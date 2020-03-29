В розпал коронавірусної кризи в Україні мінятимуть міністра охорони здоров'я

Депутати Верховної Ради України зберуться в понеділок, 30 березня, на позачергове засідання. Як повідомляється на сайті ВР, реєстрація народних депутатів має розпочатися о 14 годині.

На розгляд законодавців пропонується кілька законопроєктів задля подальшої протидії поширенню коронавірусної інфекції та подолання спричинених цим наслідків. Ідеться, зокрема, й про розгляд відповідних змін до державного бюджету.

Кадрові питання

Крім того, планується розглянути кадрові питання в уряді, зокрема відставку Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України, а також Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Про складання повноважень цими посадовцями стало відомо напередодні, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна". Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення Ольги Буславець міністеркою енергетики та захисту довкілля, Сергія Марченка - міністрів фінансів і Максима Степанова - міністром охорони здоров'я України.

Парламент не розглядатиме закон про землю та законопроєкт про банки (так званий "антиколомойський" закон), однак може урізати зарплати чиновникам та суддям.

ВР розгляне також зміни до Кримінального кодексу щодо криміналізації вивезення і пересилання через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення та до Кримінального процесуального кодексу щодо судового провадження на період карантину.