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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "скраплений газ".
Скраплений газ - зріджений природний газ. Перевага скрапленого газу полягає в тому, що його можна транспортувати без прив'язки до газогонів. Тому в багатьох країнах, у тому числі й в Україні, скраплений газ розглядають у контексті диверсифікації джерел газопостачання. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Четверту добу біля берегів Криму горять два танкери - Candy та Maestro. Рятувальники продовжують шукати тіла загиблих членів екіпажу. Чому сталася чергова катастрофа в Чорному морі і до чого тут Сирія, розбиралася DW.