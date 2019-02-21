Сирійські курди вимагають міжнародного трибуналу для бойовиків ІД

Підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), вимагають створення міжнародного трибуналу для полонених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це в понеділок, 25 березня, заявили офіційні представники SDF, передає агенція новин dpa.

На думку сирійських курдів, цей спеціально створений міжнародний трибунал має засідати в північних та східних регіонах Сирії й розглядати скоєні тут ісламістами злочини. Крім того, саме в цих частинах Сирії і були захопленні бойовики ІД, котрі нині перебувають у полоні сирійських курдів.

Справи й злочини бойовиків мають розглядатися справедливо та згідно з міжнародним правом, наголошують у SDF. Раніше сирійські курди вже зверталися до ООН з проханням створити спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів ісламістів. Курди пропонували, щоб цей трибунал працював під егідою ООН. Так само у SDF шкодують, що їхні дотеперішні заклики до європейських країн щодо повернення полонених ісламістів-іноземців не знайшли "жодного відгуку".

Нагадаємо, 23 березня формування під командуванням курдів повідомили про захоплення населеного пункту Багуз, що вважався останнім бастіоном ІД у Сирії. Попри цю поразку в країні й досі лишаються активними окремі осередки ІД.

Тим часом у полоні сирійських курдів опинилися тисячі ісламістів. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, полонених бойовиків ІД налічується близько 10 тисяч. Серед них сотні іноземців, у тому числі й громадян Німеччини та інших країн ЄС.

Попередні заклики з боку сирійських курдів та президента США Дональда Трампа до європейських країн прийняти полонених ісламістів-іноземців у Європі зустріли досить скептично. В МЗС та МВС ФРН хоч і не виключали такого повернення, але вказували на значні труднощі цього процесу.

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