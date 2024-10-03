РФ ударила по балонах з газом на Чернігівщині: є загиблі

Російський дрон поцілив у Чернігівській області в автомобіль, який віз скраплений газ людям. Серед жертв є дитина.

Російські війська поцілили в четвер, 3 жовтня, дроном в авто на Чернігівщині, яке везло скраплений газ, унаслідок чого є загиблі. Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.

"Жахливий акт тероризму. Вкотре ворог атакував прикордоння Корюківського району. Росіяни свідомо поцілили безпілотником в автівку, яка везла скраплений газ людям. Балони з газом здетонували. Загорілися житлові будинки", - написав він у Telegram.

Серед 3 загиблих і 4 поранених є діти

Попередньо відомо про трьох загиблих, серед яких - шестирічна дитина. Четверо людей отримали поранення: чотирирічний хлопчик, 13-річна дівчинка та двоє чоловіків.

"Усіх госпіталізували. На допомогу медикам прибули лікарі-хірурги з Корюківської лікарні. Двох дітей стабілізували і перевели в Чернігівську обласну дитячу лікарню. Стан тяжкий", - написав Чаус.

Як повідомлялося, протягом вересня російські війська щодня атакували Україну ударними дронами типу Shahed. Загалом росіяни випустили 1339 "шахедів". Українська протиповітряна оборона збила 1107, ще частина була пригнічена засобами радіоелектронної боротьби.