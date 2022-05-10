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Сирія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сирія".

Сирія є країною на Близькому Сході. Офіційна назва - Сирійська Арабська Республіка. Сирія є напівпрезидентською республікою. Столиця - Дамаск. До початку війни в Сирії проживало майже 21 мільйон людей. За різними даними, майже п'ять мільйонів спіткала доля біженців. Кількість населення Сирії Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка

Росія відправить вкрадене в України зерно до Сирії - розвідка 10.05.2022

Викрадене російськими військами українське зерно перебуває на суховантажах у Середземному морі і, найімовірніше, готується до відправки до Сирії, повідомляє головне управління розвідки міноборони України.
Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану

Судно з мігрантами затонуло біля берегів Лівану 24.04.2022

За словами міністра транспорту Лівану Алі Хаміє, біля берегів Триполі потонув човен з мігрантами, 45 із приблизно 60 людей вдалося врятувати.
Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ

Росія масово вербує в Сирії найманців для війни в Україні - ЗМІ 15.03.2022

За даними спостерігачів, росіяни обіцяють платити сирійцям по 1100 доларів на місяць за участь у війні в Україні.

Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України

Путін погодився відправити іноземних найманців на війну проти України 11.03.2022

Сергій Шойгу повідомив Путіну, що 16 тисяч жителів Близького Сходу готові брати участь в бойових діях на боці "ЛДНР". Той заявив, що необхідно допомогти "перебратися до зони бойових дій добровольцям".
Американські військові вбили лідера Ісламської держави - Байден

Американські військові вбили лідера "Ісламської держави" - Байден 03.02.2022

Під час рейду США на північному заході Сирії було вбито лідера терористичної організації "Ісламська держава" Абу Ібрагіма аль-Хашемі аль-Курайші, повідомив президент США Джо Байден.
Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація

Сирія: в Ідлібі та Алеппо через снігопади погіршилась гуманітарна ситуація 25.01.2022

Від снігу та низьких температур у північносирійському регіоні постраждали десятки тисяч людей. Намети внутрішніх біженців пошкоджені або зруйновані. В ООН кажуть про "сцени жаху".

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН

Довічне ув'язнення у справі про тортури в Сирії: головне про унікальний вирок суду у ФРН 13.01.2022

Німецький суд засудив до довічного позбавлення волі колишнього полковника спецслужб Сирії. У чому унікальність судового процесу, що відбувся за 4000 кілометрів від місця злочину.

У Німеччині за рік зросла кількість заяв на отримання притулку

У Німеччині за рік зросла кількість заяв на отримання притулку 12.01.2022

Минулого року в Німеччині зафіксували найбільшу кількість заяв на отримання притулку з 2017 року. Очолюють список, як і раніше, вихідці з Сирії, побільшало афганців.
Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах

Ізраїль планує подвоїти кількість поселенців на Голанських висотах 27.12.2021

Ізраїль витратить близько 300 мільйонів долларів на розбудову поселень на спірній території Голанських висот.

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео)

Що чекає на українок-мусульманок після повернення із Сирії (відео) 08.12.2021

Ці українки пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно повернулися до України. Дивіться ексклюзивний репортаж DW.

Із сирійського пекла до України: що чекає на українок-мусульманок після повернення (07.12.2021) 07.12.2021

Ці громадянки України пережили обстріли, голод і поневіряння. Вони жили на територіях, підконтрольних терористичній організації "Ісламська держава", і нещодавно змогли повернутися до України. Що пережили ці багатодітні сім'ї і як тепер адаптуються до життя в Україні - дивіться в ексклюзивному репортажі DW.

Що тепер буде з мігрантами Лукашенка на кордоні з Польщею (відео)

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на кордоні з Польщею (відео) 26.11.2021

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Лукашенко теж не поступається і шантажує ЄС.
Що тепер буде з мігрантами Лукашенка на польсько-білоруському кордоні (25.11.2021)

Що тепер буде з "мігрантами Лукашенка" на польсько-білоруському кордоні (25.11.2021) 25.11.2021

Євросоюз не збирається пускати мігрантів, які скупчилися на білоруському кордоні. У Берліні неодноразово давали зрозуміти, що приймати їх ФРН не збирається. Проте проблема залишається: тисячі мігрантів, які опинились у Білорусі, повертатися на батьківщину не збираються. Не має наміру поступатися і Лукашенко, який шантажує ЄС.
Білоруський маршрут: як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС

"Білоруський маршрут": як мігранти з Іраку через Мінськ потрапляють до ЄС 03.11.2021

Шлях, яким нелегалів з Іраку та Сирії доставляють до Білорусі, а звідти - до Польщі та Німеччини, сповнений ризиків та небезпек. Розслідування DW про сумнівну видачу білоруських віз та оренду літаків.
У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих

У Дамаску пролунали два вибухи: щонайменше 14 загиблих 20.10.2021

В автобус із сирійськими військовослужбовцями заклали бомби. Унаслідок подвійного вибуху загинули щонайменше 14 осіб. Це наймасштабніша атака за останні роки.
Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів

Ірак затримав ексзаступника глави ІД, за якого США обіцяли 5 мільйонів доларів 12.10.2021

Іракська розвідка затримала Самі Джасіма, який відповідав у "Ісламській державі" за фінанси. У Держдепартаменті США за нього обіцяли 5 мільйонів доларів.
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