзу зріс на 272 відсотки

Імпорт скрапленого газу із США до Євросоюзу зріс на 272 відсотки 02.05.2019

Євросоюз за останні дев'ять місяців збільшив імпорт скрапленого природного газу із США на 272 відсотки, отримавши за цей період з-за океану 10,4 мільярда кубометрів газу.

Міністр економіки ФРН: Німеччина планує побудувати два термінали СПГ

Міністр економіки ФРН: Німеччина планує побудувати два термінали СПГ 12.02.2019

Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр на зустрічі з американськими посадовцями заявив про можливість будівництва в Німеччині двох терміналів для прийому скрапленого газу.
Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини катастрофи в Чорному морі

Офшори, санкції і два палаючі танкери: у чому причини катастрофи в Чорному морі 25.01.2019

Четверту добу біля берегів Криму горять два танкери - Candy та Maestro. Рятувальники продовжують шукати тіла загиблих членів екіпажу. Чому сталася чергова катастрофа в Чорному морі і до чого тут Сирія, розбиралася DW.
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