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Сергій Стерненко

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Стерненко".

Сергій Стерненко - український громадський діяч та правник, керівник НГО "Небайдужі", колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку "Правого сектора".

Зеленський відповів на петицію про візовий режим з РФ

Зеленський відповів на петицію про візовий режим з РФ 27.11.2021

Можливість обмеження в'їзду в Україну для росіян потребує ретельного вивчення та аналізу, каже Володимир Зеленський у відповіді на петицію активіста Сергія Стерненка.

Зеленському направили петицію про візовий режим з Росією

Зеленському направили петицію про візовий режим з Росією 11.11.2021

Активіст Сергій Стерненко створив електронну петицію із закликом заборонити в'їзд росіянам або запровадити візовий режим. Її підтримали понад 25 тисяч осіб. Тепер петицію має розглянути президент Володимир Зеленський.

Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін

Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін 31.05.2021

Активісту Сергію Стерненку скасували вирок щодо розбою, визнали винним щодо викрадення, але його не покарано через строк давності. За статтею про зброю три роки ув'язнення йому замінили на умовне покарання в один рік.
Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років

Стерненка виправдали за статтею про розбій, за якою його засудили до 7 років 31.05.2021

Апеляційний суд Одеської області вирішив, що активіста Сергія Стерненка незаконно засудили за розбій у справі про викрадення й катуванні місцевого депутата Сергія Щербича, за якою йому дали сім років в'язниці.

У Києві проходить акція на підтримку Сергія Стерненка

У Києві проходить акція на підтримку Сергія Стерненка 30.05.2021

Кілька сотень людей зібрались у Києві під Офісом президента України з вимогою справедливого суду для Сергія Стерненка. Завтра Одеський апеляційний суд має оголосити рішення у справі активіста.

Суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку на домашній арешт

Суд змінив запобіжний захід Сергію Стерненку на домашній арешт 09.04.2021

Суд у Одесі звільнив з-під варти Сергія Стерненка та його товариша Руслана Демчука та відправив під домашній арешт. Розгляд апеляції на вирок Стерненку має відбутися 16 квітня.
Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру

Одному з організаторів акції біля Офісу президента оголошено підозру 23.03.2021

Кримінальне провадження щодо подій на акції протесту біля Офісу президента розслідують за підозрою у хуліганстві.
Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш

Коментар: З вибитих шибок шибеницю для несправедливості не побудуєш 22.03.2021

Безлади біля Офісу президента є наслідком концентрованого відчаю протестувальників через неможливість впливу на владу. Але й реформи таким чином пришвидшити не вдасться, вважає Лариса Денисенко.
Прихильники Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту

Прихильники Сергія Стерненка анонсували нову акцію протесту 22.03.2021

У день засідання апеляційного суду прихильники засудженого Сергія Стерненка вимагатимуть під Офісом президента як його звільнення, так і відставки очільників МВС і прокуратури.
Затриманому учаснику акції під ОП вручили підозру - адвокат

Затриманому учаснику акції під ОП вручили підозру - адвокат 21.03.2021

Затриманому учаснику заворушень під будівлею ОП повідомили про підозру в "хуліганстві з використанням зброї", повідомив адвокат Дмитро Мазурок.
Радник Єрмака: Безлади на Банковій влаштували пов'язані з Порошенком сили

Радник Єрмака: Безлади на Банковій влаштували пов'язані з Порошенком сили 21.03.2021

В Офісі президента вважають причетними до безладів на Банковій під час акції на підтримку активіста Сергія Стерненка політичні партії, що мають стосунок до експрезидента Петра Порошенка.
Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень

Безлади на Банковій: ОП оцінив збитки у два мільйони гривень 21.03.2021

За оцінкою Офісу президента України, збитки внаслідок заворушень під час акції на підтримку Сергій Стерненка на вулиці Банковій у Києві сягають двох мільйонів гривень.
Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження

Безлади під ОП: поліція відкрила кримінальне провадження 21.03.2021

У поліції Києва відкрили кримінальне провадження за фактом заворушень біля Офісу президента України під час акції на підтримку Сергія Стерненка.
Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського

Прихильники Стерненка влаштували безлади під офісом Зеленського 20.03.2021

Мітингувальники під офісом Зеленського запалювали фаєри і кидали шумові гранати, а також вимастили червоною фарбою фасад будівлі ОП. У МВС цю акцію прихильників Стерненка назвали "провокацією".
Венедіктова прокоментувала справи Стерненка та суддів ОАСК

Венедіктова прокоментувала справи Стерненка та суддів ОАСК 17.03.2021

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вважає, що перегляд судового вироку під тиском вулиці створює небезпечний прецедент.
Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України

Коментар: Вирок Стерненку - вирок усій судовій системі України 01.03.2021

Запит на справедливість, якої на двох Майданах вимагали українці, так і не був реалізований, вважає Сергій Руденко, оцінюючи справу одеського активіста Сергія Стерненка.
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