 Скандал між Польщею та Ізраїлем: зустріч ″Вишеградської четвірки″ скасовано | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.02.2019

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Новини

Скандал між Польщею та Ізраїлем: зустріч "Вишеградської четвірки" скасовано

Через скандал навколо заяв ізраїльських урядовців щодо відповідальності поляків за Голокост та демаршу Польщі запланована зустріч лідерів "Вишеградської четвірки" в Єрусалимі не відбудеться.

Прапори країн Вишеградської четвірки та ЄС

Прапори країн "Вишеградської четвірки" та ЄС

Запланована на 19 лютого зустріч глав урядів країн "Вишеградської четвірки" - Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини - в Єрусалимі не відбудеться. Про це в понеділок, 18 лютого, заявив прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш у Празі. За словами Бабіша, замість запланованого саміту відбудуться "двосторонні переговори" між окремими учасниками, цитує інформагенція AFP. Прем'єри Словаччини та Угорщини, зазначив Бабіш, уже перебувають в Ізраїлі. Прем'єр Чехії сподівається, що саміт вдасться провести в другій половині року, коли Прага головуватиме в об'єднанні східноєвропейських держав.

Країни Вишеградської четвірки

Країни "Вишеградської четвірки"

Раніше цього дня стало відомо, що Польща остаточно скасувала свою участь у зустрічі "Вишеградської четвірки" в Ізраїлі. Напередодні повідомлялося про  відмову прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького поїхати на саміт

Остаточній відмові польського уряду передували заяви виконувача обов'язків міністра закордонних справ Ізраїлю Ісраеля Каца про те, що багато поляків "співпрацювали з нацистами" та "всмоктали антисемітизм з молоком матері". Ці слова ізраїльського урядовця пролунали напередодні в ефірі телеканалу i24. Натомість Моравецький назвав ці висловлювання "неприйнятними" та "нацистськими".

Відносини між Ізраїлем та Польщею загострилися минулого тижня через заяву прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, зроблену ним у Варшаві під час міжнародної конференції, присвяченій питанням Близького Сходу, що відбулась 13-14 лютого. За даними ізраїльського видання Haaretz, тоді Нетаньяху прокоментував ухвалений у Польщі закон, що передбачає кримінальне переслідування за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни.

Хибно витлумачена заява

"Поляки співпрацювали з нацистами, і я не знаю жодного, хто був засуджений за подібне твердження", - заявив ізраїльський прем'єр, слова якого наводить агенція dpa. Ізраїльська газета Jerusalem Post навела висловлювання прем'єр-міністра Нетаньяху непрямою мовою. Вжите газетярами словосполучення натякало на причетність всього польського народу до злочинів нацистів.

DW.COM

Польська делегація не відвідає зустріч Вишеградської четвірки в Ізраїлі, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький. (18.02.2019)

Попри дипломатичні суперечки та хвилю критики президент Польщі Анджей Дуда заявив, що підпише нещодавно ухвалені зміни до закону про Інститут національної пам'яті. (06.02.2018)

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами. (17.02.2019)

Пізніше слова у статті виправили, а прес-служба Нетаньяху опублікувала заяву, що його слова були неправильно витлумачені. Нетаньяху мав на увазі "окремих поляків, а не польський народ і не польську державу", наголошували в прес-службі ізраїльського прем'єра.

Утім, 15 лютого МЗС Польщі викликало амбасадорку Ізраїлю у Варшаві, а пізніше в польському уряді повідомили, що не задоволені поясненнями ізраїльської сторони щодо хибного цитування слів Нетаньяху, нагадує інформагенція AP.

Суперечливий закон

Ухвалені в січні 2018 року поправки в польському законі про Інститут національної пам'яті призвели до бурхливої ​​дипломатичної дискусії між Ізраїлем і Варшавою. Правляча в Польщі націонал-консервативна партія "Право і справедливість" (ПіС), яка ініціювала ухвалення закону, розцінює будь-які висловлювання про те, що польський народ або польська держава були причетні до злочинів, скоєних нацистською Німеччиною, як "фальсифікацію історії".

