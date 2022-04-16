Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Середземне море".
Середземне море є внутрішнім морем між Європою, Азією і Африкою. Середземне море пов'язане з Атлантичним океаном Гібралтарською протокою. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.