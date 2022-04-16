Середземне море

Італія дозволила зійти на берег 800 врятованим мігрантам

Врятованим у Середземному морі мігрантам, які перебували на двох кораблях, дозволили зійти на берег на Сицилії. За даними рятувальників, багато з них мають проблеми зі здоров'ям.