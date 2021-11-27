Сергій Стерненко

Сергію Стерненку скасували домашній арешт та дали умовний однорічний термін

Активісту Сергію Стерненку скасували вирок щодо розбою, визнали винним щодо викрадення, але його не покарано через строк давності. За статтею про зброю три роки ув'язнення йому замінили на умовне покарання в один рік.