В Ізраїлі, своєю чергою, вважають, що нова норма сприятиме запереченню ролі Польщі в злочинах проти євреїв. У роки Другої світової війни можна знайти як приклади участі поляків у знищенні польських євреїв, так і інші приклади, коли громадяни Польщі рятували своїх єврейських сусідів, нерідко і ціною власного життя.

  • Ґертрут Рохе. Вольчин, Польща

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Ґертрут Рохе. Вольчин, Польща

    Уроженка польського Вольчина Ґертрут Рохе пройшла за час Другої світової одразу через п'ять концтаборів - Освенцім, Равенсбрюк, Рехлін, Оксенцолль та Гоензазель. Одного разу її життя було на волосині. Коли СС розпитувала дітей, що відбувається у будівлі, звідки йшов дим, усі, хто відповідав правду про спалення людей, зникали. Ґертрут врятувалася, сказавши, що там "печуть хліб".

  • Карл Шпіллер. Сосновіц, Польща

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Карл Шпіллер. Сосновіц, Польща

    Під час війни йому пощастило, каже Шпіллер - завдяки професії кравця він отримав завдання кроїти уніформу для нацистської Люфтваффе. Він пройшов через п'ять концтаборів, зокрема й Освенцім. Після цього послідували також три табори примусових робіт - Ґроссваловіц, Аннаберґ та Реґенсбурґ.

  • Марсель Д. Дрогобич, тоді - Польща

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Марсель Д. Дрогобич

    1942 року Марсель потрапив до дрогобицького гетто. Він - один із небагатьох євреїв, яким пощастило пережити Другу світову, жодного разу не побувавши у концтаборі. Йому вдалося протриматися до приходу Червоної армії на Західну Україну. Спочатку - завдяки підкупності охоронців гетто, потім - завдяки українській родині, яка сховала в себе хлопця.

  • Анастасія Чернікова. Місце народження невідоме

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Анастасія Чернікова. Місце народження невідоме

    Хоч нинішня киянка Анастасія Чернікова і погодилася взяти участь у проекті Тоскано, говорити про пережите під час Другої світової вона відмовилася, сказавши, що не може пригадати тодішні події.

  • Анджей Корчак-Бранецький. Варшава, Польща

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Анджей Корчак-Бранецький. Варшава, Польща

    Під час Варшавського повстання 1944 року Анджей Корчак-Бранецький був затриманий і відправлений до концтабору Дахау. Його відібрали для виконання примусових робіт, які він, зокрема, виконував для фірми Daimler Benz. Пройшовши через концабір Бухенвальд, Корчак був знову відправлений у Дахау, звідки був визволений 25 квітня 1945 року.

  • Сузан Черняк-Шпатц. Відень, Австрія

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Сузан Черняк-Шпатц. Відень, Австрія

    Після примусового заселення родини до табору Терезіенштадт, що на території сьогоднішньої Чехії, Сузан Черняк-Шпатц пройшла через концтабори Аушвітц-Біркенау та Равенсбрюк. Навесні 1945 року вона була звільнена вояками Червоної армії.

  • Олександр Склянський. Київ, Україна

    "Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

    Олександр Склянський. Київ, Україна

    Корінний киянин Олександр Склянський - один із близько 60 українців, які взяли участь у проекті "Проти забуття". Від долі тих, хто загинув у Бабиному Яру 1941 року, його врятувала українська родина - Євгенія та Віктор Бобовики, яким він удячний до сьогодні.

    Автор: Данило Білик


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"Проти забуття": виставка фото жертв Голокосту

Проект митця Луїджі Тоскано викликав резонанс уже під час першого представлення громадськості у його рідному Маннгаймі. У рамках проекту він зробив близько 200 фотопортретів людей, які пережили Голокост. (29.09.2016)  

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Польська делегація не відвідає зустріч Вишеградської четвірки в Ізраїлі, заявив прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

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Прем'єр Польщі скасував візит до Ізраїлю через суперечку навколо Голокосту 17.02.2019

До дипломатичного скандалу призвели висловлювання прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо польського "закону про Голокост" та причетності окремих поляків до винищення євреїв нацистами.

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Польсько-ізраїльська заява як відповідь на суперечливий закон про Голокост 05.07.2018

Ізраїль та Польща на правах реклами оприлюднили спільну заяву в німецьких медіа. Ідеться про закон про Голокост, який раніше призвів до суперечки між обома державами.

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