В розпал коронавірусної кризи в Україні мінятимуть міністра охорони здоров'я
Під час позачергового засідання Верховної Ради 30 березня плануються ротації в уряді та розгляд законопроєктів у контексті протидії поширенню коронавірусу. "Антиколомойського" законопроєкту в порядку денному немає.
Засідання ВР (архівне фото)
Депутати Верховної Ради України зберуться в понеділок, 30 березня, на позачергове засідання. Як повідомляється на сайті ВР, реєстрація народних депутатів має розпочатися о 14 годині.
На розгляд законодавців пропонується кілька законопроєктів задля подальшої протидії поширенню коронавірусної інфекції та подолання спричинених цим наслідків. Ідеться, зокрема, й про розгляд відповідних змін до державного бюджету.
Кадрові питання
Крім того, планується розглянути кадрові питання в уряді, зокрема відставку Ігоря Уманського з посади міністра фінансів України, а також Іллі Ємця з посади міністра охорони здоров'я. Про складання повноважень цими посадовцями стало відомо напередодні, передає агенція новин "Інтерфакс-Україна". Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс на розгляд Верховної Ради подання про призначення Ольги Буславець міністеркою енергетики та захисту довкілля, Сергія Марченка - міністрів фінансів і Максима Степанова - міністром охорони здоров'я України.
ВР розгляне також зміни до Кримінального кодексу щодо криміналізації вивезення і пересилання через митний кордон України товарів протиепідемічного призначення та до Кримінального процесуального кодексу щодо судового провадження на період карантину.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Пандемією коронавірусу охоплено понад 150 країн
Загальна кількість заражених коронавірусом в світі до середини березня, за даними Університету Джона Хопкінса (США), перевищила 155 тисяч осіб. Пандемія, за даними ВООЗ, охопила понад 150 країн і територій. Одужали понад 70 тисяч людей, близько 6 тисяч померли від хвороби, спричиненої коронавірусною інфекцією.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Італія: вся країна на карантині
Максимальне число заражень і смертей від коронавірусу SARS-CoV-2 в Європі виявлено в Італії. До середини березня кількість інфікованих перевищила 15 тисяч, летальних - понад тисяча випадків. 9 березня італійська влада запровадила карантин на всій території країни. Нині всі публічні заходи скасовані, навчальні установи і музеї закриті, не працюють магазини (крім продуктових) і ресторани.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Європа намагається захиститися від коронавірусу
Влада країн ЄС посилила прикордонний контроль, побоюючись стрімкого поширення коронавірусу. Cловенія і Австрія закрили кордон з Італією. У Чехії, Польщі, Словенії, Австрії, Греції скасовані заняття у всіх навчальних закладах. На фотографії - медичний працівник на кордоні Австрії з Італією вимірює температуру водієві автомобіля. Підвищена температура - привід для заборони на в'їзд в країну.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
США заборонили в'їзд європейцям
З 13 березня накладається заборона на в'їзд у США для європейців, хто протягом останніх 14 днів до в'їзду до США перебував у Німеччині або в іншій країні Шенгенської зони. Як наголошує український МЗС, ця заборона стосується й українців. Лідери ЄС уже висловили обурення одностороннім рішенням США, що ухвалювалось навіть без попередніх консультацій.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ізраїль: 14-денний карантин для всіх, хто в'їжджає
В Ізраїлі станом на 12 березня коронавірус був діагностований у 130 осіб. З метою боротьби з поширенням захворювання там введений 14-ти денний карантин для всіх, хто в'їжджає. Громадяни інших країн повинні довести, що у них є місце проживання і необхідні кошти для дотримання карантину - інакше їм відмовлять у в'їзді. Карантин може торкнутися 300 тисяч із 9-мільйонного населення Ізраїлю.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
По всьому світу скасовують заходи
Через поширення коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу скасовують публічні заходи. В Ірландії відмовилися від усіх парадів в День святого Патріка 17 березня (на фото), у Франції та у ФРН заборонили масові заходи з кількістю учасників понад тисячу осіб. У Німеччині не проводять ярмарки, скасовують театральні вистави, припинено роботу шкіл і дитячих садків.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Ажіотаж на дезінфікуючі засоби
Через спалах коронавірусу в Німеччині спостерігається ажіотаж на засоби дезінфекції та рідке мило. У супермаркетах і магазинах побутової хімії спорожніли полиці, які раніше були заповнені різноманітними флаконами і тюбиками з антисептиками. У деяких магазинах висять оголошення: адміністрація обіцяє покупцям якомога швидше відновити наявність цих товарів в асортименті.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Хто найбільш схильний до коронавірусної інфекції?
Найбільш небезпечною коронавірусна інфекція є для літніх людей старших 80 років і людей з хронічними серцево-судинними, респіраторними захворюваннями, діабетом і гіпертонією. Саме в цих групах максимальний ризик летальних наслідків. Ще одна група ризику - медичні працівники. У більшості пацієнтів - близько 80 відсотків - хвороба проходить у легкій або відносно легкій формі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Німеччина: перші жертви коронавірусу
До 25 лютого в Німеччині було зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом в Баварії. Потім число стало різко зростати. До середини березня кількість інфікованих перевищила 3 тисячі осіб. Більшість з них - у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. До середини березня зафіксували уже вісім смертей від коронавірусу.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
В Україні перший летальний випадок на коронавірус
В Україні станом на 14 березня зареєстровано три лабораторно підтверджених випадки COVID-19. Один з них - летальний. У МОЗ прогнозують зростання кількості захворювань. З 12 березня уряд запровадив карантин в навчальних закладах строком на три тижні. Обмежено також проведення масових заходів.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коронавірус дістався до Росії
Число інфікованих коронавірусом в Росії зросло до близько 50. У Москві запроваджений режим підвищеної готовності. Указом мера Москви громадяни, які прибули в столицю з "неблагополучних країн", зобов'язуються провести 14 днів на домашньому карантині. Собянін також заявив про будівництво нової лікарні для хворих через коронавірус у Троїцькому адміністративному окрузі Москви.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Іран: ситуація залишається складною
Найбільшим осередком поширення коронавірусу після Китаю та Італії став Іран: до середини березня там зареєстровано понад 12 тисяч хворих і понад 600 смертей. Не виключають, що насправді цифри можуть бути набагато вищими. Намагаючись запобігти поширенню вірусу, іранські міста рясно заливають засобами дезінфекції.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Китай: епідемія коронавірусу пішла на спад
Тим часом в Китаї число нових заражень знижується: 11 березня зафіксовано лише 15 нових випадків. В країні одужали понад 50 тисяч людей, тож лікарні, побудовані для інфікованих вірусом, закривають. На фото - медики одного з тимчасових госпіталів в Ухані на церемонії його закриття. Всього в Китаї коронавірусною інфекцією заразились 80,9 тисячі осіб, померли 3,1 тисячі.
Пандемія коронавірусу: що відбувається у світі
Коли з'явиться вакцина від коронавірусу?
Число лабораторій, які працюють над створенням вакцини проти коронавірусу SARS-CoV-2 по всьому світу, неможливо порахувати. Вчені вже створили кілька варіантів вакцини і тестують їх на тваринах. Але за найсприятливішого перебігу подій, на ринку вакцина може з'явитися не раніше середини 2021 року, прогнозують фахівці.