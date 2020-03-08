Сергій Жадан: Що нам ще лишається

Таке враження, що нас жорстко відкинули років на сто назад. І всі ці розповіді про непотрібність і умовність держави раптом утратили свою актуальність. Ми виявилися зачиненими у власних кордонах, ми так чи інакше змушені зважати на державні інституції, ми несподівано виявилися об'єднаними не лише нашими громадянськими правами, але й суспільними обов'язками. У випадку з пандемією та карантином ти вже не можеш сказати - я сам по собі, лишіть мене в спокої. В спокої тебе ніхто не залишить. Принаймні, ближчим часом.

Мудре людство, освічене і скептичне, вкотре показало, що його краще не випробовувати на міцність та притомність, що кожне подібне випробування насамперед засвідчить нашу тотальну неготовність і вразливість. Найбільші економіки світу демонструють подиву гідну неготовність до нових обставин, системи охорони здоров'я нездатні упоратися з масштабами пандемії, красиві історичні міста, центри туризму, вивіски цивілізації, в плані медичної та соціальної захищеності опинились центрами катастрофи. Світ змінюється просто на наших очах, ми навіть не встигаємо належним чином усвідомити, що довкола нас відбувається. Новини повняться хронікою наростання пандемії, соціальні мережі теж обговорюють передусім питання карантину, необхідності та особливостей самоізоляції, і, особливо - питання неадекватності дій влади. В "українському сегменті" того ж таки ФБ, ця остання тема, можливо, є ключовою.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Рим - вічне місто завмерло Нинішня пандемія коронавірусу SARS-Cov-19 особливо позначилися на італійських туристичних місцях. Уся країна перебуває на карантині. Магазини закриті, туристи покинули країну. Площа святого Петра у Римі закрита для відвідування, також закриті музеї та інші туристичні місця.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Порожній Мілан На півночі Італії на вулицях порожньо - лише голуби збираються у великі зграї. Міланський собор височіє самотньо і покинуто. По всій Італії діє комендантська година. Людям дозволяється виходити з дому лише для купівлі продуктів харчування або щоб добратися до роботи.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Спорожнілі площі Мадрида Після Італії найбільше в Європі постраждала від коронавірусу Іспанія. Тут також діє комендантська година. Через це спорожніла Пласа Майор - головна площа Мадрида, життя на якій зазвичай вирує. Цю велетенську площу щороку відвідують сотні тисяч туристів. Довкола неї розташовані понад три тисячі ресторанів, барів, кафе - усі вони зараз закриті на карантин.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Самотній собор святого Стефана Жителі Австрії також більше не мають права вільно пересуватися через коронавірус. З 18 березня в країні, серед іншого, зачинені всі ресторани та інші заклади харчування. Символ Відня - собор святого Стефана - закритий для відвідування, церковні служби відбуваються без віруючих та транслюються по радіо. Площа перед собором, зазвичай заповнена людьми, зараз є порожньою.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Чехія відмежувалася від світу Карлів міст у Празі зазвичай "прогинається" під масами людей. Тепер на цьому символі чеської столиці зовсім порожньо. Чехія через спалах коронавірусу оголосила надзвичайний стан та запровадила заборону на в'їзд та виїзд з країни. Зупинені усі міжнародні залізничні і автобусні рейси. Право жителів країни на пересування було значним чином обмежено владою країни.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Надзвичайний стан у Франції Згідно із заявою французького президента Еммануеля Макрона, Франція нині перебуває у стані війни за здоров'я громадян проти коронавірусу. А міністерство внутрішніх справ країни зробило усіх жителів "військовими союзниками", наказавши їм сидіти вдома. У місцях у Парижі, де зазвичай збираються тисячі людей - біля Ейфелевої вежі або біля Лувру - тепер взагалі немає жодної цивільної людини.

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Пам'ятки Берліна закриті У Берліні на вулицях стає дедалі менше людей, хоча пересування ще не обмежили. Визначні пам'ятки німецької столиці, такі як будівля Рейхстагу, зачинені. Також не працюють численні театри та музеї міста. В усій Німеччині робота туристичної галузі зупинена, а зупинятися у готелях та інших тимчасових місцях для проживання дозволяється лише з "надзвичайною і в жодному випадку не туристичною метою".

