Скандал між Польщею та Ізраїлем: зустріч "Вишеградської четвірки" скасовано

Запланована на 19 лютого зустріч глав урядів країн "Вишеградської четвірки" - Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини - в Єрусалимі не відбудеться. Про це в понеділок, 18 лютого, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у Празі. За словами Бабіша, замість запланованого саміту відбудуться "двосторонні переговори" між окремими учасниками, цитує інформагенція AFP. Прем'єри Словаччини та Угорщини, зазначив Бабіш, уже перебувають в Ізраїлі. Прем'єр Чехії сподівається, що саміт вдасться провести в другій половині року, коли Прага головуватиме в об'єднанні східноєвропейських держав.

Країни "Вишеградської четвірки"

Раніше цього дня стало відомо, що Польща остаточно скасувала свою участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" в Ізраїлі. Напередодні повідомлялося про відмову прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького поїхати на саміт.

Остаточній відмові польського уряду передували заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що багато поляків "співпрацювали з нацистами" та "всмоктали антисемітизм з молоком матері". Ці слова ізраїльського урядовця пролунали напередодні в ефірі телеканалу i24. Натомість Моравецький назвав ці висловлювання "неприйнятними" та "нацистськими".

Відносини між Ізраїлем та Польщею загострилися минулого тижня через заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблену ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

Пізніше слова у статті виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.

Утім, 15 лютого МЗС Польщі викликало амбасадорку Ізраїлю у Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, як "фальсифікацію історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв. У роки Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, нерідко і ціною власного життя.