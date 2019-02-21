 Сирійські курди передали Іраку 150 ісламістів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.02.2019

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Новини

Сирійські курди передали Іраку 150 ісламістів

Сирійські курди передали іракським військовим 150 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Бойовики Ісламської держави

Бойовики "Ісламської держави" (фото з архіву)

150 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД) в четвер, 21 лютого, передали іракській армії сирійські курди. Більшість цих ісламістів перебувають у розшуку в Іраку, оскільки з 2014 року воювали проти іракців, повідомляє агентство dpa.

Напередодні стало відомо, що з сирійського міста Багуз - останнього населеного пункту, частину якого продовжують утримувати бойовики ІД, виїхали 2000 осіб, переважно цивільні особи та родичі ісламістів. За даними базованого в Лондоні Центру моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії, серед евакуйованих були також 150 бойовиків, зокрема сирійці, іракці та іноземці.

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Членів ІД позбавляють громадянства на Заході

Тим часом 20 лютого державний секретар США Майк Помпео заявив, що Сполучені Штати не дозволять репатріації народженої в США жінки, яка чотири роки тому виїхала до Сирії, щоб приєднатися до ІД. "Хода Мутана не є громадянкою США та не буде допущена до Сполучених Штатів. У неї немає законних підстав, чинного американського паспорта, права на паспорт або візи, щоб приїхати в США", - йдеться в заяві Помпео. У свою чергу, адвокат жінки стверджує, що Мутана народилася в США та має американське громадянство.

Днем раніше Великобританія заявила про позбавлення підданства 19-річної Шаміми Бегум, яка в 2015 році залишила країну, щоб долучитися до ІД.

Нагадаємо, що за словами міністра внутрішніх справ Німеччини Горста Зеегофера (Horst Seehofer), головними передумовами для повернення до ФРН бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД), котрі мають німецький паспорт, є ретельна перевірка з метою встановлення особи та відсутність можливих непередбачуваних ризиків. 

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