Коронавірус: Визначні туристичні пам'ятки Європи без туристів Туризм у стані коми Туризм у стані коми Інші пам'ятки в Берліні також стоять закритими й полишеними. На вулицях поки що можна помітити поодиноких туристів лише подекуди - наприклад, біля Бранденбурзьких воріт. І таке споглядання пам'яток не приносить справжнього задоволення - навіть попри те, що ніхто не заважає безперешкодно насолоджуватися цим символом Берліна. Автор: Елізабет Йорк фон Вартенбурґ



Дії української влади навіть не дивують. Вони просто не викликають довіри. Що стає небезпечним за умов загальної небезпеки, коли справа стосується не просто добробуту чи спокою громадян, коли мова йде про безпосередню загрозу життю. За критичних ситуацій стають очевидними багато речей. Зокрема, очевидною стають здатність держави керуватися саме суспільними інтересами, очевидною стає здатність суспільства об'єднуватися заради спільного подолання проблеми. Але так само очевидним стає рівень проблем усередині країни, рівень відповідальності влади за власні заяви та дії, рівень ефективності державних механізмів, рівень усвідомлення суспільством власних проблем. І видається так, що Україна цю перевірку з тріском провалила. Мені справді складно судити, як люди, які рік тому обирали теперішню владу, оцінюють нині її дії. Іноді здається, що частина українців просто не здатна реально оцінювати те, що відбувається довкола, далі перекладаючи всю провину на "попередників" чи тих українців, які нині повертаються з-за кордону.

Звісно, тут накладається звична для українців недовіра до держави та її інституцій, підсилена інформаційною конспірологією та побутовою легковажністю, проте, слід визнати, чинна українська влада дає всі підстави не просто для сумнівів та побоювань - вона розчищає поле для паніки та масового незадоволення. Якимось дивовижним чином більшість кроків, спрямованих владою на стабілізацію та взяття пандемії під контроль, насправді призводять до критики та подальшого напруження. Ставка молодого президента (який ішов на вибори під гаслом боротьби з олігархатом!) на старих, перевірених часом та історією олігархів. Незрозуміла й неадекватна процедура повернення громадян своєї країни додому й закриття кордонів (так-так - авіакомпанії, які підіймають вартість квитків на власний розсуд, відсутність профілактики як такої, натовп на польському кордоні). І все це з відлунням новорічної промови президента, в якій він закликав українців за кордоном повертатися додому (ну ось, вони спробували повернутись, і що?). І все це на тлі постійних зальотів топ-чиновників, які то не повідомляють про захворювання, то, захворівши, вибивають для себе віп-палати. І все це, знову ж таки, на тлі мутних історій із проданими масками та замовленими тестами. І все це, до всього іншого, на тлі новин про можливе переформатування бюджету.

Дивна річ, у принципі кожну українську владу громадяни схильні були підозрювати та звинувачувати в корумпованості та непрозорості. Але теперішні очільники країни викликають несприйняття навіть не своєю дзеркальною подобизною з попередниками - теперішня влада яскраво й ненав'язливо справляє враження цілковитої некомпетентності, безпорадності, відсутності уявлень про те, що робити, а головне - для чого. Можливо, це найгірше, що могло статися в країні під час кризи - присутність при владі людей, які просто не здатні керувати ситуацією.

Розумію, що на завершення слід було б сказати щось підбадьорливе та заспокійливе, проте крім слів "і це теж мине" особливо нічого й не скажеш. Можна сказати хіба що таке - зрозуміло, що біда має об'єднувати й чогось навчати. Дуже хочеться вірити в те, що ми пройдемо це випробування гідно і з мінімальними для нас утратами. Але так само хочеться сподіватися, що українське суспільство, прийшовши до тями й повернувшисьдо нормального життя, спробує переосмислити й переоцінити багато базових речей - своє ставлення до себе та своїх близьких, своє ставлення до світу, в якому ми всі живемо, своє ставлення, зрештою, до країни, громадянами якої нам випало бути. В цьому випадку навряд чи варто бути великим оптимістом і розраховувати на суспільну мудрість та відповідальність. Але, щонайменше, на інстинкт самозбереження розраховувати, мені здається, варто. З іншого боку, що нам ще лишається.