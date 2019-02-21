 Сирійські курди вимагають міжнародного трибуналу для бойовиків ІД | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.03.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Сирійські курди вимагають міжнародного трибуналу для бойовиків ІД

Спеціально створений міжнародний трибунал має засідати у Сирії й розглядати скоєнні тут злочини ісламістів, переконані керівники сирійських курдів. У полоні перебувають тисячі бойовиків ІД, серед них - сотні європейців.

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів

Бойовики ІД в полоні у сирійських курдів (архівне фото)

Підрозділи "Демократичних сил Сирії" (SDF), в яких переважають курдські "Загони народної самооборони" (YPG), вимагають створення міжнародного трибуналу для полонених бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (ІД). Про це в понеділок, 25 березня, заявили офіційні представники SDF, передає агенція новин dpa.

На думку сирійських курдів, цей спеціально створений міжнародний трибунал має засідати в північних та східних регіонах Сирії й розглядати скоєні тут ісламістами злочини. Крім того, саме в цих частинах Сирії і були захопленні бойовики ІД, котрі нині перебувають у полоні сирійських курдів.

DW.COM

Формування під командуванням курдів повідомили про захоплення населеного пункту Багуз. Представник "Демократичних сил Сирії" оголосив про повне знищення там ІД. (23.03.2019)

На територіях зі зруйнованою інфраструктурою в Сирії наразі перебувають 21 жінка і 54 дитини, які хочуть повернутися в Україну, повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. (25.03.2019)

МВС і міністерство юстиції Німеччини узгодили умови, на підставі яких громадян ФРН позбавлятимуть паспортів за участь у терористичній діяльності ІД, повідомляють німецькі ЗМІ. (04.03.2019)

Передумовами повернення бойовиків ІД до ФРН є ретельна перевірка їхніх паспортних даних та встановлення особи, а також відсутність непередбачуваних ризиків, наголосив Горст Зеегофер. (19.02.2019)

Справи й злочини бойовиків мають розглядатися справедливо та згідно з міжнародним правом, наголошують у SDF. Раніше сирійські курди вже зверталися до ООН з проханням створити спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів ісламістів. Курди пропонували, щоб цей трибунал працював під егідою ООН. Так само у SDF шкодують, що їхні дотеперішні заклики до європейських країн щодо повернення полонених ісламістів-іноземців не знайшли "жодного відгуку".

Нагадаємо, 23 березня формування під командуванням курдів повідомили про захоплення населеного пункту Багуз, що вважався останнім бастіоном ІД у Сирії. Попри цю поразку в країні й досі лишаються активними окремі осередки ІД.

Тим часом у полоні сирійських курдів опинилися тисячі ісламістів. За даними розташованого в Лондоні Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, полонених бойовиків ІД налічується близько 10 тисяч. Серед них сотні іноземців, у тому числі й громадян Німеччини та інших країн ЄС.

Попередні заклики з боку сирійських курдів та президента США Дональда Трампа до європейських країн прийняти полонених ісламістів-іноземців у Європі зустріли досить скептично. В МЗС та МВС ФРН хоч і не виключали такого повернення, але вказували на значні труднощі цього процесу. 

Дивитись відео 03:29

Колишні бойовики ІД у серці Європи: чи можлива реінтеграція? (29.01.2017)

Дивитись відео 03:18

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)

Аудіо й відео до теми

Колишні бойовики ІД у серці Європи: чи можлива реінтеграція? (29.01.2017)  

Авіаносець "Теодор Рузвельт" проти ІД: репортаж з палуби (05.04.2018)  

Також за темою

Terroristen des sog. islamischen Staates IS Daesh

Сирійські курди передали Іраку 150 ісламістів 21.02.2019

Сирійські курди передали іракським військовим 150 бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава".

Syrien IS - Kampf um Baghus - Rauchwolken über der Provinz Deir Al Zor

Загони курдів готуються до заключного удару по останньому бастіону ІД у Сирії 01.03.2019

Загони "Демократичних сил Сирії" намагаються евакуювати мирне населення, перш ніж розпочати фінальний наступ на останній бастіон "Ісламської держави" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор.

Syrien Baghouz Zivilisten fliehen aus letzter IS-Bastion

Битва за Багуз: курди поновили наступ після завершення ультиматуму для бойовиків 10.03.2019

У останньому прихистку бойовиків "Ісламської держави" в Сирії майже не лишилося цивільних, стверджують у "Демократичних силах Сирії".

Реклама

Докладно

Belgien Brüssel Pressekonferenz Donald Trump (Getty Images/AFP/B. Smialowski)

Звіт спецпрокурора Мюллера - жодної передишки для Трампа

Звіт прокурора Мюллера навряд чи ознаменує поворот у президентстві Дональда Трампа, вважає Александра фон Намен.  

Ґюнтер Еттінгер

Єврокомісар вимагає протидії посиленню впливу Китаю в ЄС

Потрібно протидіяти потраплянню під контроль КНР ключових елементів європейської інфраструктури, вважає Ґюнтер Еттінґер.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  