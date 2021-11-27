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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Сергій Стерненко".
Сергій Стерненко - український громадський діяч та правник, керівник НГО "Небайдужі", колишній член проводу та очільник одеського обласного осередку "Правого сектора".
Активісту Сергію Стерненку скасували вирок щодо розбою, визнали винним щодо викрадення, але його не покарано через строк давності. За статтею про зброю три роки ув'язнення йому замінили на умовне покарання в один рік.