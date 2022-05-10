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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сирія".
Сирія є країною на Близькому Сході. Офіційна назва - Сирійська Арабська Республіка. Сирія є напівпрезидентською республікою. Столиця - Дамаск. До початку війни в Сирії проживало майже 21 мільйон людей. За різними даними, майже п'ять мільйонів спіткала доля біженців. Кількість населення Сирії Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.
Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Проте проблема залишається: тисячі мігрантів, які опинились у Білорусі, повертатися на батьківщину не збираються. Не має наміру поступатися і Лукашенко, який шантажує ЄС.