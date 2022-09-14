Португалія: енергетичний хаб для СПГ в Європі?

Португальський міністр охорони довкілля Жозе Дуарте Кордейру з гордістю анонсував новий крок до розбудови в містечку Сінеш на півдні Португалії енергетичного хабу. Завдяки інвестиціям обсягом 4,5 мільйона євро уряд країни планує збільшити тамтешній термінал з прийому скрапленого природного газу (СПГ), аби "постачати СПГ морем у решту Європи". Ідея полягає в тому, аби перекачувати газ з великих океанічних танкерів у менші судна, а вже ними відправляти його далі, передусім до Центральної Європи, зокрема й Німеччини.

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Поки що це лише плани, але розташований за 150 кілометрів на південь від Лісабона Сінеш має хороші шанси перетворити їх на реальність. Це єдиний у Португалії глибоководний порт, до якого вже зараз надходить СПГ для внутрішніх потреб країни. "Це європейський порт, що є найближчим до важливих постачальників на кшталт США, Нігерії або ж Тринідаду і Тобаго", - наголосив нещодавно прем'єр Португалії Антоніу Кошта. За його словами, Лісабон проводить переговори про постачання СПГ через Сінеш "на найвищому рівні" з різними країнами, передусім із Німеччиною та Польщею. Аби уможливити такі поставки, розбудовано має бути не лише сам порт, але й можливості для тимчасового зберігання СПГ.

Експортувати СПГ з Португалії можна вже зараз

"СПГ-термінал у Сінеші уже зараз має достатні потужності, аби перекачувати скраплений газ з великих танкерів на менші судна, які потім можуть прямувати до інших країн, - каже енергетичний експерт Жоан Песаш Лопеш з дослідницького інституту INESC TEC в Порту. - А вже вони можуть заходити в порти, для яких углибка супертанкерів завелика". За словами експерта, в цьому може бути зацікавлена й Німеччина, адже там великі танкери зможе приймати лише СПГ-термінал у Вільгельмсгафені, але й той поки що лише будується. Завдяки перекачуванню на менші судна, так званому трансшипменту, в країну можна буде постачати більше газу. Крім того, порт розташований фактично на шляху до Німеччини зі США, що є одним із найбільших постачальників СПГ у світі.

Термінал для прийому СПГ у порту Сінеш у Португалії Фото: Patricia de Melo Moreira/AFP/Getty Images

Утім, найбільша проблема Німеччини полягає в тому, що країна досі немає жодного СПГ-термінала - ані для великих, ані для менших танкерів. Адже саме за допомогою таких терміналів скраплений газ перетворюють на звичайний, який потім закачують у газопровідну мережу. Тобто саме по собі перекачування газу з більших суден на менші проблему не вирішить. До того ж, португальський порт у цьому плані матиме вагомих конкурентів, визнає Песаш Лопеш: "Приміром, Іспанія має кілька великих портів на атлантичному та середземноморському узбережжі, де це теж можливо".

СПГ-термінал у Португалії - безглузда інвестиція на короткий час?

Саме це критикують португальські екологічні активісти. Франсішко Феррейра з екологічної організації Zero каже, що не розуміє, "чому зараз треба інвестувати великі кошти в такий перехідний енергоресурс, як газ". Хоч для трансшипменту потрібно будувати набагато менше інфраструктури, ніж для газопроводу з Португалії до Центральної Європи, ідея якого також озвучується, все одно йдеться лише про тимчасове рішення, каже експерт. Він переконаний: щойно Німеччина добудує свій великий СПГ-термінал, трансшипмент уже буде непотрібний. "Іспанія вже зараз має набагато більші потужності, а тому зможе, ймовірно, постачати СПГ іще дешевше, ніж Португалія", - додає Феррейра.

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Попри всі ці застереження, Португалія від проєкту в Сінеші відмовлятися поки що не збирається. Прем'єр Кошта мріє про створення енергетичного хабу, який спершу перекачуватиме СПГ з більших суден на менші, а згодом - постачатиме газ через газопровід, навколо проєкту будівництва якого поки що точиться дуже багато суперечок. За задумкою уряду, газ має стати лише початком, пізніше його повинен буде замінити виготовлений у Португалії "зелений" водень. Та поки що єдина можливість використовувати порт - це трансшипмент, але й для цього португальський уряд спершу має домовитися з потенційними покупцями.