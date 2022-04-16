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Середземне море

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Середземне море".

Середземне море є внутрішнім морем між Європою, Азією і Африкою. Середземне море пов'язане з Атлантичним океаном Гібралтарською протокою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива

Біля берегів Тунісу затонув танкер із 750 тоннами дизпалива 16.04.2022

Туніська влада заявила, що намагається запобігти екологічній катастрофі після затоплення судна під прапором Екваторіальної Гвінеї внаслідок поганої погоди.
Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України

Туреччина та Греція посилять співпрацю на тлі війни РФ проти України 13.03.2022

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час зустрічі у неділю, 13 березня, погодилися, що країнам варто налагодити відносини на тлі війни, яку Росія веде проти України.
НАТО проведе великі військові навчання у Середземному морі

НАТО проведе великі військові навчання у Середземному морі 22.01.2022

У маневрах Neptune Strike візьме участь атомний авіаносець ВМС США "Гаррі Трумен". Навчання не пов'язані з побоюваннями низки країн щодо можливого вторгнення Росії до України, заявив Пентагон.
Італія дозволила зайти в порт німецькому судну з 800 врятованими мігрантами

Італія дозволила зайти в порт німецькому судну з 800 врятованими мігрантами 07.11.2021

Німецьке судно, яке врятувало у Середземному морі понад 800 мігрантів, кілька днів чекало дозволу зайти в порт. За даними рятувальної організації Sea-Eye, Мальта ігнорувала прохання про допомогу.

В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів

В Італії почався суд над ексглавою МВС Маттео Сальвіні у справі мігрантів 23.10.2021

У серпні 2019 року Сальвіні не дозволяв судну з врятованими у Середземному морі мігрантами зайти в італійські порти. Як свідка до суду запросять американського актора Річарда Гіра.
Італія дозволила зійти на берег 800 врятованим мігрантам

Італія дозволила зійти на берег 800 врятованим мігрантам 07.08.2021

Врятованим у Середземному морі мігрантам, які перебували на двох кораблях, дозволили зійти на берег на Сицилії. За даними рятувальників, багато з них мають проблеми зі здоров'ям.
У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС

У Туреччині заарештовано трьох українських моряків - МЗС 15.07.2021

Громадян України заарештовано в Туреччині за обвинуваченням у контрабанді наркотиків, повідомили в МЗС України. Заарештовані - капітан судна та його помічники.
Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції

Великим круїзним лайнерам заборонять запливати в центр Венеції 14.07.2021

Великі судна з 1 серпня не зможуть пропливати поряд з площею Сан-Марко у Венеції, вирішили в уряді Італії. Вони завдавали шкоди фундаментам будівель і екології міста.
Поблизу острова Лампедуза знайшли тіла загиблих мігрантів з Африки

Поблизу острова Лампедуза знайшли тіла загиблих мігрантів з Африки 09.07.2021

Берегова охорона Італії витягла з моря неподалік острова Лампедуза тіла дев'ятьох людей. Вони були на човні, який перекинувся в кінці червня. Пошуки загиблих тривають.
Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту

Контейнеровоз Ever Given вийшов з Єгипту 07.07.2021

Після досягнення угоди між власниками судна Ever Given і адміністрацією Суецького каналу, контейнеровоз зміг вирушити в плавання з Єгипту.
Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу

Уряд Лівану просить світову спільноту про допомогу 06.07.2021

Економічна криза в Лівані набуває катастрофічних масштабів. В.о. прем'єр-міністра Лівану Хасан Діаб виступив із терміновим закликом до міжнародної спільноти врятувати країну.
Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих

Аварія човна з мігрантами біля берегів Тунісу: понад 20 загиблих 05.07.2021

Національній гвардії Тунісу вдалося врятувати ще 50 мігрантів, які перебували на судні й намагалися дістатися морем Європи.
У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів

У Середземному морі зникли безвісти понад 40 мігрантів 03.07.2021

Човен з понад 120 мігрантами на борту затонув в Середземному морі в ніч на п'ятницю. Врятовали 84 людини, інших розшукують.
Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео)

Як Adidas та Coca-Cola зловживають трендом щодо захисту довкілля (відео) 04.06.2021

Компанії на кшталт Adidas та Coca-Cola хизуються, що виробляють взуття та пляшки з пластикових відходів на дні океанів і цим приносять користь довкіллю. Чи справді це так?
Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України

Уряд Греції таки дозволив в'їзд туристам з України 14.05.2021

Для вільного в'їзду до Греції українцям знадобиться свіжий негативний ПЛР-тест на коронавірус або довідка про вакцинацію, одужання чи наявність антитіл на коронавірус англійською мовою.
Більше тисячі мігрантів прибули на човнах до острова Лампедуза

Більше тисячі мігрантів прибули на човнах до острова Лампедуза 09.05.2021

У неділю, 9 травня більше однієї тисячі мігрантів прибули до узбережжя італійського острова Лампедуза. Про це повідомляє інформаційне агентство AFP.
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